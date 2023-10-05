Ромащенко посвятил Кадырову победу над «Крыльями»: «Дарим Рамзану Ахматовичу на день рождения. Очень великий человек и значимая фигура для «Ахмата»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ахмат Рамзан Кадыров Мирослав Ромащенко Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Ахмата» посвятил Рамзану Кадырову победу над «Крыльями Советов».

В матче группового этапа Фонбет Кубка России «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:0.

– Хотел бы начать с более важного для нас события. Для нашего клуба это очень великий человек и значимая фигура. Завтра день рождения у нашего почетного президента клуба, главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Поэтому команда дарит сегодняшнюю победу ему на день рождения.

Что касается игры, то мы решали свои задачи, они касались не только сегодняшнего матча, какие‑то моменты надо было смоделировать на предстоящий матч чемпионата России. Что‑то получилось лучше, что‑то хуже, но в целом ребята заслуженно и уверенно победили, контролировали игру с самого начала, не упускали нити игры. Проявили себя здорово.

 – Команда обеспечила себе выход в следующий раунд Кубка России. Принципиально ли, выступать в Пути регионов или в Пути РПЛ?

– Мы идем от игры в игре, здорово, что команда будет двигаться в Кубке. Мы не являемся фаворитами, но когда есть соперничество, дух противостояния, борьба за титул, это добавляет мотивации, особенно в тренировочной работе. Где мы окажемся, значения не имеет, – сказал Мирослав Ромащенко.

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29 комментариев

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Тыр Пырыч
Вылизал до самых гланд...
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MikhaL
Как же противно все это....
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Atremio
«Эта победа сродни удару по почкам противнику», - добавил специалист
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Leon Betov
Кто-то захотел новый Мерседес
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Ызяя
С одной стороны - фу
А с другой, хрен знает как Спортс-овские крикуны повели бы себя сядь на жирный контракт.
В курилке многие гонят на шефа, а потом, зачастую, самые крикливые глубже всех кланяются.
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prus_3
Очень сильно безмерно великий.
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Recreated
Ромащенко лизун оказывается!
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vaniaEee
Ммммм
Вкуснотища добавил Ромашкин
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Крыс Пол
Ну и сюр. Это все равно, что какой-то командир Азова перейдет на сторону РФ, его назначат главой одной из новых областей, после чего он получить власть, личную армию и финансовые ресурсы, а перед ним будут пресмыкаться и не только.
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Вячеслав Котов
Ответ Recreated
Ромащенко лизун оказывается!
нет просто лизинг любит
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ызяя
С одной стороны - фу А с другой, хрен знает как Спортс-овские крикуны повели бы себя сядь на жирный контракт. В курилке многие гонят на шефа, а потом, зачастую, самые крикливые глубже всех кланяются.
Это в 99% случаях так и есть. Ещё Чехов в «Хамелеоне» подобное описывал. То «на живодёрню», то «ах, братец приехали-с». Люди не меняются🤷‍♂️
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Butkin
Как низко пал Ромащенко...
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Константин Титов
прогиб засчитан
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Demyan Grachev
по самые ....,бро
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Лёха Жданчик
лизнул так лизнул...
адамка дыров его то точно избивать не будет)
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Mohnatiy
Только пришёл, и уже профессионально виляет хвостом. Быстро там тренеров воспитывают...
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Кар Кар
Ждем его сына в раздевалке, он умеет мотивировать он даже лучше тренирует чем я….
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Красный чай
А кадык его похвалить забыл..
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Дмитрий
Человек работает на трех работах, а все заработанное отдает республике, спорту, медицине. И вся его семья также. Дочурка вон подросла. А сам живет на выплаты за героя России-всего 80 тыс.₽. Понять Ромащенко можно, кого еще благодарить? Не РФ-налогоплательщиков же.
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Phantom Pains
Позорищенко
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Денис Т.
ЧР законодатель мод, сначала от туда взяли моду идиотских извинений на камеру, теперь наверное возьмут лобызание тренерами спортивных клубов руководителей республик.
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Andrew Chepaylo
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maks44
Ответ Тыр Пырыч
Вылизал до самых гланд...
А может он при этом дулю в кармане держал.
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Pelerin
Ответ Тыр Пырыч
Вылизал до самых гланд...
Там сейчас нервно. Рамзанка уже говорит с трудом. Как помрёт, всех его людей новый князёк под 0 зачистит...
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Гоша Петров
Ответ Тыр Пырыч
Вылизал до самых гланд...
какой популизм ужасный, ок а ты был бы тренером Ахмата и у хозяина клуба др в день матча,не посветили бы ему победу?а был бы в аналогичной ситуации тренером Краснодара не посветили бы?или тренером Шахтера?да того же Челси.
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