Хави одержал 50-ю победу с «Барсой» в Ла Лиге – в 70-м матче. Только 4 тренера делали это быстрее

Хави одержал 50-ю победу в Ла Лиге в роли тренера «Барселоны».

Каталонская команда обыграла «Сельту» в 6-м туре чемпионата со счетом 3:2.

« » одержала 50-ю победу в Ла Лиге под руководством . Это был 70-й матч испанца во главе команды.

Только 4 тренера «Барселоны» достигали отметки в 50 побед в Ла Лиге быстрее – это (63 игры), (67), Эленио Эррера (68) и Эрнесто Вальверде (69).

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