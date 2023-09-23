Хави одержал 50-ю победу с «Барсой» в Ла Лиге – в 70-м матче. Только 4 тренера делали это быстрее

Теги Барселона Сельта Хави Эрнесто Вальверде Ла Лига Пеп Гвардиола Луис Энрике Эленио Эррера Футбол

Хави одержал 50-ю победу в Ла Лиге в роли тренера «Барселоны».

Каталонская команда обыграла «Сельту» в 6-м туре чемпионата Испании со счетом 3:2. 

«Барселона» одержала 50-ю победу в Ла Лиге под руководством Хави. Это был 70-й матч испанца во главе команды. 

Только 4 тренера «Барселоны» достигали отметки в 50 побед в Ла Лиге быстрее – это Луис Энрике (63 игры), Пеп Гвардиола (67), Эленио Эррера (68) и Эрнесто Вальверде (69). 

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20 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Вальвердыч, конечно, знатно ЛЛ утюжил, всех в страхе держал - от аутсайдеров до…столичных аутсайдеров🤓
+36
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+29
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rigobersong
Не забываем о том, в каком кризисе Хави начинал работать в Барселоне и с какими игроками, да и сейчас Барселона себе не может позволить всех тех, кто идеально бы подходил Хави, приходиться играть с теми кого Барселона может подписать:)) Прекрасный тренер:))
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JENNINGS
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Вальвердыч, конечно, знатно ЛЛ утюжил, всех в страхе держал - от аутсайдеров до…столичных аутсайдеров🤓
Увольнение Вальверде - огромная ошибка руководства «Барсы». Есть ощущение, что если бы Эрнесто не был бы уволен, не факт, что «Мадрид» стал бы чемпионом 19/20. И уж точно не было бы 2:8 с «Баварией» и того ужаса, что был при Сетьене и Кумане. Хави должен был бы сменить именно Вальверде
+22
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j30
мадрид после камбэка барсы https://fikiwiki.com/uploads/posts/2022-02/1644907482_52-fikiwiki-com-p-kartinki-atomnogo-vzriva-55.jpg
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Nike of FW
Ответ Дворовый футболист
Хороший камбек. Но не стоит забывать, что Сельта это 13 место прошлой Ла Лиги
как это относиться к нынешнему сезону ?
+6
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rigobersong
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Вальвердыч, конечно, знатно ЛЛ утюжил, всех в страхе держал - от аутсайдеров до…столичных аутсайдеров🤓
Самое глупое решение было его уволить походу сезона:)
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Евгений Орлов
Выдающийся результат, в самое тяжёлое время пришел за последние лет 15-20, которое к тому же ещё продолжается.
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Ansu Fati
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Вальвердыч, конечно, знатно ЛЛ утюжил, всех в страхе держал - от аутсайдеров до…столичных аутсайдеров🤓
Он до сих пор снится сливочным в кошмарах)) превратил разгромы РМ в ежегодную традицию с 0:3 в 2017, 5:1 в 2018 и 0:3 в 2019))
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XavIniesta2008-2015
Ответ JENNINGS
Увольнение Вальверде - огромная ошибка руководства «Барсы». Есть ощущение, что если бы Эрнесто не был бы уволен, не факт, что «Мадрид» стал бы чемпионом 19/20. И уж точно не было бы 2:8 с «Баварией» и того ужаса, что был при Сетьене и Кумане. Хави должен был бы сменить именно Вальверде
Вальверде наработал на увольнение однозначно. Любой, кто внимательно следил за Барселоной в первой половине сезона 19/20 видел, насколько со скрипом играет Барселона
Тот факт, что у Барселоны были проблемы на всех стадиях никак не оправдывает слабую работу Эрнесто после сезона 18/19
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Rus Donskoy
почти гений
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SaH4r.
Ответ JENNINGS
Увольнение Вальверде - огромная ошибка руководства «Барсы». Есть ощущение, что если бы Эрнесто не был бы уволен, не факт, что «Мадрид» стал бы чемпионом 19/20. И уж точно не было бы 2:8 с «Баварией» и того ужаса, что был при Сетьене и Кумане. Хави должен был бы сменить именно Вальверде
согласен очень добротный был тренер
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ JENNINGS
Увольнение Вальверде - огромная ошибка руководства «Барсы». Есть ощущение, что если бы Эрнесто не был бы уволен, не факт, что «Мадрид» стал бы чемпионом 19/20. И уж точно не было бы 2:8 с «Баварией» и того ужаса, что был при Сетьене и Кумане. Хави должен был бы сменить именно Вальверде
Ну, тут палка о двух концах. Его надо было либо увольнять до того сезона, либо после. Но никак не во время, потому что команда окончательно развалилась и поплыла. Хотя, кто мог предполагать ещё и ковидную паузу? Короче, что есть, то есть, прошли жуткие испытания и верим в лучшее🙌
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zzzeeerrrooo
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Вальвердыч, конечно, знатно ЛЛ утюжил, всех в страхе держал - от аутсайдеров до…столичных аутсайдеров🤓
С Вальверде стали хуже играть, но он хотя бы напоминал , что такое тренер в Барсе
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Родя Раскольников
Ответ JENNINGS
Увольнение Вальверде - огромная ошибка руководства «Барсы». Есть ощущение, что если бы Эрнесто не был бы уволен, не факт, что «Мадрид» стал бы чемпионом 19/20. И уж точно не было бы 2:8 с «Баварией» и того ужаса, что был при Сетьене и Кумане. Хави должен был бы сменить именно Вальверде
Бартомеу нужно было увольнение Вальверде, ибо необходимо было повесить на кого-то ответственность за результаты, это же очевидно.
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bulldozer
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну, тут палка о двух концах. Его надо было либо увольнять до того сезона, либо после. Но никак не во время, потому что команда окончательно развалилась и поплыла. Хотя, кто мог предполагать ещё и ковидную паузу? Короче, что есть, то есть, прошли жуткие испытания и верим в лучшее🙌
Имхо, его надо было увольнять после позорных 0-4 с ливерпулем. Или по крайней мере почти сразу после этого, когда слили Валенсии кубок Испании в финале.

Вальверде был хорош на дистанции, то есть в чемпионате, но абсолютно слаб в кубковых играх. В чемпионате-то по сути тащили игроки (Месси, Суарес, Штеген, ну и другие). А вот в матчах, где надо было придумать изящное тренерское решение, он был слаб.

Кроме того, при нем дисциплина стала ужасной.
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david lamer
Ответ Xabi Alonso78
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обидно, наверное, слить лигу и пару классико в придачу середняку)
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Rus Donskoy
Ответ Xabi Alonso78
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мне вас почему-то жаль....
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