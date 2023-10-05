«Ахмат» поздравил Кадырова с 47-летием: «Дорожим поддержкой нашего главного болельщика. Крепкого здоровья и успехов на службе во благо народа Чечни и России!»

«Ахмат» поздравил Рамзана Кадырова с 47-летием.

«Коллектив футбольного клуба «Ахмат» сердечно поздравляет с Днем Рождения Главу Чеченской Республики, Героя России, Почетного Президента клуба Рамзана Ахматовича Кадырова!

Мы ценим и дорожим поддержкой нашего самого главного болельщика, который поддерживает нас и заботится во все времена.

Спасибо Вам, Рамзан Ахматович, за все, что вы делаете во благо Чеченской Республики, и в частности для нас, футбольной команды.

От всей души желаем Вам, Рамзан Ахматович, крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и успехов на государственной службе во благо народа Чеченской Республики и России!» – сказано в заявлении грозненского клуба.

Ромащенко посвятил Кадырову победу над «Крыльями»: «Дарим Рамзану Ахматовичу на день рождения. Очень великий человек и значимая фигура для «Ахмата»

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