Тренер «Ниццы» о Бека-Бека, который хотел прыгнуть с моста: «Иногда нам кажется, что футболисты – рок-звезды, но они такие же люди, как и мы. Наши злейшие враги – мы сами»

Теги Ницца лига 1 Франция психология Алексис Бека-Бека Здоровье Франческо Фарьоли Футбол

Главный тренер «Ниццы» прокомментировал инцидент с Алексисом Бека-Бека.

Вчера 22-летний футболист, игравший за «Локомотив», угрожал броситься с автомобильного виадука Маньян, расположенного рядом с Ниццей. С ним вели переговоры. Спустя два часа стало известно, что пожарные увели Бека-Бека с моста.

«Сегодняшний предматчевый день отличается от любого другого, вчерашний эпизод повлиял на всех нас: персонал, команду, клуб, болельщиков, всех. К счастью, все закончилось хорошо. 

Он [Бека-Бека] цел и невредим, о нем заботятся. Я хотел бы подчеркнуть огромную работу нашего психолога Софи, которая заботилась о нем в течение последних трех месяцев с большим вниманием и чуткостью. Это ее заслуга. Мы не должны прятаться, когда сталкиваемся с подобными проблемами.

Как говорится, наши злейшие враги – это мы сами. Иногда нам кажется, что футболисты – суперзвезды или рок-звезды, но они такие же люди, как и мы. В прошлом мы уже видели, как такие спортсмены, как Тайсон Фьюри или Майкл Фелпс, говорили об этих трудностях. Это не должно быть табуировано. Мы все должны быть более чувствительны к этому.

Я прошу проявить большую деликатность по отношению к тому пути, который предстоит Алексису. Я прошу относиться к нему как к близкому человеку, с заботой и любовью. Мы испытываем огромное облегчение», – сказал Франческо Фарьоли.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MstAndreev
Психолог Софи три месяца так заботилась, что парень чуть не спрыгнул
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eskerro
Один вопрос. Что из себя представляет его девушка, ради которой надо бросаться с моста, имея такие ресурсы, как у современного футболиста?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
Говорят, он просто узнал, какие премиальные получили футболисты "Локомотива" после победы над "Зенитом", то есть, какое бабло он потерял, уйдя из "Локомотива".
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bring Me The Horizon
Надеюсь, что парень из этой ментальной ямы вылезет 🤞
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Radik_2.0
"у мечты моей много врагов - самый главный из них хмуро смотрит из зеркала"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леван Мкртчян
Тренер Ниццы похоже ничего не знает о рок-звездах. Там каждый пятый( утрированно) был на грани суицида, а некоторые и доводили дело до конца..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дональд Сабвейский
Интересно, а эта замечательная Софи точно психолог?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nathan De Stavr
Ответ MstAndreev
Психолог Софи три месяца так заботилась, что парень чуть не спрыгнул
Может если она не работала с ним он бы спрыгнул, да ещё и три месяца назад
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леван Мкртчян
Ответ MstAndreev
Психолог Софи три месяца так заботилась, что парень чуть не спрыгнул
Похоже Софи -- психолог-софистик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий