Порту — Барселона: прогноз на матч 4 октября 2023, Лига Чемпионов УЕФА

4 октября в Порту состоится матч 2 тура группового этапа Лиги Чемпионов. «Порту» на домашнем стадионе «Драгау» будет принимать «Барселону». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

В предстоящем 2 туре Лиги Чемпионов встречаются лидеры группы H, которые ударно провели свои стартовые туры и сейчас уже будут мериться силами за право находиться во главе таблицы и будут стараться всеми силами набрать в этой встрече максимальное количество очков, чтобы обеспечить себе путевку в плей-офф. Португальцы в 21 веке еще ни разу не обыгрывали испанцев, смогут ли они сотворить это историческое событие, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П2, ТМ (3).

Порту

Португальцы в прошлом сезоне также играли в Лиге Чемпионов и с успехом вышли в плей-офф турнира, заняв 1 место в непростой группе B, где «Атлетико Мадрид» по итогу и вовсе стал четвертым. В 6 тура тогда удалось набрать 12 баллов и победить в 4 встречах. Причем два стартовых тура португальцы проиграли, но потом собрались духом и забрали свое.

В плей-офф португальцы вылетели уже на первой стадии, в 1/8 финала им оставил не удел миланский «Интер», который по сумме двух встреч победил (1:0).

«Порту» в текущем 2023 году пополнил свой игровой состав следующими футболистами: Джайм, перешедший из «Фамаликан», Гонсалез из «Барселоны», Варела из «Бока Хуниорс», Наварро из «Жил Висенте», Санчез и Франциско Консейсао из «Аякса».

А покинули команду следующие игроки: Отавио, Лейте, Урибе, Мафа, Нану, Андраде, Родриго Консейсао, Каррача.

В текущем сезоне португальского чемпионата дела пока идут в целом у команды неплохо и сейчас они занимают 3 строчку в таблице. В активе команды 16 очков, набранных в 7 встречах и 5 побед. На 3 балла они отстают от первого «Спортинга», и на 2 от второй «Бенфики».

Единственное поражение «Порту» потерпел в последнем сыгранном 7 туре, где проиграл в гостях «Бенфике» (0:1). Тяжело команде из Порту было играть в меньшинстве, после удаления на 19 минуте встрече Кардозу, соперник все же смог дожать их во втором тайме.

В текущий розыгрыш Лиги Чемпионов португальцы попали за счет занятого 2 места в прошлом сезоне Чемпионата Португалии. Тогда в ожесточенной борьбе за чемпионство они на 2 балла отстали от первой «Бенфики» и набрали в прошлом первенстве 85 очков в 34 турах, одержав 27 побед.

Стартовала в ЛЧ португальская команда ударно, победив в первом туре в гостях донецкий «Шахтер» (3:1). Все 4 мяча была забиты уже к 29 минуте, португальцы смогли провести несколько хороших атак, которые увенчались голами, 2 из которых на свой счет записал Галено, еще 1 мяч на счету Тареми. Победа в этой встрече была заслуженной, португальцы смотрелись более органично и заслужили эт 3 балла, которые позволяют команде сейчас находиться на 2 строчке.

Результаты «Порту» в 5 последних сыгранных матчах:

29.09.23 «Бенфика» — «Порту» 1 :0;

— «Порту» :0; 23.09.23 «Порту» — «Жил Висенте» 2 :1;

— «Жил Висенте» :1; 19.09.23 «Шахтер Донецк» — «Порту» 1: 3 ;

1: ; 15.09.23 «Эштрела» — «Порту» 0: 1 ;

0: ; 03.09.23 «Порту» — «Арока» 1:1.

Интересные статические факты «Порту»:

Команда не проигрывает в 8 из 10 последних встречах;

В 6 из 10 последних игр были в активе победы;

Последний домашний матч команды был выигрышным;

В 6 из 8 последних встречах «Порту» забивают обе команды;

В 10 из 11 последних матчах не было забито более 3 голов за игру;

В 4 последних матчах в качестве хозяев команда забивала;

За последние сыгранных 3 матча команда в среднем забивает почти 2 гола за встречу;

В 7 из 8 последних играх португальцы отличаются голом.

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Барселона

Каталонская команда в прошлом сезоне еврокубков сначала играла на групповом этапе Лиги Чемпионов, где не смогла пробиться в его плей-офф в ожесточенной конкуренции с «Баварией» и «Интером» и по итогу заняла 3 место, которое дало право сыграть в плей-офф Лиге Европы. А в ЛЕ их сразу же выбил с турнира «Манчестер Юнайтед», который по сумме двух встреч был сильнее (4:3).

«Барса» в 2023 году подписала в свои редуты следующих футболистов: Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити», Иньиго Мартинеза из «Атлетика Бильбао» и Ориола Ромеу из «Жироны». На сезон были взяты в аренду: Жоау Кансело из «Манчестер Сити» и Жоау Феликс из «Атлетико Мадрид».

А ушли из команды следующие игроки: , Гризманн, Дембеле, Бускетс, Альба, Умтити, Кесье, Гонсалез, Тринкао, Колладо. И несколько игроков были отданы по арендам в различные клубы.

Команда Хави в текущем сезоне Ла Лиги на данный момент занимает вторую позицию в турнирной таблице и имеет в активе 20 очков. На 1 балл они отстают от королевского клуба и имеют 1 очко преимущества над третьей «Жироной». При этом каталонцы являются сейчас единственной командой, которая еще не проигрывали в чемпионате, в их активе 6 побед и 2 ничьи. К тому же они являются самой результативной командой и на своем счету имеют 19 забитых мячей в 8 турах, а ее форвард Роберт Левандовски второй голеадор чемпионата с 5 голами. В последнем туре Примеры каталонцы в домашней встрече одержали непростую победу над «Севильей» (1:0), а исход предрешил автогол Рамоса.

В групповой этап Лиги Чемпионов каталонцы попали напрямую благодаря занятой первой строчке в прошлом сезоне Чемпионата Испании, где «Барса» за несколько туров до конца первенства уже это предрешила и на спокойствии доигрывала последние матчи. А по итогу обогнала своего ближайшего преследователя «Реал Мадрид» на 10 баллов.

В первом туре группового этапа Лиги Чемпионов каталонская команда одержала очень уверенную победу над бельгийским клубом «Антверпен» (5:0), а Жоау Феликс в этой встрече отметился голевым дублем. При этом испанцы выглядели очень мощно в этом матче и практически ничего не дали создать сопернику, который лишь 1 раз смог нанести удар в створ каталонцев. После этой встречи «Барса» возглавляет таблицу квартета H и имеет в активе 3 очка на пару с «Порту».

Результаты «Барселоны» в 5 последних сыгранных матчах:

29.09.23 «Барселона» — «Севилья» 1 :0;

— «Севилья» :0; 26.09.23 «Мальорка» — «Барселона» 2:2;

23.09.23 «Барселона» — «Сельта» 3 :2;

— «Сельта» :2; 19.09.23 «Барселона» — «Антверпен» 5 :0;

— «Антверпен» :0; 16.09.23 «Барселона» — «Бетис» 5:0.

Интересные статические факты «Барселоны»:

Команда не проигрывают в 12 последних матчах;

В 10 из 12 последних играх были виктории

В последней гостевой встрече была ничья;

В 4 из 7 последних встречах каталонцев забивают обе команды;

В 6 из 7 последних играх было забито по 3 и более мяча;

В среднем команда забивает 3 гола в последних 5 встречах;

Команда отличается голом в 8 последних матчах.

Порту – Барселона: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 9 матчей. Преимущество в них на стороне «Барселоны» – 5 побед, против 4 побед португальцев.

Португальцы забивали в этих встречах в среднем за игру 1.22 гола (11 мячей), а испанцы 1.78 (16 мячей).

В последних 5 очных встречах оппоненты показали следующий результат:

26.08.11 «Барселона» – «Порту» ( 2 :0).

– «Порту» ( :0). 07.03.00 «Порту» – «Барселона» (0: 2 ).

(0: ). 01.03.00 «Барселона» – «Порту» ( 4 :2).

– «Порту» ( :2). 27.04.94 «Барселона» – «Порту» ( 3 :0).

– «Порту» ( :0). 08.11.85 «Порту» – «Барселона» (3:1).

В последних двух матчах обе команды не забивали друг другу. А в 4 последних встречах испанцы одержали победу. Последний раз португальцы обыграли испанцев в далеком 1985 году в рамках Лиги Чемпионов.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Порту – Барселона

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния испанскую команду, с довольно приличной разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Порту» — 4.13;

Ничья — 3.77;

Победа «Барселона» — 1.90;

1X — 1.93;

X2 — 1.24;

Ф1 (1) — 1.52

Ф2 (0) — 1.41;

ТБ (2,5) — 1.73;

ТМ (2,5) — 2.19;

ТМ (3) — 1.67;

ИТБ1 (0,5) — 1.38;

ОЗ (да) — 1.67;

ОЗ (нет) — 2.12.

Каталонская команда в 4 последних очных встречах одержала победу над португальцами. Команда из Порту сейчас переживает не самые лучшие времена, если смотреть по их целостности игры, не видно той легкости, которая была ранее. Победы и в португальском первенстве им даются не так просто и обычно в последнее время в упорной борьбе. А подопечные Хави смотрятся в этом году очень прилично и чувствует определенная химия, сотворенная звездным наставником, бывшим игроком каталонцев. В этой встрече можно сделать ставку на победу гостей, за это дают хороший коэффициент — 1.90.

Португальцы в своих последних матчах не блистают результативностью, да и 2 последние очные встречи были с низовым тоталом. Можно сделать ставку на ТМ (3), за неплохой кэф — 1.67.

Где смотреть матч Порту – Барселона

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