«Эй, фанаты «МЮ», вот как выглядит трофей». «Зенит» выложил фото Мостового с кубком РПЛ

«Зенит» пошутил над болельщиками «Манчестер Юнайтед».
Вчера манкунианцы, уступив со счетом 0:4 «Брайтону», лишились шансов попасть в топ-4 АПЛ и выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
В твиттере «Зенита» появилась фотография хавбека Андрея Мостового с кубком РПЛ в руке. Подпись к изображению гласит: «Эй, фанаты «Манчестер Юнайтед», вот как выглядит трофей!»
«Зенит» в этом сезоне выиграл чемпионат России в четвертый раз подряд. Манкунианцы не завоевывали трофеев с 2017 года.
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