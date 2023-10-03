Фримпонг и «Байер» продлят контракт на 5 лет. Защитником интересовались «МЮ», «Барса» и «Бавария»

Теги Байер бундеслига Германия Джереми Фримпонг Футбол

Правый защитник Джереми Фримпонг заключит новое соглашение с «Байером».

22-летний нидерландец продлит контракт с немецким клубом до июня 2028 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее Фримпонгом интересовались «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Бавария».

В 6 матчах сезона Бундеслиги на счету игрока 1 гол и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Finding Home
был же какой-то Фримпонг, который сначала за лондонский, а потом за тульский играл? почему-то на памяти есть что-то такое, но как будто бы и бред полный.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tusiel
Ответ Finding Home
был же какой-то Фримпонг, который сначала за лондонский, а потом за тульский играл? почему-то на памяти есть что-то такое, но как будто бы и бред полный.
Эммануэль Фримпонг
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
izhboldin-sergey
Ответ Finding Home
был же какой-то Фримпонг, который сначала за лондонский, а потом за тульский играл? почему-то на памяти есть что-то такое, но как будто бы и бред полный.
Ещё в Уфе )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Лисицкий
На самом деле удивляет политика Байера в последнее время, пытаются удержать лидеров ,купили интересных футболистов, хотят реально быть уровня Дортмунда и Ляйпцига ). С Баварией смысла сравнивать нет, там ресурсы повыше, да ФК" Голливуд " может быть только один)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЖекаМЭН!
Ответ Finding Home
был же какой-то Фримпонг, который сначала за лондонский, а потом за тульский играл? почему-то на памяти есть что-то такое, но как будто бы и бред полный.
Ещё ассоциация с Ачимпонгом, который за Андерлехт двушку Зениту отгрузил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий