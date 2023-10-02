Президент «Ахмата» Даудов: «Многие игроки сами просятся остаться в клубе. Им нравится в Грозном, чувствуют себя как дома»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Магомед Даудов Бернард Бериша Матч ТВ Футбол

Магомед Даудов заявил, что футболисты сами просят остаться в «Ахмате».

– «Ахмат» одним из первых в российском футболе попал под западные санкции. Как клуб справляется с ограничениями?

– Бывают моменты, когда приходится затрачивать дополнительные усилия, терять время, но в целом все нормально. Вы видите, что в клуб переходят футболисты из Латинской Америки, из Европы.

– Игроки не боятся ехать?

– Нет. Никаких проблем не возникает. И многие ребята, кого «Ахмат» приобретал за время санкций, продлевают контракты. Они сами просятся остаться играть в клубе, потому что им нравится в «Ахмате», в Грозном. Футболисты живут в Чечне с семьями, чувствуют себя как дома.

– Бернард Бериша говорил, что и вовсе хочет завершить карьеру в «Ахмате»…

– Бериша, думаю, наполовину чеченец (смеется).

– Станет ли он в будущем тренером или займет какую-то должность в клубе?

– Кем бы Бернард ни стал после завершения карьеры, главное, что он очень хороший человек. Я горжусь, что человек такой широкой души есть в нашей команде, – сказал президент «Ахмата».

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11 комментариев

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Savardus
В Грозном ваще сервис топ - можно в любое СИЗО придти и беззащитного заключенного избить! В услугу включено выкладывание папой видео в интернет.
+41
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lovec23
Клуб находится на полном гос обеспечении , денег дают сколько нужно . Но почему то прогресса не видно. Есть клубы беднее и уних получается показывать результат . Как вообще санкции могли повлиять на Ахмат мне интересно
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MstAndreev
Президент «Ахмата» Даудов: "Многие игроки сами просят прощения и остаются в клубе".
+8
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Uriy walmart
То есть не все хотят остаться и часть удерживают силой?
+5
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Сергей48
Приходиться затрачивать дополнительные усилия? Можно поконкретнее?
+4
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Yndestad
со слезами на глазах просят их не продавать)
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MstAndreev
Президент «Ахмата» Даудов: «Наш спортивный директор Адам К. умеет убеждать»
+4
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Перстень Уэстбрука
Ответ Savardus
В Грозном ваще сервис топ - можно в любое СИЗО придти и беззащитного заключенного избить! В услугу включено выкладывание папой видео в интернет.
смотрел видос, все удары в блок. даже как то блин не круто
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igls54
Многие футболисты не хотят по УДО выходить, хотят отбыть весь срок
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Николай Коровин
А кто против-посадим в зиндан. Опыт имеется
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