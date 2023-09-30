Дзюба не забивает и не ассистирует 4 матча подряд. Это его худшая серия в «Локомотиве»

Артем Дзюба выдал худшую безрезультативную серию в «Локомотиве».

Сегодня железнодорожники обыграли « » (1:0) в рамках 10-го тура Мир . Форвард москвичей не отметился результативными действиями.

не забивает и не ассистирует в четырех матчах подряд во всех турнирах. Это его худшая серия за время выступления в клубе, ранее подобное продолжалось не более трех игр.

Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

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