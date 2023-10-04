Райс об 1:2 с «Лансом»: «Арсенал» полностью доминировал. Мы создали достаточно моментов, чтобы победить»

Теги Ланс премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Арсенал Деклан Райс Футбол

Деклан Райс заявил, что «Арсенал» доминировал в матче с «Лансом».

Английский клуб, ведя 1:0, проиграл со счетом 1:2 в игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы создали достаточно моментов, чтобы одержать победу в матче. Уверен в этом. Мы не использовали отличные моменты.

«Ланс» здорово реализовал момент, когда забил первый мяч, а второй их гол мы создали своими собственными действиями.

Думаю, что мы полностью доминировали в этом матче, но нужно сказать, что «Ланс» – непростой соперник. Нам не удалось реализовать моменты.

Тем не менее отдаю должное сопернику. Они очень хорошо действовали в обороне и их центральные защитники провели выдающийся матч.

Мы сыграли всего лишь около 10 матчей в этом сезоне. Мы только разогреваемся и входим в свой ритм», – сказал полузащитник «Арсенала» Деклан Райс.

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39 комментариев

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Отец Абду
Хоть где то стабильно... Арсенал доминировал, МЮ проиграл, а Реал устроил камбэк:)
+36
-3
+33
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kaka10
Райс поел борща канонирского очевидно
+19
-1
+18
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шамиль аланов
🤭🤣
+12
-2
+10
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Stewart D.
Гонору у арсеналовцев хоть отбавляй
+12
-4
+8
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Roman
Доминировал, доминировал, да не выдоминировал
+11
-4
+7
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Born is the King
15 команда Лиги 1 просто опозорила Асренал,а эти опять несут бред просто доминирование
+5
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f0rmoceft
Доминанты блин, они там это заучивают? Уже раздражает.
+5
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Typizza
Уже чувствуется школа великого доминатора
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Усатая Козляра
Ответ Stewart D.
Гонору у арсеналовцев хоть отбавляй
что у игроков, что у фанатов причём
+6
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mj23.net
Интересно побывать наверно на тренингах Артеты по доминации. Райс только пришел и уже доминирует, даже когда проигрывает xd. Дома тоже наверно доминирует. Жены игроков Арса видимо очень довольны. Детишки не уверен.
+3
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Stas Politik
Ответ Усатая Козляра
что у игроков, что у фанатов причём
Там глоров куча образовалась в прошлом сезоне, нормальные фанаты сидят и помалкивают обычно
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Direct free kick
Опять Арсенал унижают в Европе
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BurBon
Помню летом фаны Арсенала после победы в товарняке над Барсой повылазили, начали что то там кричать про топ клуб, который разорвет лч, а реальность вот она.
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Дэн Марджера
Как фанат Арсенала с 20-летним стажем, скажу - в рот я пихал такую доминацию, когда при 1:1 ты катаешь мяч поперёк середины поля и практически не обостряешь. Видя такую игру, я предрекал второй гол нам, так как знаю свою команду. Так и вышло! А потом опять перекаты и забросы вместо штурма. Позорище... Сити с победой в следующем туре АПЛ... Что будет против Севильи...
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Дмитрий Васин
Доминировал, доминировал, да не задоминировал
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Max Kochetkov
Ответ Roman
Доминировал, доминировал, да не выдоминировал
Сабмиссив был категорически против..
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Van Darkholme
Всё очевиднее становится что же такого Артета увидел в Райсе
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Michael Boldyrev
Селтик улыбнулся)
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Kira_B
Достойный продолжатель дела Артеты)))
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Богдан Бондарчук
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Артета - на выход. Невозможно смотреть эту блевотину, которую он игрой называет. Такой же физрук как Тен Хааг.
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Max Kochetkov
Человек два месяца в составе, а уже погружён в систему, как Ротенберг в свою. Тошнит уже от этих мамкиных доминаторов, Гашека на вас нет..
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20!8
Нет они с Артетой там реально угорают, это очень смешно)
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a2wai
Опять про доминацию кто-то начинает говорить после объективного всера. Отвратительно.
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am!go
Ответ Владимир Владимирович
В ЛЧ лучше ставить со статистики, жёлтые, угловые, удары по воротам…. На исход матча всегда бывают сенсации
Результаты матчей таких команд как М.Ю. , Арсенал и Спартак, для меня не сенсации )
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Безумный Макс
на каком клочке поля интересно?!)
что у них за болезнь с этим доминированием?!
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