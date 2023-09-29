«Альмерия» уволила тренера Морено после 1:5 от «Севильи» и 5 поражений в 7 турах Ла Лиги. Он проработал менее 3 месяцев
«Альмерия» уволила Висенте Морено с поста главного тренера.
Клуб договорился с 48-летним специалистом о расторжении контракта по соглашению сторон.
В заявлении «Альмерия» указала, что причиной отставки стали слабые результаты команды на старте сезона – у нее 2 ничьих и 5 поражений в 7 турах Ла Лиги, последнее из которых – от «Севильи» со счетом 1:5.
Морено возглавил «Альмерию» в июле. До этого он работал с саудовским «Аль-Шабабом».
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