Форвард «Альмерии» Луис Суарес сделал хет-трик за 5 минут и 25 секунд с 3 передач Рамазани. Матч с «Гранадой» – 1-й для клуба после смены тренера

Теги Давид Вилья Ла Лига Альмерия Кевин Гамейро Висенте Морено Гранада Луис Суарес Чаррис Ларжи Рамазани Альберто Ласарте Футбол

Форвард «Альмерии» Луис Суарес сделал хет-трик за 5 минут и 25 секунд.

29 сентября «Альмерия» уволила Висенте Морено после поражения со счетом 1:5 от «Севильи» и 5 проигрышей в 7 турах Ла Лиги.

Команду из Андалусии на временной основе возглавил Альберто Ласарте.

Сегодня «Альмерия» принимает «Гранаду» (3:2, второй тайм) в 8-м туре Ла Лиги.

Колумбийский форвард Луис Суарес Чаррис оформил хет-трик в конце первого тайма, забив на 41-й, 44-й и 46-й минутах. Все три раза в роли ассистента выступил хавбек Ларжи Рамазани.

На три гола у Чарриса ушло 5 минут и 25 секунд. быстрее хет-трик в XXI веке в Ла Лиге делали лишь два футболиста – Давид Вилья за «Валенсию» в 2006-м (4 минуты и 46 секунд) и Кевин Гамейро за «Атлетико» в 2017-м (4 минуты и 45 секунд).

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7 комментариев

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Leon Betov
Рамазани бы в Ахмат
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Экспертное мнение
Был испанский Луис Суарес обладатель ЗМ.
Был уругвайский Луис Суарес обладатель ЗБ.
Теперь колумбийский Луис Суарес появился
+4
0
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QWertY
Рамазани воспитанник МЮ💪🏻
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werowolf-gears
В Атлетико значит надо переходить
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Экспертное мнение
И даже так нашлись ребята с более быстрыми хет-триками) Но уж хет-трик ассистов точно самый быстрый, наверное.
+3
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