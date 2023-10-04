«Крылья Советов» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 12:30
«Крылья Советов» примет «Ахмат» в 5-м туре Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 12:30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 4 октября, 12.30, «Самара-Арена»
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