Джака о переходе в «Байер»: «Неправда, что я сделал это из-за жены. Я перешел в топ-клуб Германии, у которого есть план и желание чего-то достичь»

Теги Байер премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал Гранит Джака девушки и спорт Футбол

Гранит Джака объяснил свое решение перейти в «Байер».

Джака перешел в «Байер» из «Арсенала» этим летом за 25 миллионов евро. Полузащитник ранее выступал за менхенгладбахскую «Боруссию».

– Ваша жена родом из Рейнланда, вы отыграли четыре сезона в Менхенгладбахе. Переход [в «Байер»] можно назвать возвращением домой?

– Писали, что я возвращаюсь в Германию из-за своей жены. Это неправда. Она была очень счастлива в Лондоне, как и я. Я принял это решение самостоятельно как футболист и спортсмен. Я перешел в топ-клуб Германии, у которого есть план и который хочет чего-то достичь.

Конечно, нам было легче переехать, потому что раньше мы жили в Дюссельдорфе и находимся недалеко от Менхенгладбаха, где выросла моя жена, – сказал полузащитник «Байера».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ML26
Ну а что он должен был сказать? Да, я ушел из-за жены, которая хотела домой? Да нет, конечно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий