Каррера готов вернуться в «Спартак» при увольнении Абаскаля: «Если позовут, буду готов возглавить клуб»
Массимо Каррера готов вернуться в «Спартак».
«Абаскаль может покинуть «Спартак»? Если команде понадобится помощь, и они меня позовут, то, конечно, буду готов возглавить московский клуб», – заявил бывший тренер красно-белых.
При Каррере «Спартак» становился чемпионом России в сезоне-2016/17 и выигрывал Суперкубок страны. 59-летний специалист остается без работы больше двух лет: в последний раз он тренировал «Бари», выступавший в Серии С, откуда он был уволен в апреле 2021 года.
Увольнение Абаскаля – насколько это реально сейчас? Кого могут назначить в «Спартак»?
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А так Самаре уже залились 0:4, так что чемпионский механизм запущен))
Потом тура после 5-го их уволить и назначить ГТ итальянца.
Всё. Дело в шляпе. Ничему не учит прошлый опыт :)