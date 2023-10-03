Фримпонг и «Байер» продлят контракт на 5 лет. Защитником интересовались «МЮ», «Барса» и «Бавария»

Правый защитник Джереми Фримпонг заключит новое соглашение с «Байером».

22-летний нидерландец продлит контракт с немецким клубом до июня 2028 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее Фримпонгом интересовались «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Бавария».

В 6 матчах сезона Бундеслиги на счету игрока 1 гол и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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