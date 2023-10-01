Вальверде рассказал, что адаптировался к Месси в «Барсе»: «Такие игроки, как Лео и Майкл Джордан, берут лидерство на себя. Они должны решать исход матча и тащить команду»

Теги Майкл Джордан Барселона Атлетик Лионель Месси Эрнесто Вальверде Ла Лига Серджо Скариоло НБА Интер Майами Футбол

Эрнесто Вальверде высказался о работе с Лионелем Месси.

– Каково было тренировать Месси?

– Что ж, прекрасно. Месси? Я не знаю. Вы ведь видели, как он играет, верно? Ну что я могу вам сказать такого, чего вы не знаете?

– Да, но я не был его тренером. Так ли сложно работать с ним, как говорят?

– Нет. Послушайте, в конце концов, когда ты приходишь в такой клуб, как этот, тебе легче понять, с кем тебе предстоит работать. Это правда, что ты должен принимать во внимание, кто есть кто. Месси – это игрок, который, как вы знаете, может дать команде все. 

– Да, я знаю. Но игрок всегда проявляет себя определенным образом вне поля. Каким он был?

– Когда ты переходишь в такую команду, как «Барселона»... Послушайте, есть интервью Скариоло о времени после перехода в НБА, я не знаю, кто его брал.

– Скариоло?

– Вы хотите сказать, что не знаете Скариоло?

– Это мужчина с гелем для волос?

– Итальянец, тренер, который много выигрывал на протяжении многих лет. И в этом смысле, если ты много выигрываешь, это означает, что ты очень хорош. По крайней мере, так говорят.

Что ж, он отправился в Соединенные Штаты, и когда он попал в команду НБА, то быстро понял, что ему придется спуститься на ступеньку ниже. Другими словами, он привык к тому, что проекты, которые он осуществлял с европейскими командами, были его собственными проектами. Там [в НБА] был не его проект, это был проект игроков.

Итак, он понял, что ему нужно приспособиться к нынешнему положению вещей, понимаете? Так что игроки прониклись к нему доверием. И он увидел, что сначала у больших звезд были определенные сомнения, и ему пришлось постепенно преодолевать их. В моем случае все было аналогично. В конце концов, игроки должны видеть, что ты можешь помочь им победить. Они больше играют, чем тренируются.

У них нет привилегий, потому что, в конце концов, это не привилегии. Когда они находятся на поле, они должны выступать хорошо, они должны определять исход матчей и тащить команду у себя на спине. Это люди, которые находятся в клубе долгое время и у которых есть определенная доля ответственности – это касается таких игроков, как Месси или игроков НБА такого же уровня, потому что у них есть статус...

– Речь о таких игроках, как Майкл Джордан?

Майкл Джордан, например. В конце концов, это игроки, способные взять на себя это лидерство, они другие. Скариоло сказал, что ему пришлось адаптироваться, и он прекрасно понимал, что проект больше ориентирован на других людей. 

– Другими словами, это не Месси должен был подстраиваться под вас. Это вам пришлось приспосабливаться к Месси.

– Нет, не только к Месси, но и к «Барселоне». Да, в конце концов, тебе придется приспосабливаться к месту своей работы. Ты также должен адаптироваться к «Атлетику», «Валенсии», если говорить обо мне, или к «Олимпиакосу».

Дело в том, что это совсем другое. Но ни один тренер не стоит выше клуба, и тем более это касается «Барсы». Есть другие команды, в которых проект в большей степени является тренерским. Когда я работал в «Барселоне», ситуация обстояла немного по-другому. Не знаю, как там сейчас, – сказал бывший главный тренер «Барсы», возглавляющий «Атлетик». 

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18 комментариев

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Donald Subanov
Сезон 2018-19 при Вальверде Лео выдал сильнейший перфоманс в своей карьере. Тогда он даже по своим космическим меркам был на совершенно другом уровне.
Жаль один матч все перечеркнул. Но вина именно на Вальверде, который так и не смог наладить игру в гостевых матчах ЛЧ
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Donald Subanov
Ответ гель кристины
Все таки в 2012 он был лучше, безумная серия была
С точки зрения результативности - да. Но Месси 2018-19 года более совершенный
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гель кристины
Ответ Donald Subanov
Сезон 2018-19 при Вальверде Лео выдал сильнейший перфоманс в своей карьере. Тогда он даже по своим космическим меркам был на совершенно другом уровне. Жаль один матч все перечеркнул. Но вина именно на Вальверде, который так и не смог наладить игру в гостевых матчах ЛЧ
Все таки в 2012 он был лучше, безумная серия была
+2
0
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Экспертное мнение
Ответ Donald Subanov
Сезон 2018-19 при Вальверде Лео выдал сильнейший перфоманс в своей карьере. Тогда он даже по своим космическим меркам был на совершенно другом уровне. Жаль один матч все перечеркнул. Но вина именно на Вальверде, который так и не смог наладить игру в гостевых матчах ЛЧ
Проблема была лишь в порядке матчей. Если бы сыграли сначала в Риме и Ливерпуле, а потом дома в Барселоне, уверен, эти стадии были бы пройдены. Но такие мелочи решаются в кабинетах, а Барса там слаба, АПОЭЛЕЙ, Вольфсбургов и Галатарасарев никто не подгоняет. Например, обратите внимание, стоило поменять порядок "дома-вгостях", Реал тут же глотнул 4-0 от Ман Сити.
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Zelen
Ответ Александр Р
Вальверде был барселонским Анчелотти , как бы похабно это не звучало , но приносило свои плоды . Требл был так близко , я считаю что главная беда была в провальных трансферах , в тех матчвх Ливерпулю мог забивать и Коутиньо и Дембель , но оба обос..лись, как и до этого не раз .
то, как сыграл Дембеле в концовке первой игры с Ливерпулем это какой-то алес. лично для меня именно тогда ТА Барселона закончилась. стало понятно, что это пик и дальше уже только вниз. ну и взгляд Месси тогда конечно это что-то с чем-то. а с Дембеле тогда стало понятно, что толку от него никакого не будет ибо не того уровня просто этот игрок. я в шоке был, честно говоря, что Дешам выпустил его со старта на финал ЧМ. и тот не подвел :)
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MrWillSee
Ответ Zed_patriot
Месси Джордан Гретцки лучшие в своём виде спорта, даже игрок Реала это признал
Фелпс
Болт
Федерер
+3
-1
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ВесельчУк
Ответ Zed_patriot
Месси Джордан Гретцки лучшие в своём виде спорта, даже игрок Реала это признал
Это не тот Вальверде)
+2
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Zed_patriot
Месси
Джордан
Гретцки

лучшие в своём виде спорта, даже игрок Реала это признал
+8
-7
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Александр Р
Ответ Donald Subanov
Сезон 2018-19 при Вальверде Лео выдал сильнейший перфоманс в своей карьере. Тогда он даже по своим космическим меркам был на совершенно другом уровне. Жаль один матч все перечеркнул. Но вина именно на Вальверде, который так и не смог наладить игру в гостевых матчах ЛЧ
Вальверде был барселонским Анчелотти , как бы похабно это не звучало , но приносило свои плоды . Требл был так близко , я считаю что главная беда была в провальных трансферах , в тех матчвх Ливерпулю мог забивать и Коутиньо и Дембель , но оба обос..лись, как и до этого не раз .
+1
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+1
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Артем Андреев
Ответ bel01
Сравнению Лео с Майклом, практически неоспоримой иконой в истории баскетбола, никто не удивляется. Оно сразу же кажется точным, органичным. Если бы с Джорданом сравнили Кришти, то это выглядело бы максимально странным. Там вообще нет почти параллелей ни в чём.
Справедливости ради, Криштиану куда ближе к Майклу, чем Месси. Месси - это доминация интеллекта и навыков над физическим превосходством оппонентов, человек-оркестр, гремучая смесь Карри, Хардена и Айзеи Томаса. А Роналду - это физика, упорство и сверхъестественный инстинкт убийцы - такими были Майкл, Кобе, ЛеБрон.
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Артем Андреев
Ответ гель кристины
Все таки в 2012 он был лучше, безумная серия была
Справедливости ради, сезон второго требла выглядит намного лучше. Да, без ЗБ. Но со всеми трофеями.
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VERBLYUD
Ответ гель кристины
Все таки в 2012 он был лучше, безумная серия была
Как по мне, что в 2015, что в 2019 он был сильнее своей версии 2012 года. В 2012 он был супер бомбардиром и дриблером, а в 2015 и 2019 еще и плеймейкинг подтянул на космический уровень.
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zzzeeerrrooo
Ответ MrWillSee
Фелпс Болт Федерер
Федерер по шлемам даже не 2
Под конец вообще стал клиентом серба
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