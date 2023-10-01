Мостовой о стажировке в женской сборной России: «Какая-то шутка, конечно, ха-ха. Какие женщины? Это несерьезно»

Теги премьер-лига Россия Сельта Ла Лига женский футбол Александр Мостовой сборная России жен Футбол

Александр Мостовой высмеял идею своей тренерской стажировки в женской сборной.

– Какая-то шутка, конечно, ха-ха. Какие женщины? Это несерьезно.

– А рассматриваете ли вы какие-нибудь альтернативные варианты не в России, а в Европе? Например, вашу родную «Сельту»?

– Нет, конечно. Там сейчас грустно и делать нечего. И это очень далеко, не хочу.

Буду поближе проходить стажировку, мне не так важно само место – сказал бывший игрок сборной России, «Спартака» и «Сельты». 

Красножан готов пригласить Мостового на стажировку в женскую сборную России: «Двери всегда открыты. Первый посыл должен пойти от Саши»

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16 комментариев

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Johnie
"Какие женщины? Я же по мальчикам" - добавил Александр
+19
-4
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Влад Буковски
Какой же закостенелый чувак
+13
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oka79410
какое утро без новостей с комментарием мостового)
+8
-1
+7
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lightrip
Разве женщины не могут начеканить?
+4
-1
+3
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ericssons
Согласен с Царем. Покажите нам матч проф. футболистов против проф. футболисток. Это зрелище вы не забудите до конца жизни. Жаль весь футбольный мир не позволяет нам этого увидеть хотя бы раз...
+4
-3
+1
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Johnie
Ответ Wayne Gretzky 99
Комментарий скрыт
Желания Александра)
+2
-1
+1
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Akhor100
Забавно если это один и тот же журналист позвонил Красножану от имени Мостового, а потом Мостовому от имени Красножана. Угарают как могут.
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phill anselmo
женский футбол такая лажа. там же этот тренерит, как там его... Газзаев вроде
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Александр Кудрявцев
И возник один вопрос, он что по мальчикам 🤔🤔🤔🤔
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Jesse Boy
везёт мосту, что в России живёт. за бугром за такие слова распяли бы уже
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Локоть Артеста
Так и останется треплом. Не будет он тренером никогда. Ему проще критиковать всех строя из себя непризнанного гения. Капитан команды Чупа-Чупс.
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Александр Кудрявцев
Ответ Johnie
"Какие женщины? Я же по мальчикам" - добавил Александр
👍👍👍
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