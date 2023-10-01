Виктория Бекхэм о хейте в адрес Дэвида из-за красной в 1/8 финала ЧМ-1998: «Он впал в клиническую депрессию. Я все еще хочу убить этих людей»

Жена Дэвида Бекхэма рассказал, как экс-футболиста довели до депрессии.

Виктория Бекхэм высказалась о насмешках и проявлениях ненависти, которым подвергся после того, как получил красную карточку в матче сборных Англии и в 1/8 финала .

Бекхэм был удален на 47-й минуте за фол на . Основное время матча закончилось ничьей со счетом 2:2, а в серии пенальти аргентинцы одержали победу.

«Я могу рассказать об абсолютной ненависти, публичных издевательствах. Он впал в депрессию, клиническую депрессию.

Я все еще хочу убить этих людей», – сказала Виктория в документальном сериале «Бекхэм» от Netflix.

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