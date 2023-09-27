Шунин о борьбе за титул в РПЛ: «В этом сезоне нет единоличного лидера. Шансы есть у нескольких команд. Убежден, что «Динамо» поборется за тройку»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Спорт-Экспресс Футбол

Антон Шунин считает, что у нескольких команд есть шансы на чемпионство в Мир РПЛ.

«Я буду за свою команду говорить. В этом сезоне нет единоличного лидера. Есть часть команд, которые в очень хорошем состоянии. Но шансы есть у нескольких команд занять первое место. И я убежден, что наша команда будет бороться за первую тройку. Я в это очень верю и надеяться на это.

Иногда бывает, что команда плохо играет, но все равно набирает очки. У нас в этом плане нет стабильности, но я уверен, что потихоньку работая над ошибками мы найдем баланс.

Думаю, мы должны верить, что сможем стать чемпионами и бороться за самые высокие места», – сказал вратарь «Динамо» в программе «Футбол России».

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4 комментария

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Machine Head
Антону лучше бы молчать , чем говорить.
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Выкидыш
с тобой уж точно никогда...
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Mbest77
Когда все ругают Акинфеева, что всю жизнь в одном клубе, не поехал в Европу, то стоит вспомнить Шунина…
Акинфеев хотя бы выигрывал много чего, а Шунин яркий пример паспортиста без амбиций
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