Главный тренер «Ниццы» прокомментировал инцидент с Алексисом Бека-Бека.

Вчера 22-летний футболист, игравший за «Локомотив», угрожал броситься с автомобильного виадука Маньян, расположенного рядом с Ниццей. С ним вели переговоры. Спустя два часа стало известно, что пожарные увели Бека-Бека с моста.

«Сегодняшний предматчевый день отличается от любого другого, вчерашний эпизод повлиял на всех нас: персонал, команду, клуб, болельщиков, всех. К счастью, все закончилось хорошо.

Он [Бека-Бека] цел и невредим, о нем заботятся. Я хотел бы подчеркнуть огромную работу нашего психолога Софи, которая заботилась о нем в течение последних трех месяцев с большим вниманием и чуткостью. Это ее заслуга. Мы не должны прятаться, когда сталкиваемся с подобными проблемами.

Как говорится, наши злейшие враги – это мы сами. Иногда нам кажется, что футболисты – суперзвезды или рок-звезды, но они такие же люди, как и мы. В прошлом мы уже видели, как такие спортсмены, как Тайсон Фьюри или Майкл Фелпс, говорили об этих трудностях. Это не должно быть табуировано. Мы все должны быть более чувствительны к этому.

Я прошу проявить большую деликатность по отношению к тому пути, который предстоит . Я прошу относиться к нему как к близкому человеку, с заботой и любовью. Мы испытываем огромное облегчение», – сказал .

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