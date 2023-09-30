Юран о 0:1 с «Локомотивом»: «Пари НН» наиграли на победу, но нужно забивать. Фартик чуть отвернулся»
Сергей Юран считает, что «Пари НН» не повезло в матче с «Локомотивом».
Нижегородцы на выезде уступили москвичам (0:1) в матче 10-го тура Мир РПЛ.
«Для того, чтобы выиграть, надо забивать, реализовывать свои моменты.
Наиграли мы на победу, но нужно было забивать. Где‑то, может, фартик чуть отвернулся… К сожалению, реализация у нас хромает», – сказал тренер «Пари НН».
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Барсик повернулся,
Жема пристрельнулся,
ну а ЛОКО ВЕРНУЛСЯ!!!
Ну и кто наиграл на победу?!