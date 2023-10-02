Каррера готов вернуться в «Спартак» при увольнении Абаскаля: «Если позовут, буду готов возглавить клуб»

Массимо Каррера готов вернуться в «Спартак».

« может покинуть «Спартак»? Если команде понадобится помощь, и они меня позовут, то, конечно, буду готов возглавить московский клуб», – заявил бывший тренер красно-белых.

При Каррере «Спартак» становился чемпионом России в сезоне-2016/17 и выигрывал Суперкубок страны. 59-летний специалист остается без работы больше двух лет: в последний раз он тренировал «Бари», выступавший в Серии С, откуда он был уволен в апреле 2021 года.

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