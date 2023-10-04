У Мораты 7 голов в 8 матчах сезона. Форвард «Атлетико» сделал 3 дубля, в том числе в дерби с «Реалом»

Теги Фейеноорд Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Райо Вальекано Альваро Мората Футбол

Альваро Мората оформил третий дубль в сезоне.

В матче группового этапа Лиги чемпионов против «Фейеноорда» форвард «Атлетико» сравнял счет на 12-й минуте. На 47-й минуте Мората вновь забил, выведя испанскую команду вперед – 3:2.

Ранее Мората оформил дубль в матчах с «Реалом» (3:1) и «Райо Вальекано» (7:0). В 8 матчах за «Атлетико» во всех турнирах с начала сезона испанец отметился 7 голами.

Подробная статистика форварда доступна здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Так у Альваро еще и хет-трик за сборную в матче против Грузии, в этом сезоне у Мораты с реализацией пока полный порядок.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikro9
Нашел свою команду
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikro9
Нашел свою команду
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Snid
Уведомление пришло: Мората в огне!
Реально в огне)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikro9
Нашел свою команду
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Raman Janukevich
Хотелось бы, чтобы Марата больше 15 наконец-то забил в ЛаЛиге:)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
О! Марата...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Полозов
Рад за Морату. Игрок не самый высококлассный и уж тем более не яркий, но он неплох по своему. И упорный, трудяга. Приятно, когда такие игроки реализуют себя, через все тернии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Blackfire999
нашёл свою команду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Burel
Хозяин судейского проекта имени Франко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexis2020
Мората и в Челси то был относительно неплох в сравнении с нынешними игроками атаки лондонцев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий