«Альмерия» уволила тренера Морено после 1:5 от «Севильи» и 5 поражений в 7 турах Ла Лиги. Он проработал менее 3 месяцев

Теги Ла Лига отставки Альмерия Висенте Морено Футбол

«Альмерия» уволила Висенте Морено с поста главного тренера.

Клуб договорился с 48-летним специалистом о расторжении контракта по соглашению сторон.

В заявлении «Альмерия» указала, что причиной отставки стали слабые результаты команды на старте сезона – у нее 2 ничьих и 5 поражений в 7 турах Ла Лиги, последнее из которых – от «Севильи» со счетом 1:5.

Морено возглавил «Альмерию» в июле. До этого он работал с саудовским «Аль-Шабабом».

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2 комментария

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T622222
Мостовой нашел стартап
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Давид Agabekyan
Может обратным путём в Шабаб последовать
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