«Зенит» стал 5-м по просмотрам в TikTok в октябре. «Реал» лидирует, «Ман Сити» – 2-й, «МЮ» – 3-й, «Барса» – 4-я

сохранил место в пятерке самых популярных футбольных клубов в TikTok.

В октябре ролики клуба Мир набрали суммарно 106 миллионов просмотров – это пятый результат.

Первое место занял – 300 миллионов. Вторым стал «Манчестер Сити» с 267 миллионами.

Также в топ-5 вошли (234 млн) и (208 млн).

По итогам сентября «Зенит» был на четвертой позиции.