«Эй, фанаты «МЮ», вот как выглядит трофей». «Зенит» выложил фото Мостового с кубком РПЛ

пошутил над болельщиками «Манчестер Юнайтед».

Вчера манкунианцы, уступив со счетом 0:4 «Брайтону», лишились шансов попасть в топ-4 и выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В твиттере «Зенита» появилась фотография хавбека Андрея Мостового с кубком в руке. Подпись к изображению гласит: «Эй, фанаты , вот как выглядит трофей!»

«Зенит» в этом сезоне выиграл чемпионат России в четвертый раз подряд. Манкунианцы не завоевывали трофеев с 2017 года.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков