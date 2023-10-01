Где смотреть Боруссия Дортмунд – Милан, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 4 октября
В среду, 4 октября, сыграют Боруссия Дортмунд и Милан в 2 туре Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Боруссия Дортмунд – Милан
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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