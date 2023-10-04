Где смотреть Интер Майами – Цинциннати, во сколько прямая трансляция матча, МЛС (MLS) 8 октября

В воскресенье, 8 октября, сыграют Интер Майами и Цинциннати в рамках МЛС (MLS).

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Игра пройдет на стадионе «DRV PNK Stadium».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Интер Майами – Цинциннати

Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.

Интер Майами: все новости

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Прогноз на матч Интер Майами – Цинциннати