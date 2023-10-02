Джака о переходе в «Байер»: «Неправда, что я сделал это из-за жены. Я перешел в топ-клуб Германии, у которого есть план и желание чего-то достичь»
Гранит Джака объяснил свое решение перейти в «Байер».
Джака перешел в «Байер» из «Арсенала» этим летом за 25 миллионов евро. Полузащитник ранее выступал за менхенгладбахскую «Боруссию».
– Ваша жена родом из Рейнланда, вы отыграли четыре сезона в Менхенгладбахе. Переход [в «Байер»] можно назвать возвращением домой?
– Писали, что я возвращаюсь в Германию из-за своей жены. Это неправда. Она была очень счастлива в Лондоне, как и я. Я принял это решение самостоятельно как футболист и спортсмен. Я перешел в топ-клуб Германии, у которого есть план и который хочет чего-то достичь.
Конечно, нам было легче переехать, потому что раньше мы жили в Дюссельдорфе и находимся недалеко от Менхенгладбаха, где выросла моя жена, – сказал полузащитник «Байера».
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