«Альмерия» уволила тренера Морено после 1:5 от «Севильи» и 5 поражений в 7 турах Ла Лиги. Он проработал менее 3 месяцев

«Альмерия» уволила Висенте Морено с поста главного тренера.

Клуб договорился с 48-летним специалистом о расторжении контракта по соглашению сторон.

В заявлении « » указала, что причиной отставки стали слабые результаты команды на старте сезона – у нее 2 ничьих и 5 поражений в 7 турах , последнее из которых – от «Севильи» со счетом 1:5.

Морено возглавил «Альмерию» в июле. До этого он работал с саудовским «Аль-Шабабом».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS