Винисиус забил 16-й гол за «Реал» в ЛЧ и делит 5-е место с Роберто Карлосом. До Морьентеса 1 гол, лидер – Роналду со 105 мячами

Винисиус догнал Роберто Карлоса по числу голов за «Реал» в Лиге чемпионов.

В матче группового этапа против «Наполи» Винисиус открыл счет на 27-й минуте.

Вингер «Реала» забил свой 16-й гол в Лиге чемпионов и догнал по этому показателю Роберто Карлоса, который является самым результативным бразильцем за всю историю выступлений «Реала» в Лиге чемпионов. При этом Винисиус провел в турнире на 60 матчей меньше Карлоса (47 против 107).

Также Винисиус вышел на 5-е место среди лучших бомбардиров «Реала» в Лиге чемпионов. Больше голов за «сливочных» в турнире забили лишь Криштиану Роналду (105), Карим Бензема (78), Рауль (66) и Фернандо Морьентес (17).

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