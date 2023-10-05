Тренер «Порту» Консейсау после 0:1 от «Барсы»: «Судьи должны быть очень счастливы. Жестокий матч»

Теги высшая лига Португалия Порту Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Сержиу Консейсау Энтони Тэйлор Футбол

Тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался после поражения от «Барселоны» (0:1).

– Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Мы провели очень хороший матч... (в этот момент кто-то в пресс-центре рассмеялся – Sports.ru). Эти улыбки...

Судьи должны быть очень счастливы после этого выступления, но мои игроки очень разочарованы, потому что они трудились и создали много моментов. Жестокий матч для нас. Мы играли против топ-клуба, но столкнулись с больше чем клубом.

– Вы говорите о судьях?

– Вы хотели что-то узнать об игре, – сказал Консейсау.

Судья Энтони Тэйлор мог назначить пенальти в ворота «Барселоны» в нескольких эпизодах. Арбитры не отреагировали, когда защитник Жюль Кунде с усилием тянул соперника за футболку в штрафной.

Затем англичанин назначил пенальти в пользу «Порту», но его позвали к монитору ВАР, и пенальти был отменен, так как судьи решили, что за пару секунд до фола в штрафной «Барсы» при обработке мяча рукой себе помог Стивен Эуштакиу.

Кроме того, Мехди Тареми забил через себя, но его гол отменили из-за офсайда.

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36 комментариев

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Очевидное невероятное
Ответ Нефанатик
Матч Реала с Наполи непонятный пенальти в ворота Реала. Матч Барсы с Порту чистейший пенальти в ворота Барсы отменяют. Итог: Реалу всегда помогают судьи
реал судейский клуб это даже не обсуждается
+12
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Гамаль Хайдаров
Ответ Нефанатик
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не ной…
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truboprovodchik2019
Ответ Нефанатик
Матч Реала с Наполи непонятный пенальти в ворота Реала. Матч Барсы с Порту чистейший пенальти в ворота Барсы отменяют. Итог: Реалу всегда помогают судьи
а какой там пенальти был чистейший? не, я понимаю что это хейт ради хейта, но даже если брать руку то он была за пределами штрафной
+13
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Однажды в Космосе
Ответ LinkLin
Где Барса, все время судьи где-то рядом...
написал болельщик судейского клаба мчк мадрид!
+10
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Andrey Ashhabadskiy
позорные болельщицы реала уже здесь, игроки которого совершили разврат над подростком! когда глава ла лиги тебас официально признался что он ярый фанат реала, недавно экс судья сказал что перес покупал судей, и эти болельщицы реала ещё что то пишут про судей?
+13
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Этот хм.ырь все никак не успокоится) Непонятно, на какой именно эпизод он жалуется)
+13
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Очевидное невероятное
Ответ Гамаль Хайдаров
не ной…
она плачет все время как иволга
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Очевидное невероятное
Ответ ten Hag
https://m.youtube.com/watch?v=E_By7UzdHmI На этот😂 Просто бчкнутые всегда твердят что они не симулируют А ведь это в их днк со времен Ривалдо как минимум
позориться то зачем? со стороны смотрится не красиво, понимаете болельщик Реала?
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Игорь Климов
Перепись здесь фанатов VAReal объявляется открытой)
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gPk
Спасибо, Консейсау. Не знал, что если гол забивают через себя, то офсайд не учитывается
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Нефанатик
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хорош реки разводить
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D3SP7C1TO
Ответ ten Hag
https://m.youtube.com/watch?v=E_By7UzdHmI Это чистый пенальти Не перепутайте :) В нашем каталонском кабинете только благородные игроки
Есть что посвежее? 😀
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Никита Алексеев
Сколько раз он еще о судьях скажет?
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Вадим Дзахоев
Ответ Гамаль Хайдаров
не ной…
Во время матча было четко показано, что а) игрок Порту сам выставлял руку, чтобы нормально подработать мяч, а это непосредственное расширение своего корпуса и игра рукой, и б) Канселу, безусловно, играл рукой, но делал это до штрафной. Как итог, даже если бы не игра рукой футболиста Порту, пенальти бы не было
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ ten Hag
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вот вот ,и я об этом! хватит уже скулить болельщицам судейского реала!
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Очевидное невероятное
судьи в моде при любой погоде
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Raindrop Drop Top
Ответ ten Hag
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Да мы привыкли уже, мчк так с судейством в свою пользу каждый матч ЛЧ играет 🤣
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ten Hag
Ответ D3SP7C1TO
Есть что посвежее? 😀
А как это отменяет факт того, что бчк кабинет всегда тянули судьи?
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ gPk
Спасибо, Консейсау. Не знал, что если гол забивают через себя, то офсайд не учитывается
Ещё от ворот до ворот не считается🤓
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