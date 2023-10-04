Где смотреть Динамо Москва – Факел, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 8 октября
В воскресенье, 8 октября, сыграют Динамо Москва и Факел в 11 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Динамо Москва – Факел
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
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