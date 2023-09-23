Хави одержал 50-ю победу с «Барсой» в Ла Лиге – в 70-м матче. Только 4 тренера делали это быстрее
Хави одержал 50-ю победу в Ла Лиге в роли тренера «Барселоны».
Каталонская команда обыграла «Сельту» в 6-м туре чемпионата Испании со счетом 3:2.
«Барселона» одержала 50-ю победу в Ла Лиге под руководством Хави. Это был 70-й матч испанца во главе команды.
Только 4 тренера «Барселоны» достигали отметки в 50 побед в Ла Лиге быстрее – это Луис Энрике (63 игры), Пеп Гвардиола (67), Эленио Эррера (68) и Эрнесто Вальверде (69).
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Тот факт, что у Барселоны были проблемы на всех стадиях никак не оправдывает слабую работу Эрнесто после сезона 18/19
Вальверде был хорош на дистанции, то есть в чемпионате, но абсолютно слаб в кубковых играх. В чемпионате-то по сути тащили игроки (Месси, Суарес, Штеген, ну и другие). А вот в матчах, где надо было придумать изящное тренерское решение, он был слаб.
Кроме того, при нем дисциплина стала ужасной.