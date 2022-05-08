«Эй, фанаты «МЮ», вот как выглядит трофей». «Зенит» выложил фото Мостового с кубком РПЛ

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«Зенит» пошутил над болельщиками «Манчестер Юнайтед».

Вчера манкунианцы, уступив со счетом 0:4 «Брайтону», лишились шансов попасть в топ-4 АПЛ и выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В твиттере «Зенита» появилась фотография хавбека Андрея Мостового с кубком РПЛ в руке. Подпись к изображению гласит: «Эй, фанаты «Манчестер Юнайтед», вот как выглядит трофей!»

«Зенит» в этом сезоне выиграл чемпионат России в четвертый раз подряд. Манкунианцы не завоевывали трофеев с 2017 года.

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