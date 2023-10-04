«МЮ» следит за анонимными точными инсайдами по травмам игроков в соцсетях. В клубе подозревают внутреннюю утечку

«Манчестер Юнайтед» следит за анонимными инсайдами в соцсетях по травмам игроков.

Созданный в этом году анонимный аккаунт в одной из соцсетей быстро привлек внимание болельщиков и набрал большое количество подписчиков.

Этому помогли несколько подтвердившихся инсайдов о травмах игроков клуба. В частности, недавно появились публикации о Люке Шоу, Тирелле Маласиа и Серхио Регилоне.

В «МЮ» полагают, что этим может заниматься кто-то связанный с клубом и имеющий доступ к конфиденциальной информации. Клуб пытается распознать источник возможной утечки.

Также под подозрением находятся и другие анонимные аккаунты. В «МЮ» считают, что такие публикации могут подорвать единство команды, а также дать преимущество соперникам.

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