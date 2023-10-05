«Ахмат» поздравил Кадырова с 47-летием: «Дорожим поддержкой нашего главного болельщика. Крепкого здоровья и успехов на службе во благо народа Чечни и России!»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Футбол

«Ахмат» поздравил Рамзана Кадырова с 47-летием.

«Коллектив футбольного клуба «Ахмат» сердечно поздравляет с Днем Рождения Главу Чеченской Республики, Героя России, Почетного Президента клуба Рамзана Ахматовича Кадырова!

Мы ценим и дорожим поддержкой нашего самого главного болельщика, который поддерживает нас и заботится во все времена.

Спасибо Вам, Рамзан Ахматович, за все, что вы делаете во благо Чеченской Республики, и в частности для нас, футбольной команды.

От всей души желаем Вам, Рамзан Ахматович, крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и успехов на государственной службе во благо народа Чеченской Республики и России!» – сказано в заявлении грозненского клуба.

Ромащенко посвятил Кадырову победу над «Крыльями»: «Дарим Рамзану Ахматовичу на день рождения. Очень великий человек и значимая фигура для «Ахмата»

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36 комментариев

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VictorVallecano
Почка прижилась хоть?
+33
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Aleksey Yashin
"Коллектив благодарная, молодцы вы"- ответил академик
+20
0
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Газонокосильщик Хави
Думал ему под 60. А тут во оно как. Рано в политику пробился
+16
-1
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Большое сердце Неймара
свой первый день рождения я отметил в 16 лет ©кадыров
+12
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Sarumian
Фото на фоне календаря есть ?
+11
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Sarumian
Тихий Дон.
+9
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Sarumian
Тихий Дон.
С сыном Адамом Смитом!
+7
-1
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mnogokotin3
Ответ Sarumian
Комментарий удален модератором
поддерживаю )
+5
0
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mnogokotin3
Ответ Газонокосильщик Хави
Думал ему под 60. А тут во оно как. Рано в политику пробился
батю поторопил с отставкой )
+4
0
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Uriy walmart
Слышал подарили журавля на день рождения
+5
-2
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Сергей
России в конце для приличия добавили😁
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ Газонокосильщик Хави
Думал ему под 60. А тут во оно как. Рано в политику пробился
Это ещё он ждал когда ему можно будет занять пост президента. По возрасту не проходил.
+3
0
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prus_3
Так пушисто и солнечно стало на всю страну. Красиво!
+2
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Hot Poop
Ответ Aleksey Yashin
"Коллектив благодарная, молодцы вы"- ответил академик
В его нынешнем состоянии ему такое не выговорить, у него в речи "дон" через слово и языки путаются
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Andrew Chepaylo
Ответ Sarumian
Комментарий удален модератором
Не успели((
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Иван Алейников
Родная! Чечня…
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Михаил Романов
Комментарий скрыт.
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Йети
«Во благо народа России».. это уж точно..
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Алексей Подволоцкий
Еще одна перспективная ветка
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Жан Поль Бельманда
где отмечает, на красной площади в мавзолее?
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Артем Гладских
Ответ VictorVallecano
Почка прижилась хоть?
прижилась)
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Sarumian
Ответ Andrew Chepaylo
В общем того им и желаем
15 рублёвые модераторы опять удалили мой коммент.. =))
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Геннадий Тимченко
сделайте отдельную рубрику, где публикуйте поздравления: одного Роттенберга от другого, прочих патриотов от вассалов - зачем это постить в рубрике Футбол❓🤔
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Sarumian
Ответ Andrew Chepaylo
Не успели((
Тогда на Луну 26 или какая там следующая. Тут главное посыл.
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Kit244098
Ответ Aleksey Yashin
"Коллектив благодарная, молодцы вы"- ответил академик
И подтянул треники))
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