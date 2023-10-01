Форвард «Альмерии» Луис Суарес сделал хет-трик за 5 минут и 25 секунд с 3 передач Рамазани. Матч с «Гранадой» – 1-й для клуба после смены тренера

Форвард «Альмерии» Луис Суарес сделал хет-трик за 5 минут и 25 секунд.

29 сентября «Альмерия» уволила Висенте Морено после поражения со счетом 1:5 от «Севильи» и 5 проигрышей в 7 турах .

Команду из Андалусии на временной основе возглавил Альберто Ласарте.

Сегодня « » принимает «Гранаду» (3:2, второй тайм) в 8-м туре Ла Лиги.

Колумбийский форвард оформил хет-трик в конце первого тайма, забив на 41-й, 44-й и 46-й минутах. Все три раза в роли ассистента выступил хавбек .

На три гола у Чарриса ушло 5 минут и 25 секунд. быстрее хет-трик в XXI веке в Ла Лиге делали лишь два футболиста – за «Валенсию» в 2006-м (4 минуты и 46 секунд) и Кевин Гамейро за «Атлетико» в 2017-м (4 минуты и 45 секунд).

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