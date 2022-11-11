«Зенит» стал 5-м по просмотрам в TikTok в октябре. «Реал» лидирует, «Ман Сити» – 2-й, «МЮ» – 3-й, «Барса» – 4-я
«Зенит» сохранил место в пятерке самых популярных футбольных клубов в TikTok.
В октябре ролики клуба Мир РПЛ набрали суммарно 106 миллионов просмотров – это пятый результат.
Первое место занял «Реал Мадрид» – 300 миллионов. Вторым стал «Манчестер Сити» с 267 миллионами.
Также в топ-5 вошли «Манчестер Юнайтед» (234 млн) и «Барселона» (208 млн).
По итогам сентября «Зенит» был на четвертой позиции.
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