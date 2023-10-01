Луис Энрике: «ПСЖ» – среди фаворитов Лиги чемпионов. Победа – наша цель, в плане потенциала нет команд лучше нас»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике назвал целью «ПСЖ» победу в Лиге чемпионов.

«Если это станет навязчивой идеей, это будет нехорошо для клуба, города и болельщиков, потому что есть как минимум восемь команд, которые могут выиграть Лигу чемпионов.

Да и это не тот турнир, который вознаграждает за стабильность. Это не чемпионат, не турнир, в котором выигрывает лучшая команда года.

В Лиге чемпионов многое зависит от того, как ты сыграешь на групповом этапе в сентябре, октябре и ноябре, но потом ты не играешь до марта. И нужно быть на высоте, чтобы пройти групповой этап, а затем в марте снова показать себя очень хорошо в плей-офф.

Тут есть много факторов и много команд нашего уровня, которые хотят победить. И мы одни из фаворитов – называйте как хотите – в борьбе за трофей, и это наша цель.

Посмотрим, что произойдет. С точки зрения потенциала я не думаю, что есть команда лучше нас. Я думаю, что есть много команд, похожих на нас, и мы должны постараться подойти к турниру с максимальной отдачей, чтобы иметь реальный шанс.

Важно то, что мы не зацикливаемся на этом вопросе, а проявляем энтузиазм, амбиции, потому что игроки, которые боятся, не попадают в учебники истории», – сказал главный тренер «ПСЖ».

«ПСЖ» выиграл стартовый матч в группе у «Боруссии» Дортмунд (2:0). В среду парижане на выезде сыграют с «Ньюкаслом». Также в их группе выступает «Милан».

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11 комментариев

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madaev
Клермон обыграй
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Григорий Гашников
крайне неожиданно такое слышать, учитывая состав
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Тиджани Бабангида
Мягко и осторожно. Вроде как и «потенциал» и «фавориты»,но при этом «посмотрим» и «не зацикливаемся»…
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Andrey Yaroslavtsev
И в чём потенциал?
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vcaireac
Какое самомнение)
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Sergey Troshin
Киньте этот псж в любой чемпионат топ 4, они и там не будут фаворитами.....хотя они и сейчас не в зоне лч у себя идут
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Дональд Сабвейский
Ответ madaev
Клермон обыграй
Ну, всякое бывает... Может быть, они должны были этому Клермону пару-тройку очков за прошлые сезоны?) а в этом году Энрике мягко намекнули, как новичку, что долг платежом вообще-то красен)
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