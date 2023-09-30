Рахимов о 0:2 от «Краснодара»: «Обидно, что по такой игре не набираем очки. Надо уметь терпеть удар и делать выводы»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о поражении от «Краснодара».

Казанская команда проиграла матч 10-го тура Мир со счетом 0:2.

«Зашел в раздевалку и сказал команде: «Мне за вас просто обидно, больно. Ну вот лидирует « ». Но сегодня вы показали, что команда с первого места или пятого – не проблема для вас. Я до игры сказал вам одну очень важную вещь, но вы все равно допустили эту ошибку. Говорил, что этот матч могут решить детали, мелочи. Недоигровки в каких‑то ситуациях не должно быть».

Обидно, что по такой игре не набираем очки. В первом тайме был удар в штангу. Стандарт не считаю за момент, это ситуация 50 на 50, нужно было доигрывать ситуацию возле вратарской. Ну и концовка, когда получили этот момент. Его можно было предотвратить, когда нужно было сыграть в подкате, накрыть передачу. К сожалению, мы это не сделали. Эти детали перечеркнули то, что делали 90 минут.

При этом у нас вышли сразу три игрока, которые недавно приехали, и у них нет еще сыгранности в атакующих действиях. Форма у них совершенно разная, но они добавили определенного креатива в игру, нестандартных действий. А у «Краснодара» эти элементы отработаны, потому что они давно играют вместе, они знают, что делать.

У нас это получалось эпизодами, в завершающей стадии мы не понимали, где нужно открыться за спину, забегали за линию офсайда. Забили два мяча, которые были отменены.

Больно, что команда проиграла, неприятно, но надо уметь терпеть удар и делать определенные выводы. При этом по физическим показателям находимся на очень хорошем уровне, объем интенсивной беговой работы в концовке матчей не падает», – сказал .

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