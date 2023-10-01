РБ Лейпциг — Манчестер Сити: прогноз на матч 04.10.2023, Лига Чемпионов

Группа G Лиги Чемпионов получилась не самой интригующей. На первый взгляд есть два явных фаворита и две команды, которые будут бороться за третье место и попадание в Лигу Европы. Первый тур лишь подтвердил текущее положение дел. «Красные быки» в гостях обыграли кусачий «Янг Бойз» из Швейцарии, а «горожане» на своем поле взяли верх над сербской «Црвеной Звездой». Причем счет в обоих матчах оказался одинаковый в пользу фаворитов. Обе команды добились побед не без проблем.

В Швейцарии после первого тайма счет был ничейным и лишь в середине второй половины игры «РБ Лейпциг» усилиями Ксавера Шлагера вышел вперед, а в самой концовке гол Беньямина Шешко закрепил успех гостей. Проблемы были и у «Манчестер Сити» на своем поле. Там после первого тайма хозяева и вовсе шли на сенсацию, потому что в одной из контратак нападающий гостей Осман Букари убежал один на один с голкипером и открыл счет. Однако уже в самом начале второй половины игры хозяева счет сравняли, а затем добились победы.

Любой болельщик, более-менее следящий за Бундеслигой, знает историю «РБ Лейпциг». О том, что команде почти полтора десятка лет. Но за это время она смогла стать одним из флагманов немецкого футбола. Соперники по предстоящему матчу за последние два года пересекались в Лиге Чемпионов дважды, а в текущем году это будет уже их третий матч. Пусть поединки в Манчестере и Лейпциге разительно отличаются, но они всегда проходят интересно. Интересен и период, в который команды сейчас встречаются. Терять пока нечего ни одним, ни другим. Матч состоится на стадионе Ред Булл Арена, начало в 22:00 по московскому времени.

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РБ Лейпциг

Все уже привыкли к тому, что в последние годы «РБ Лейпциг» закрепился в числе флагманов немецкого футбола, регулярно попадает в число участников Лиги Чемпионов, но чего-то глобального добиться пока не может. Специалисты отмечают стиль, командные действия и прочие достоинства, но участь «красных быков» покупать и продавать игроков. Другое дело, что поток этих игроков не иссякает.

В пример можно взять нынешнее межсезонье. «РБ Лейпциг» расстался с ведущими футболистами. Нападающий Кристофер Нкунку перешел в «Челси», полузащитник Доминик Собослаи стал игроком «Ливерпуля», а защитник Йошко Гвардиол пополнил состав «Манчестер Сити» и в среду выйдет на поле против своих бывших одноклубников. Для многих команд такие потери могли стать невосполнимыми, но не в случае с «РБ Лейпциг», который является вершиной империи Red Bull. По сути у немецкого клуба есть фарм клуб «Зальцбург». Из Австрии в Лейпциг летом переехали словенец Беньямин Шешко и австрийский полузащитник Николас Зайвальд. Но не «Зальцбургом» единым, из французского «Ланса» пришел нападающий Лои Опенда, который в прошлом году стал автором 21 мяча в Лиге 1. Оборонительные порядки усилил Кастелло Лукеба из «Лиона».

В Суперкубке Германии «РБ Лейпциг» разгромил «Баварию» со счетом 3 : 0, а в предыдущем туре вполне мог нанести второе поражение лидеру немецкого футбола. Проиграв на старте чемпионата, «красные быки» больше ни разу не уступили ни в одном турнире. Смогут ли справиться теперь с лучшей английской командой? Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «РБ Лейпциг».

Бундеслига. 30.09.2023, «РБ Лейпциг» — «Бавария» — 2 : 2

Кубок Германии. 27.09.2023, «Веен» — «РБ Лейпциг» — 2 : 3

— 2 : Бундеслига. 23.09.2023, «Боруссия» М — «РБ Лейпциг» — 0 : 1

— 0 : Лига Чемпионов. 19.09.2023, «Янг Бойз» — «РБ Лейпциг» — 1 : 3

— 1 : Бундеслига. 16.09.2023, «РБ Лейпциг» — «Аугсбург» — 3 : 0

Факты и цифры

Лучшим достижением «РБ Лейпциг» в Лиге Чемпионов — выход в полуфинал в сезоне 2019-2020 года, где случилось поражение от «Пари Сен-Жермен»

В Бундеслиге «красные быки» по итогам минувшего сезона заняли 3 место, сейчас после 6 туров они на 5 месте

Лучшие бомбардиры команды во всех турнирах Беньямин Шешко и Дани Ольмо, на счету обоих по 5 забитых мячей

Среди ассистентов в команде лидирует полузащитник Хави Симонс, на его счету 4 результативные передачи

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Манчестер Сити

«Горожане» весной ото всех сторон слышали мало того что комплименты, но вполне серьезно многие говорили о величии команды и ее тренера. Спору нет, Хосеп Гвардиола, наконец, добился главного успеха с «Манчестер Сити» — победы в Лиге Чемпионов, плюс требл, и третий успех к ряду в Премьер-лиге. Команда забралась на большую высоту и сейчас предстоит не менее сложная задача — отстоять все достижения. В английской Премьер-лиге еще никому не удавалось выиграть чемпионат четыре раза подряд, а дважды подряд выиграть Лигу Чемпионов последний раз смог только мадридский «Реал». Поэтому те, кто говорят, что «Сити» больше не к чему стремиться, сильно ошибаются.

Сезон для команды начался с поражения в Суперкубке Англии от «Арсенала» в серии пенальти. Досадная случайность, к тому же после триумфа в главном европейском турнире, что такое внутренний Суперкубок. Гвардиола никогда не делал акцент на этом трофее. Зато вскоре удалось выиграть Суперкубок УЕФА, получился ударный старт в чемпионате — шесть побед подряд. На этом же отрезке была обыграна «Црвена Звезда».

Затем старт еще в одном турнире Кубке английской Лиги, и вот тут случилось поражение от «Ньюкасла» и сразу вылет. Подумалось, ничего страшного, и в прошлом сезоне на Кубке Лиги акцент «горожане» не делали. Но в седьмом туре последовало поражение в Вулверхэмптоне от местных «волков», которые до этого поединка шли в числе аутсайдеров. Понятно, что никакого кризиса нет, счет ударов по воротам был 23 – 3 в пользу гостей и владение мячом 69 на 31 процент. В матче с «РБ Лейпциг» будет понятно, насколько поражения были случайными. Перед вами результаты пяти последних матчей «Манчестер Сити».

АПЛ. 30.09.2023, «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» — 2 : 1

— «Манчестер Сити» — : 1 Кубок Лиги. 27.09.2023, «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 1 : 0

— «Манчестер Сити» — : 0 АПЛ. 23.09.2023, «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» — 2 : 0

— «Ноттингем Форест» — : 0 Лига Чемпионов. 19.09.2023, «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда» — 3 : 1

— «Црвена Звезда» — : 1 АПЛ. 16.09.2023, «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 1 : 3

Факты и цифры

«Манчестер Сити» в минувшем сезоне в 9 раз выиграл чемпионат Англии, 7 побед одержаны за последние десять лет

После семи туров команда Гвардиолы пропустила меньше всех мячей в чемпионате — 5

Лучшим бомбардиром команды во всех турнирах является Эрлинг Холанд, на его счету 8 забитых мячей

Среди ассистентов лучший Филип Фолен, на его счету 4 результативные передачи

История личных встреч и коэффициенты букмекеров на матч РБ Лейпциг — Манчестер Сити

До сих пор команды встречались всего четыре раза, но все эти матчи, особенно те, которые проходили в Манчестере были запоминающимися. На счету «горожан» две победы, одна на счету «красных быков», и один раз команды сыграли вничью. Средняя результативность в этих поединках 5,25 года за игру. При этом в Манчестере средняя результативность — 8 голов за игру, а в Лейпциге 2,5 голов за матч. Весной команды встретились в 1/8 финала Лиги Чемпионов, и после ничьей на выезде «Манчестер Юнайтед» на своем поле не оставил камня на камне от немецкого коллектива. Не менее интересными выдались матчи на групповом этапе два года назад. Представляем вашему вниманию результаты всех четырех поединков клубов в матчах между собой.

Лига Чемпионов. 14.03.2023, «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» — 7 : 0

— «РБ Лейпциг» — : 0 Лига Чемпионов. 22.02.2023, «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» — 1 : 1

Лига Чемпионов. 07.12.2021, «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» — 2 : 1

— «Манчестер Сити» — : 1 Лига Чемпионов. 15.09.2021, «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» — 6 : 3

У обеих команд сейчас очень сложные отрезки. «РБ Лейпциг» только-только сыграл с мюнхенской «Баварией» и может досадовать на упущенное преимущество в два мяча. В свою очередь, «Манчестер Сити» потерпел два поражения подряд, после выезда в Германию предстоит визит в Лондон и игра с «Арсеналом», а сразу после перерыва на матчи сборных принимать «Брайтон». Гвардиола по-прежнему не сможет рассчитывать на Кевина де Брюйне и Джона Стоунза и Родри. Большой проблемой это пока не стало, но как будет в матче с «РБ Лейпциг», неизвестно. Букмекеры отдают преимущество гостям. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «РБ Лейпциг» — 4,71

Ничья — 4,20

Победа «Манчестер Сити» — 1,72

Стоит исходить из того, что ничья устроит обе команды, а поражение не станет приговором ни для одной из них. Дальше пойдут спаренные матчи с более слабыми командами в квартете, и может случиться так, что после четвертого тура обе команды будут уверенно занимать два первых места. Как вариант, можно рассмотреть ставку двойной шанс на хозяев.

Где смотреть матч РБ Лейпциг — Манчестер Сити

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