Виктория Бекхэм о хейте в адрес Дэвида из-за красной в 1/8 финала ЧМ-1998: «Он впал в клиническую депрессию. Я все еще хочу убить этих людей»
Жена Дэвида Бекхэма рассказал, как экс-футболиста довели до депрессии.
Виктория Бекхэм высказалась о насмешках и проявлениях ненависти, которым подвергся Дэвид после того, как получил красную карточку в матче сборных Англии и Аргентины в 1/8 финала ЧМ-1998.
Бекхэм был удален на 47-й минуте за фол на Диего Симеоне. Основное время матча закончилось ничьей со счетом 2:2, а в серии пенальти аргентинцы одержали победу.
«Я могу рассказать об абсолютной ненависти, публичных издевательствах. Он впал в депрессию, клиническую депрессию.
Я все еще хочу убить этих людей», – сказала Виктория в документальном сериале «Бекхэм» от Netflix.
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С уважением, администрация Спортс.ру
да у меня до сих пор подгорает от того удаления!
журналюги вовсю юзают)
совсем не дешёвый и мелкий.