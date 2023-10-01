Вальверде рассказал, что адаптировался к Месси в «Барсе»: «Такие игроки, как Лео и Майкл Джордан, берут лидерство на себя. Они должны решать исход матча и тащить команду»
Эрнесто Вальверде высказался о работе с Лионелем Месси.
– Каково было тренировать Месси?
– Что ж, прекрасно. Месси? Я не знаю. Вы ведь видели, как он играет, верно? Ну что я могу вам сказать такого, чего вы не знаете?
– Да, но я не был его тренером. Так ли сложно работать с ним, как говорят?
– Нет. Послушайте, в конце концов, когда ты приходишь в такой клуб, как этот, тебе легче понять, с кем тебе предстоит работать. Это правда, что ты должен принимать во внимание, кто есть кто. Месси – это игрок, который, как вы знаете, может дать команде все.
– Да, я знаю. Но игрок всегда проявляет себя определенным образом вне поля. Каким он был?
– Когда ты переходишь в такую команду, как «Барселона»... Послушайте, есть интервью Скариоло о времени после перехода в НБА, я не знаю, кто его брал.
– Скариоло?
– Вы хотите сказать, что не знаете Скариоло?
– Это мужчина с гелем для волос?
– Итальянец, тренер, который много выигрывал на протяжении многих лет. И в этом смысле, если ты много выигрываешь, это означает, что ты очень хорош. По крайней мере, так говорят.
Что ж, он отправился в Соединенные Штаты, и когда он попал в команду НБА, то быстро понял, что ему придется спуститься на ступеньку ниже. Другими словами, он привык к тому, что проекты, которые он осуществлял с европейскими командами, были его собственными проектами. Там [в НБА] был не его проект, это был проект игроков.
Итак, он понял, что ему нужно приспособиться к нынешнему положению вещей, понимаете? Так что игроки прониклись к нему доверием. И он увидел, что сначала у больших звезд были определенные сомнения, и ему пришлось постепенно преодолевать их. В моем случае все было аналогично. В конце концов, игроки должны видеть, что ты можешь помочь им победить. Они больше играют, чем тренируются.
У них нет привилегий, потому что, в конце концов, это не привилегии. Когда они находятся на поле, они должны выступать хорошо, они должны определять исход матчей и тащить команду у себя на спине. Это люди, которые находятся в клубе долгое время и у которых есть определенная доля ответственности – это касается таких игроков, как Месси или игроков НБА такого же уровня, потому что у них есть статус...
– Речь о таких игроках, как Майкл Джордан?
– Майкл Джордан, например. В конце концов, это игроки, способные взять на себя это лидерство, они другие. Скариоло сказал, что ему пришлось адаптироваться, и он прекрасно понимал, что проект больше ориентирован на других людей.
– Другими словами, это не Месси должен был подстраиваться под вас. Это вам пришлось приспосабливаться к Месси.
– Нет, не только к Месси, но и к «Барселоне». Да, в конце концов, тебе придется приспосабливаться к месту своей работы. Ты также должен адаптироваться к «Атлетику», «Валенсии», если говорить обо мне, или к «Олимпиакосу».
Дело в том, что это совсем другое. Но ни один тренер не стоит выше клуба, и тем более это касается «Барсы». Есть другие команды, в которых проект в большей степени является тренерским. Когда я работал в «Барселоне», ситуация обстояла немного по-другому. Не знаю, как там сейчас, – сказал бывший главный тренер «Барсы», возглавляющий «Атлетик».
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Жаль один матч все перечеркнул. Но вина именно на Вальверде, который так и не смог наладить игру в гостевых матчах ЛЧ
Болт
Федерер
Джордан
Гретцки
лучшие в своём виде спорта, даже игрок Реала это признал
Под конец вообще стал клиентом серба