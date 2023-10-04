Динамо — Факел: прогноз на матч 8 октября 2023, МИР Российская Премьер-лига

8 октября, в воскресенье, московское «Динамо» на своем поле сыграет с воронежским «Факелом» в матче 11-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 16:30.

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Рекомендуемые ставки: П1; Ф2 (+1,5).

Динамо

После трети чемпионата команда Марцела Лички идет шестой в турнирной таблице, набрав 16 очков и отставая от лидера «Краснодара» на восемь баллов.

В первой части сезона динамовцы выдали ряд ярких матчей, как, например, победы в Санкт-Петербурге над «Зенитом» (3:2) и в дерби над ЦСКА (2:1), так и ряд невзрачных игр. Одна из таких была совсем недавно, когда бело-голубые дома упустили победу над «Пари НН» (1:1), пропустив ответный гол на 88-й минуте.

Пропущенные на последних минутах голы — проблема динамовцев в текущем сезоне. Москвичи в компенсированное время упускали победы в гостях над самарскими «Крыльями Советов» (3:3) и казанским «Рубином» (2:2).

Правда, и самая яркая победа в первых десяти турах над «Зенитом» была добыта на последних секундах — Вячеслав Грулев отличился на на 96–й минуте.

К игре с «Факелом» футболисты «Динамо» подходят в хорошем расположении духа — в предыдущем матче в Фонбет Кубке России команда Лички разгромила «Спартак» (3:0) и взяла реванш за поражения в первом круге группового этапа Кубка и в чемпионате.

Благодаря победе динамовцы обеспечили себе место в плей-офф Кубка, а в какую сетку команда попадет — в Путь РПЛ или Путь регионов — определится в заключительном туре в матче против «Пари НН». На данный момент динамовцы с восемью очками делят второе место с «Краснодаром».

«Динамо» — четвертая команда чемпионата по результативности: всего подопечные Лички забили 16 голов. Больше забили только «Крылья Советов», «Зенит» и ЦСКА.

А лучшими снайперами команда являются Федор Смолов, отличившийся четыре раза, и Константин Тюкавин с Денисом Макаровым — у обоих на счету по три точных удара.

Прогноз на матч Спартак – ЦСКА

Факел

«Факел» — одна из команда Премьер-лиги, которая уже пережила смену главного тренера. По ходу первой части чемпионата Вадима Евсеева сменил экс-наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев.

При новом главном тренере воронежцы провели три матча чемпионата, в которых набрали четыре очка.

В первом матче при Ташуеве «Факел» сыграл вничью в гостях с «Уралом» (0:0). Затем «Факел» на своем поле потерпел достаточно обидное поражение от казанского «Рубина» с минимальным счетом. А уже в следующем туре воронежцы обыграли «Сочи» — 2:0.

Благодаря этой победе «Факел» ушел с последнего места и поднялся на четырнадцатое место, набрав восемь очков.

Перед игрой в Москве «Факел» по пенальти обыграл ЦСКА в Фонбет Кубка России и сохранил шансы на попадание в верхнюю сетку плей-офф турнира.

«Факел» — худшая команда чемпионата по количеству голов: их на счету воронежцев всего семь. При это больше половины — четыре — в активе Евгения Маркова, который в личном плане проводит очень хороший для себя сезон.

Динамо — Факел: история личных встреч

В прошлом году матчи с «Факелом» динамовцам явно не удались: в Воронеже бело-голубые упустили победу, ведя по ходу встречи 2:0 и 3:2 — как итог веселые 3:3.

В Москве динамовцы и вовсе уступили 0:2, причем в день празднования столетия клуба. «Факел» благодаря этой победе практически спасся от прямого вылета, а динамовцы приблизили увольнение Славиши Йокановича.

Динамо — Факел: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom ставит на победу «Динамо»: на их победу можно поставить с коэффициентом 1.53. Успех гостей оценивается в 6.83, а ничья — в 3.98.

В целом динамовцы уже привыкли к требованиям Лички, командная игра приобрела понятные очертания, поэтому такого соперника, как «Факел», бело-голубые дома должны обыгрывать. Так что можно взять их чистую победу.

При этом воронежцы очень неуступчивый коллектив, так что уверенной победа хозяев поля быть не должна. Так что можно поставить на успех гостей с форой +1,5 за 1.52.

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