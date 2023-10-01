Мостовой о стажировке в женской сборной России: «Какая-то шутка, конечно, ха-ха. Какие женщины? Это несерьезно»

Александр Мостовой высмеял идею своей тренерской стажировки в женской сборной.

– Какая-то шутка, конечно, ха-ха. Какие женщины? Это несерьезно.

– А рассматриваете ли вы какие-нибудь альтернативные варианты не в России, а в Европе? Например, вашу родную «Сельту»?

– Нет, конечно. Там сейчас грустно и делать нечего. И это очень далеко, не хочу.

Буду поближе проходить стажировку, мне не так важно само место – сказал бывший игрок сборной России, «Спартака» и «Сельты».

Красножан готов пригласить Мостового на стажировку в женскую сборную России: «Двери всегда открыты. Первый посыл должен пойти от Саши»

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