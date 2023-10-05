Тренер «Порту» Консейсау после 0:1 от «Барсы»: «Судьи должны быть очень счастливы. Жестокий матч»
Тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался после поражения от «Барселоны» (0:1).
– Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Мы провели очень хороший матч... (в этот момент кто-то в пресс-центре рассмеялся – Sports.ru). Эти улыбки...
Судьи должны быть очень счастливы после этого выступления, но мои игроки очень разочарованы, потому что они трудились и создали много моментов. Жестокий матч для нас. Мы играли против топ-клуба, но столкнулись с больше чем клубом.
– Вы говорите о судьях?
– Вы хотели что-то узнать об игре, – сказал Консейсау.
Судья Энтони Тэйлор мог назначить пенальти в ворота «Барселоны» в нескольких эпизодах. Арбитры не отреагировали, когда защитник Жюль Кунде с усилием тянул соперника за футболку в штрафной.
Затем англичанин назначил пенальти в пользу «Порту», но его позвали к монитору ВАР, и пенальти был отменен, так как судьи решили, что за пару секунд до фола в штрафной «Барсы» при обработке мяча рукой себе помог Стивен Эуштакиу.
Кроме того, Мехди Тареми забил через себя, но его гол отменили из-за офсайда.
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