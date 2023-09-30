Дзюба не забивает и не ассистирует 4 матча подряд. Это его худшая серия в «Локомотиве»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Пари НН Футбол

Артем Дзюба выдал худшую безрезультативную серию в «Локомотиве».

Сегодня железнодорожники обыграли «Пари НН» (1:0) в рамках 10-го тура Мир РПЛ. Форвард москвичей не отметился результативными действиями.

Дзюба не забивает и не ассистирует в четырех матчах подряд во всех турнирах. Это его худшая серия за время выступления в клубе, ранее подобное продолжалось не более трех игр.

Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

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13 комментариев

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Lionel Hutz
а кто это?
+51
-3
+48
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Streetbor
и после матча помолчит, тоже есть своего рода плюсы.
+20
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Отец Абду
Ответ Lionel Hutz
а кто это?
Актер фильма для взрослых:)
+7
-2
+5
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Абдулов Алексей
Копит силы на голы мясу и Карпину. С Ростовом, кстати, игра уже на неделе. Вот там и расчехлится.
+8
-5
+3
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WhatZ
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Этот шарик сдулся
та давно уж
+4
-2
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Этот шарик сдулся
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Bring Me The Horizon
Игрочишка
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alexsem69
Ответ Lionel Hutz
а кто это?
Правая рука Слуцкого💪☺️
0
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