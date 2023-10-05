Ромащенко посвятил Кадырову победу над «Крыльями»: «Дарим Рамзану Ахматовичу на день рождения. Очень великий человек и значимая фигура для «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» посвятил Рамзану Кадырову победу над «Крыльями Советов».

В матче группового этапа Фонбет Кубка России «Ахмат» обыграл « » со счетом 3:0.

– Хотел бы начать с более важного для нас события. Для нашего клуба это очень великий человек и значимая фигура. Завтра день рождения у нашего почетного президента клуба, главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Поэтому команда дарит сегодняшнюю победу ему на день рождения.

Что касается игры, то мы решали свои задачи, они касались не только сегодняшнего матча, какие‑то моменты надо было смоделировать на предстоящий матч чемпионата России. Что‑то получилось лучше, что‑то хуже, но в целом ребята заслуженно и уверенно победили, контролировали игру с самого начала, не упускали нити игры. Проявили себя здорово.

– Команда обеспечила себе выход в следующий раунд Кубка России. Принципиально ли, выступать в Пути регионов или в Пути РПЛ?

– Мы идем от игры в игре, здорово, что команда будет двигаться в Кубке. Мы не являемся фаворитами, но когда есть соперничество, дух противостояния, борьба за титул, это добавляет мотивации, особенно в тренировочной работе. Где мы окажемся, значения не имеет, – сказал .

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