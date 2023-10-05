Арис — Глазго Рейнджерс: прогноз на матч 05.10.2023, Лига Европы

Групповой этап в Лиге Европы в нынешнем сезоне ожидается не менее интересным, чем в Лиге Чемпионов с поправкой на статус и силу команд. В группе С жребий свел пражскую «Спарту», испанский «Реал Бетис» и соперников по предстоящему матчу «Арис» из кипрского Лимасола и знаменитый «Глазго Рейнджерс». Если в отношении фаворитов группы можно поспорить, то изначально в качестве аутсайдеров рассматривались киприоты. «Арис» дебютирует на таком европейском уровне и само попадание в групповой этап Лиги Европы для команды большой успех.

Кроме того, у нас в стране кипрская команда вызывает интерес благодаря выступлению за нее российского футболиста Александра Кокорина. Он по-прежнему принадлежит итальянской «Фиорентине», которая в свое время потратила на этот трансфер неоправданно большую сумму. В состав «фиалок» россиянин так и не пробился и, начиная с нового сезона, был отдан в аренду. Но и в «Арис» нужно тоже постараться пробиться в состав. Пока это сделать не удается, хотя уже хорошо, что Кокорин стал игроком ротации и впервые смог отличиться за новую команду в матче первого тура против «Спарты» в гостях. Россиянин открыл счет, реализовав пенальти, но в итоге гостям это не помогло.

Теперь после первого тура чешская команда лидирует в группе вместе с «Рейнджерс», который также играл на своем поле и смог с минимальным преимуществом обыграть «Реал Бетис». Шотландский футбол сейчас на подъеме. Сборная лидирует в своей отборочной группе чемпионата Европы, чемпион страны «Селтик» играет в Лиге Чемпионов, «Рейнджерс» чуть было туда не отобрались. Их матч с «Арисом» состоится на стадионе Альфамега, начало в 18:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+0,5), ТБ 2,5

Арис

Клуб, названный в честь бога войны Ареса, долгое время не входил в элиту у себя на родине. Команда была основана в 1930 году, а в чемпионате страны впервые приняла участие в сезоне 1934-1935 года. Вскоре клуб был расформирован, в 1950-е годы возродился вновь и с тех пор стал типичной командой-лифтом, чаще играя во втором дивизионе национального первенства, нежели дивизионе А. Болельщикам со стажем «Арис» мог запомниться по выступлению за киприотов Олега Блохина на закате его карьеры.

Один раз бело-зеленые выходили в финал Кубка Кипра, но уступили в нем землякам из команды АЕЛ. Соответственно ни о каких международных успехах речи быть не могло. Но все изменилось с приходом в команду в 2021 году белорусского владельца Владимира Федорова. Благодаря его инвестициям «Арис» вернулся в дивизион А, а спустя два года впервые стал чемпионом страны. На пост главного тренера при Федорове был назначен белорусский специалист Алексей Шпилевский. Главным достижением его тренерской карьеры стала победа «Кайрата» в чемпионате Казахстана.

Стартовал в еврокубках «Арис» довольно мощно, во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов по сумме двух встреч киприоты разгромили белорусский БАТЭ с общим счетом 11 : 5. Правда, затем оступились в матчах с польским «Ракувом». Дальше пришлось бороться за выход в групповой этап Лиги Европы против братиславского «Слована». В гостях киприоты уступили со счетом 1 : 2, зато на своем поле взяли убедительный реванш — 6 : 2. Если футболисты «Ариса» хотя выйти из группы, то нужно обыгрывать «Рейнджерс». Перед вами результаты пяти последних матчей с участием команды из Лимасола.

Дивизион А. 30.09.2023, «Арис» — «Аполлон» — 0 : 1

— 0 : Дивизион А. 25.09.2023, «Омония» — «Арис» — 2 : 2

Лига Европы. 21.09.2023, «Спарта Прага» — «Арис» — 3 : 2

— «Арис» — : 2 Дивизион А. 17.09.2023, «Арис» — «Пафос» — 1 : 1

Дивизион А. 03.09.2023, АЕЗ — «Арис» — 0 : 5

Факты и цифры

В минувшем сезоне «Арис» впервые в своей истории стал чемпионом Кипра, команда на 3 очка смогла опередить АПОЭЛ

Лучшим бомбардиром «Ариса» является сенегальский нападающий Артур Гомис, во всех турнирах он забил в ворота соперников 7 мячей

Польский нападающий Мариуш Стемпиньски лучший ассистент, на его счету 3 результативные передачи

Шведский защитник Франс Брурссон самый недисциплинированный игрок, в 11 матчах у него 1 удаление и 4 предупреждения

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Глазго Рейнджерс

В отличие от кипрской команды шотландский «Рейнджерс» в особых представлениях не нуждается. Светло-синие 55 раз становились чемпионами Шотландии, это рекорд страны, а на международной арене выигрывали Кубок обладателей кубков УЕФА, правда, случилось это в далеком 1972 году. Нынешнее положение дел «джерс» можно назвать двояким. Попадание в групповой этап еврокубков — успех? Несомненно, вот только шотландцы видели себя в турнире рангом повыше и хотели составить компанию «Селтику».

Вроде, к тому все и шло. В третьем квалификационном раунде удалось пройти швейцарский «Серветт», а за выход в групповой этап пришлось сразиться с ПСВ из Нидерландов. Дежа-вю — в прошлом году команды встречались на этом же этапе, и «Рейнджерс» оказались сильнее. Но на этот раз после домашней ничьей в гостях светло-синие получили целую авоську голов — поражение со счетом 1 : 5. Следом уже в чемпионате Шотландии последовала оплеуха от «Селтика» на своем поле. В минувшие выходные «джерс» потерпели очередное поражение у себя на «Айброкс» на этот раз от «Абердина», и это стало последней каплей.

Терпение руководство команды лопнуло и главный тренер Майкл Бил был отправлен в отставку. Специалисту не хватило одного месяца, чтобы проработать в команде ровно год. Сейчас его обязанности исполняет Стивен Дэвис. Как долго это будет продолжаться, неизвестно. «Рейнджерс» идут в чемпионате на третьем месте, но в семи матчах три поражения и отставание от лидирующего «Селтика» составляет уже семь очков. Впереди два сложных поединка, один на Кипре, другой — выезд к «Сент-Миррену», который занимает второе место в Премьершипе и не потерпел ни одного поражения. Перед вами результаты пяти последних матчей «Рейнджерс».

Премьершип. 30.09.2023, «Рейнджерс» — «Абердин» — 1 : 3

— 1 : Кубок Лиги. 27.09.2023, «Рейнджерс» — «Ливингстон» — 4 : 0

— «Ливингстон» — : 0 Премьершип. 24.09.2023, «Рейнджерс» — «Мотеруэлл» — 1 : 0

— «Мотеруэлл» — : 0 Лига Европы. 21.09.2023, «Рейнджерс» — «Реал Бетис» — 1 : 0

— «Реал Бетис» — : 0 Премьершип. 16.09.2023, «Сент-Джонстон» — «Рейнджерс» — 0 : 2

Факты и цифры

«Рейнджерс» дважды играли в финале турнира, в 2022 году они уступили «Айнтрахту» из Франкфурта-на-Майне, а в 2008 году в рамках Кубка УЕФА «Зениту»

В минувшем сезоне «Рейнджерс» играли в Лиге Чемпионов, где заняли последнее место в группе с разницей забитых и пропущенных мячей — минус 20

Лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне является полузащитник из Сенегала Абдалла Сима, на его счету 5 забитых мячей

Лидер среди ассистентов защитник Борна Баришич, на счету хорвата 4 результативные передачи

История личных встреч и коэффициенты букмекеров на матч Арис — Рейнджерс

«Арис» и «Рейнджерс» команды разных весовых категорий и ранее нигде на европейской арене пересекаться не могли. В последнее время у команд схожие проблемы. В Лигу Чемпионов не удалось пробиться ни тем, ни другим. В своих чемпионатах обе команды потеряли довольно много очков. «Рейнджерс» отправляются в Лимасол без главного тренера, если, конечно, за несколько дней не назначат нового. Под Алексеем Шпилевским кресло пока не шатается, тем более команда впервые играет на два фронта, но проигрывать второй матч подряд тоже нельзя, дальше спаренные игры с «Реалом Бетис». Состав «Ариса» интересен не только нахождением в нем Александра Кокорина, тут можно изучать географию Африки. Киприотов в «Арисе» не так много. Букмекеры считают, что у кипрского интернационала шансов против «джерс» не очень много. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Ариса» — 4,34

Ничья — 3,72

Победа «Рейнджерс» — 1,88

Как видим, на победу гостей очень привлекательный коэффициент, но нужно помнить, что многое зависит от настроя команды. Если с ним будет все в порядке, то «Рейнджерс», несомненно, выиграют. К тому же может быть недооценка соперника. «Арис», напротив, может играть в свое удовольствие. Терять команде нечего, а шанс войти в историю есть. Матч может стать результативным, обратите внимание на тотал.

Где смотреть матч Арис — Рейнджерс

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