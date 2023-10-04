У Мораты 7 голов в 8 матчах сезона. Форвард «Атлетико» сделал 3 дубля, в том числе в дерби с «Реалом»

Альваро Мората оформил третий дубль в сезоне.

В матче группового этапа против « » форвард « » сравнял счет на 12-й минуте. На 47-й минуте Мората вновь забил, выведя испанскую команду вперед – 3:2.

Ранее Мората оформил дубль в матчах с « » (3:1) и « » (7:0). В 8 матчах за «Атлетико» во всех турнирах с начала сезона испанец отметился 7 голами.

Подробная статистика форварда доступна здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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