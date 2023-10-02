Президент «Ахмата» Даудов: «Многие игроки сами просятся остаться в клубе. Им нравится в Грозном, чувствуют себя как дома»

Магомед Даудов заявил, что футболисты сами просят остаться в «Ахмате».

– « » одним из первых в российском футболе попал под западные санкции. Как клуб справляется с ограничениями?

– Бывают моменты, когда приходится затрачивать дополнительные усилия, терять время, но в целом все нормально. Вы видите, что в клуб переходят футболисты из Латинской Америки, из Европы.

– Игроки не боятся ехать?

– Нет. Никаких проблем не возникает. И многие ребята, кого «Ахмат» приобретал за время санкций, продлевают контракты. Они сами просятся остаться играть в клубе, потому что им нравится в «Ахмате», в Грозном. Футболисты живут в Чечне с семьями, чувствуют себя как дома.

– говорил, что и вовсе хочет завершить карьеру в «Ахмате»…

– Бериша, думаю, наполовину чеченец (смеется).

– Станет ли он в будущем тренером или займет какую-то должность в клубе?

– Кем бы Бернард ни стал после завершения карьеры, главное, что он очень хороший человек. Я горжусь, что человек такой широкой души есть в нашей команде, – сказал президент «Ахмата».

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