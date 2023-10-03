Галлахер о 2:0 с «Фулхэмом»: «Челси» сыграл достойно. Победы приносят уверенность»

Конор Галлахер оценил победу «Челси» над «Фулхэмом» (2:0) в АПЛ.

«Прекрасные ощущения. Мы сыграли достойно. Возможно, не так хорошо, как хотелось бы, но главным было взять три очка, они были нам очень нужны, поэтому мы рады.

Победы приносят уверенность. Мы выиграли последние два матча, надеюсь, сможем отталкиваться от этого», – сказал капитан « ».

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