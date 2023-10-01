Виктория Бекхэм о хейте в адрес Дэвида из-за красной в 1/8 финала ЧМ-1998: «Он впал в клиническую депрессию. Я все еще хочу убить этих людей»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Дэвид Бекхэм Сборная Аргентины по футболу Диего Симеоне ЧМ-1998 психология Виктория Бекхэм Здоровье Футбол

Жена Дэвида Бекхэма рассказал, как экс-футболиста довели до депрессии.

Виктория Бекхэм высказалась о насмешках и проявлениях ненависти, которым подвергся Дэвид после того, как получил красную карточку в матче сборных Англии и Аргентины в 1/8 финала ЧМ-1998.

Бекхэм был удален на 47-й минуте за фол на Диего Симеоне. Основное время матча закончилось ничьей со счетом 2:2, а в серии пенальти аргентинцы одержали победу. 

«Я могу рассказать об абсолютной ненависти, публичных издевательствах. Он впал в депрессию, клиническую депрессию. 

Я все еще хочу убить этих людей», – сказала Виктория в документальном сериале «Бекхэм» от Netflix. 

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26 комментариев

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Экспертное мнение
Так как во время ЧМ-1998 спортса еще не существовало, мы не смогли обсудить этот момент, поэтому новость появилась сейчас.

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bevooch
Ответ &_Bishep_&
Симеоне тогда повел себя как очень дешевый и мелкий человечек.
Только тогда? Он с тех пор и не останавливался.
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&_Bishep_&
Симеоне тогда повел себя как очень дешевый и мелкий человечек.
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Krizisru
Ответ &_Bishep_&
Симеоне тогда повел себя как очень дешевый и мелкий человечек.
Бекхэму тоже надо было держать себя в руках, Чемпионат Мира, принципиальный соперник, все дела… А Симеоне лишь почувствовал касание)))
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ЭЮЯ
Ответ Экспертное мнение
Без шуток, смотрел видео как играл 6-летний Месси. В 11 лет он бы вполне мог затащить ту сборную с Ортегой и Батистутой.
тогда зажигал Оуэн. его в 18 лет было не остановить. что касается 11 лет Месси, то нет, конечно, это не шудка. это просто бред сумасшедшего.
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svft
в депрессию впал.
да у меня до сих пор подгорает от того удаления!
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Слончик
Через год случился требл с МЮ, и уже никто Бексу ничего сказать не мог.
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Экспертное мнение
Ответ Zed_patriot
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Без шуток, смотрел видео как играл 6-летний Месси. В 11 лет он бы вполне мог затащить ту сборную с Ортегой и Батистутой.
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Очевидное невероятное
самое что понравилось * на фоне Диего симеоне *)
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Dark.Babysitter
версия обновленная вышла GPTЗарема 2.0
журналюги вовсю юзают)
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ЭЮЯ
Ответ &_Bishep_&
Симеоне тогда повел себя как очень дешевый и мелкий человечек.
он всегда таким был - проторил дорожку для всех молодых симулянтов.
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Shumi-jr
Ответ Кузя Гитарист
В боях все средства хороши
Стас ?
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Михаил Панюков
Ответ bevooch
Только тогда? Он с тех пор и не останавливался.
нет. сейчас он один из самых дорогих тренеров мира.
совсем не дешёвый и мелкий.
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Killer_na_belom_barse$
Ответ Balt39
Симеоне повёл тогда себя так, как и повёл бы себя сейчас - "Для победы любые средства хороши."
я надеюсь вы всегда будете такими объективными...
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Пикачу82
Ответ bevooch
Только тогда? Он с тех пор и не останавливался.
И до этого тоже)))
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Геннадий Тимченко
Ответ Экспертное мнение
Так как во время ЧМ-1998 спортса еще не существовало, мы не смогли обсудить этот момент, поэтому новость появилась сейчас. С уважением, администрация Спортс.ру
когда ждать следущую новость: как Виктория научилась справляться с желанием убить когда видит рядом Диего Симеоне ❓🤔
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