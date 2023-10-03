Винисиус забил 16-й гол за «Реал» в ЛЧ и делит 5-е место с Роберто Карлосом. До Морьентеса 1 гол, лидер – Роналду со 105 мячами

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Роберто Карлос Рауль Фернандо Морьентес Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус догнал Роберто Карлоса по числу голов за «Реал» в Лиге чемпионов.

В матче группового этапа против «Наполи» Винисиус открыл счет на 27-й минуте.

Вингер «Реала» забил свой 16-й гол в Лиге чемпионов и догнал по этому показателю Роберто Карлоса, который является самым результативным бразильцем за всю историю выступлений «Реала» в Лиге чемпионов. При этом Винисиус провел в турнире на 60 матчей меньше Карлоса (47 против 107).

Также Винисиус вышел на 5-е место среди лучших бомбардиров «Реала» в Лиге чемпионов. Больше голов за «сливочных» в турнире забили лишь Криштиану Роналду (105), Карим Бензема (78), Рауль (66) и Фернандо Морьентес (17).

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6 комментариев

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corazón blanco
Больше всего восхищает в этой статистике, что столько мячей на счету Роберто Карлоса, его штрафные - это конечно эстетическое удовольствие. Как из пращи.

P.S. Дело Роберто Карлоса живет в лице Вальверде, что за пушка.
+21
-3
+18
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SergioRamos92
Было время когда казалось что рекорд Рауля по голам в ЛЧ будет вечным
+15
-1
+14
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Streetbor
до Роналду целая карьера и того не хватит))
+8
-1
+7
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Бронислав Каминский
Ответ SergioRamos92
Было время когда казалось что рекорд Рауля по голам в ЛЧ будет вечным
Комменты на спортсе лет через 15 "Было время,когда казалось,,что рекорд Роналду будет вечным" и просто какой-нибудь Холанд забивает 150-ый мяч))
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nurikkkk
В этом сезоне Морьентеса обгонит.
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f0rmoceft
Пока что Вини не в своей тарелке в этой схеме, плюс после травмы, но все же забивает👍
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