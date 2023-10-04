«МЮ» следит за анонимными точными инсайдами по травмам игроков в соцсетях. В клубе подозревают внутреннюю утечку

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы болельщики интернет Люк Шоу соцсети Серхио Регилон Тирелл Маласиа Футбол

«Манчестер Юнайтед» следит за анонимными инсайдами в соцсетях по травмам игроков.

Созданный в этом году анонимный аккаунт в одной из соцсетей быстро привлек внимание болельщиков и набрал большое количество подписчиков.

Этому помогли несколько подтвердившихся инсайдов о травмах игроков клуба. В частности, недавно появились публикации о Люке Шоу, Тирелле Маласиа и Серхио Регилоне.

В «МЮ» полагают, что этим может заниматься кто-то связанный с клубом и имеющий доступ к конфиденциальной информации. Клуб пытается распознать источник возможной утечки. 

Также под подозрением находятся и другие анонимные аккаунты. В «МЮ» считают, что такие публикации могут подорвать единство команды, а также дать преимущество соперникам.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Колосов
Сейчас с инсайдерами разберутся и игра попрёт, в защите перестанут ошибаться, Онана начнёт божить в воротах, даже может Антони гол забьёт. Главное этих негодяев прижучить, и все хорошо будет
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Колосов
Ответ Zed_patriot
нужен Моур, который будет искать крысу
Моур сам выбирает, кто будет крысой)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамаль Хайдаров
Дает преимущество противникам не информация о травмах, а Харри Онанович на воротах
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aleks.alex.vasilev@mail.ru
Ого...в МЮ уже начали что-то подозревать. Вероятно, скоро под подозрением окажется 7Хаг. Главное при этом разбирательстве не выйти на самих себя.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
МЮ протекает....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zed_patriot
нужен Моур, который будет искать крысу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Да- это ведь самая главная проблема внайтед, все остальное в полном порядке.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
вовремя МЮ подписал главного врача Арсенала - после предсезонки, где уже все микротравмы заложены))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Магуайер сливает инфу. Инфа 100
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
Ответ Александр Колосов
Сейчас с инсайдерами разберутся и игра попрёт, в защите перестанут ошибаться, Онана начнёт божить в воротах, даже может Антони гол забьёт. Главное этих негодяев прижучить, и все хорошо будет
И Магуайер тоже забьёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Формусатий
Ответ Andrey Yaroslavtsev
И Магуайер тоже забьёт.
На футбол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий