Каррера готов вернуться в «Спартак» при увольнении Абаскаля: «Если позовут, буду готов возглавить клуб»

Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера Гильермо Абаскаль Футбол

Массимо Каррера готов вернуться в «Спартак».

«Абаскаль может покинуть «Спартак»? Если команде понадобится помощь, и они меня позовут, то, конечно, буду готов возглавить московский клуб», – заявил бывший тренер красно-белых.

При Каррере «Спартак» становился чемпионом России в сезоне-2016/17 и выигрывал Суперкубок страны. 59-летний специалист остается без работы больше двух лет: в последний раз он тренировал «Бари», выступавший в Серии С, откуда он был уволен в апреле 2021 года.

Увольнение Абаскаля – насколько это реально сейчас? Кого могут назначить в «Спартак»?

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Опрос

Что делать с Абаскалем?
20612 голосов
Пора увольнять
40%
Александр Мостовой
Дать еще несколько туров
25%
Спартак
Все нормально
35%
Гильермо Абаскаль

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Спросите любого бывшего тренера Спартака, все готовы
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поникший Руй
Ответ Михаил Опякин
Спросите любого бывшего тренера Спартака, все готовы
Ещё бы, такая кормушка
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DVS1
Ответ Спартак сила
ждём самаго успешного тренера за последние 20 лет
Которого выгнали из Греции сцаными тряпками, а игроки чуть этого бездаря не отмудохали, а потом даже из Серии С (Бари) и теперь никуда естественно не берут. И не возьмут, потому что не тренер это, а декорация
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ CaSpeR-13
от мостового больше толку будет чем от убийцы
Глушаков, ты?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ahtiar
Звоните мосту )) Срочно!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vatto
надо только у аленичева багаж попросить...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Kochetkov
Ответ Quiet Dad
перед доном Массимо сперва нужно пригласить на полгодика Аленичева с Титовым. Чтобы они собрали банду и провели предсезонку. Потом тура после 5-го их уволить и назначить ГТ итальянца. Всё. Дело в шляпе. Ничему не учит прошлый опыт :)
Вернуть Федуна и желательно какому- нибудь кипрскому клубу в еврокубках продуть)
А так Самаре уже залились 0:4, так что чемпионский механизм запущен))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Кузнецов
Ответ Andrei Kulkov
не надо. спасибо не только за чемпионство, но и за то что было на следующий сезон
за победу над "Севильей" 5-1 и за бронзу, когда некоторые игроки (Глушаков) реально мутили воду, а руководство делало вид, что не видит это?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ DVS1
Которого выгнали из Греции сцаными тряпками, а игроки чуть этого бездаря не отмудохали, а потом даже из Серии С (Бари) и теперь никуда естественно не берут. И не возьмут, потому что не тренер это, а декорация
Ждём настоящего творца той великой победы из Испании
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dikaniopaolo
Тогда сначала Аленя на полгода, пусть народ подберет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смородская-Кикнадзе-Цорн
О! И Глушакова тогда верните.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zashitnik Deduri
человек не потянул даже 3ю лигу Италии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fc Sm
Куда ты лезешь без очереди?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Quiet Dad
перед доном Массимо сперва нужно пригласить на полгодика Аленичева с Титовым. Чтобы они собрали банду и провели предсезонку.
Потом тура после 5-го их уволить и назначить ГТ итальянца.
Всё. Дело в шляпе. Ничему не учит прошлый опыт :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chugunok
Ответ Михаил Опякин
Спросите любого бывшего тренера Спартака, все готовы
Ещё один бывший футболист готов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс
Ну все,пошла вода в хату.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЗЕНИТ65
Ответ David Rigert
шило-на-мыло.
Часы на трусы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Rigert
шило-на-мыло.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий