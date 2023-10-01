Где смотреть РБ Лейпциг – Манчестер Сити, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 4 октября
В среду, 4 октября, сыграют РБ Лейпциг и Манчестер Сити в 2 туре Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена Лейпциг».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют РБ Лейпциг – Манчестер Сити
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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