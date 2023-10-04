Райс об 1:2 с «Лансом»: «Арсенал» полностью доминировал. Мы создали достаточно моментов, чтобы победить»

Деклан Райс заявил, что «Арсенал» доминировал в матче с «Лансом».

Английский клуб, ведя 1:0, проиграл со счетом 1:2 в игре второго тура группового этапа .

«Мы создали достаточно моментов, чтобы одержать победу в матче. Уверен в этом. Мы не использовали отличные моменты.

« » здорово реализовал момент, когда забил первый мяч, а второй их гол мы создали своими собственными действиями.

Думаю, что мы полностью доминировали в этом матче, но нужно сказать, что «Ланс» – непростой соперник. Нам не удалось реализовать моменты.

Тем не менее отдаю должное сопернику. Они очень хорошо действовали в обороне и их центральные защитники провели выдающийся матч.

Мы сыграли всего лишь около 10 матчей в этом сезоне. Мы только разогреваемся и входим в свой ритм», – сказал полузащитник « » .

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