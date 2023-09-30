Юран о 0:1 с «Локомотивом»: «Пари НН» наиграли на победу, но нужно забивать. Фартик чуть отвернулся»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Матч ТВ Футбол

Сергей Юран считает, что «Пари НН» не повезло в матче с «Локомотивом».

Нижегородцы на выезде уступили москвичам (0:1) в матче 10-го тура Мир РПЛ.

«Для того, чтобы выиграть, надо забивать, реализовывать свои моменты.

Наиграли мы на победу, но нужно было забивать. Где‑то, может, фартик чуть отвернулся… К сожалению, реализация у нас хромает», – сказал тренер «Пари НН».

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9 комментариев

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Викт0р Степанович
Отвернулся фартик от барсика
+18
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serghant
Фартик отвернулся,
Барсик повернулся,
Жема пристрельнулся,
ну а ЛОКО ВЕРНУЛСЯ!!!
+10
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Caniball
Xg 1,38 на 0,87 в пользу Локо.
Ну и кто наиграл на победу?!
+7
-1
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Великий Алонсо
Нет не фартик, просто игроки в Локо сильнее вот и все
+4
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Egorushka56
Ответ Викт0р Степанович
Отвернулся фартик от барсика
С языка снял))
+4
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goleodor
Наши тренеры могут выиграть любую игру. Правда вот с фартиком у всех проблемы.
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Олег Попов
Если говорить фартик то фарта вообще не будет
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Алексей Алексей
Юран у вас реализации и не было никогда.
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