Юран о 0:1 с «Локомотивом»: «Пари НН» наиграли на победу, но нужно забивать. Фартик чуть отвернулся»

Сергей Юран считает, что «Пари НН» не повезло в матче с «Локомотивом».

Нижегородцы на выезде уступили москвичам (0:1) в матче 10-го тура Мир .

«Для того, чтобы выиграть, надо забивать, реализовывать свои моменты.

Наиграли мы на победу, но нужно было забивать. Где‑то, может, фартик чуть отвернулся… К сожалению, реализация у нас хромает», – сказал тренер « ».

😼 Каково это, работать с Юраном? «Прощает ошибку, но убранную ногу – никогда»

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