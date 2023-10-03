Диаш о ВАР: «Он помогает найти истину, безусловно. Но трудно понять, когда в однозначном моменте принимают неправильное решение»

Рубен Диаш высказался о том, как ВАР изменил судейство.

«Если смотреть с точки зрения того, насколько надежным [ВАР] может быть, в целом, безусловно, он помогает найти истину. Бывают моменты, как мы недавно видели, с которыми трудно смириться, потому что ты не ожидаешь неудачи. Все так, как есть.

Нелегко принять решение, в вашу оно пользу или нет, – трудно понять, когда в однозначном моменте принимают неправильное решение. Это пробел, который стоит учитывать», – сказал защитник « ».

Пеп об ошибке ВАР в матче «Ливерпуля»: «И «Оскар» достается…» Главные роли играют судьи – им стоит быть скромнее и позволить игрокам делать свою работу»

Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально). ВАР просто не понял, что проверяет отмену 🤦‍♂️

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