Дзюба не забивает и не ассистирует 4 матча подряд. Это его худшая серия в «Локомотиве»
Артем Дзюба выдал худшую безрезультативную серию в «Локомотиве».
Сегодня железнодорожники обыграли «Пари НН» (1:0) в рамках 10-го тура Мир РПЛ. Форвард москвичей не отметился результативными действиями.
Дзюба не забивает и не ассистирует в четырех матчах подряд во всех турнирах. Это его худшая серия за время выступления в клубе, ранее подобное продолжалось не более трех игр.
Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.
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