Марио Фернандес: «Хотел только в ЦСКА. Но они не захотели меня выкупать, а «Зенит» был готов. Я ничего ошибочного не делал»

Марио Фернандес заявил, что перешел в «Зенит» из-за отказа ЦСКА его возвращать.

В мае 2022 года защитник, выступавший тогда за ЦСКА, приостановил карьеру. В декабре 2022-го Марио объявил о возобновлении карьеры, перейдя в «Интернасьонал». Летом 2023-го ЦСКА пытался вернуть , но отказался выплачивать 365 тысяч евро отступных «Интернасьоналу». В итоге футболист перешел в « ».

– ЦСКА провалил переговоры по твоему переходу?

– Так, как следовало бы, их действительно не провели. ЦСКА имел право не хотеть возвращать меня, объяснив это как-то так: «Марио уже старый, он не будет отдаваться на полную. Мы нацелены на подписание более молодых игроков».

Не захотели бы моего возвращения по спортивным, физическим показателям – пожалуйста. Но после этого произносить огромное количество нехороших вещей обо мне, на мой взгляд, неправильно.

– Про деньги ясно, а как же джентльменское соглашение? Ясно, что оно не на бумаге, а только на словах – но ты ведь ударил с ЦСКА по рукам. Ты точно никаким образом не подвел клуб?

– Данное слово для меня всегда было важно. Если я что-то обещаю, то выполняю. Абсолютно уверен: ни в один момент переговоров не подвел ЦСКА. Была договоренность: если вернусь в Россию, то только в ЦСКА. Об этом была договоренность с президентом.

Только когда ЦСКА решил не выплачивать эти деньги «Интернасьоналу» и вышел из переговоров, я стал рассматривать предложения других клубов. И только тогда на меня и вышел «Зенит». Получив от него предложение, я еще раз позвонил в ЦСКА.

– Кому именно?

– Всегда общался с , через переводчика Максима Головлева. Тот звонок тоже был гендиректору. Я сказал: «Меня зовет «Зенит». За вами – последнее слово: да или нет». Бабаев ответил: «Нет, мы не будем выкупать. Не будем платить эти деньги».

После этого стало ясно, что у меня нет другого варианта. Я хочу вернуться в Россию, хочу играть в футбол, но ЦСКА не хочет меня выкупать. А «Зенит» готов.

– Летом 2021 года ты говорил: «Никогда не буду играть ни за кого в России, кроме ЦСКА, это мой дом, никогда не пойду в «Зенит». Зачем ты это говорил, Марио? В итоге ты очень себя подставил.

– В каждый момент своей карьеры я был честен. И когда я говорил, что в России буду играть только за ЦСКА, это была абсолютная правда. Вернуться хотел только в ЦСКА. Но меня возвращать не захотели.

Если бы ЦСКА хотел, а я бы выбрал «Зенит» – я бы понял тех, кто говорит обо мне гадости. Это была бы моя ошибка. Но я ничего ошибочного не делал. Каждый знал мои намерения, они чисты. Но все сложилось так, как сложилось, – сказал Фернандес.

Марио о компенсации «Интернасьоналу» за переход: «ЦСКА и другие тратят миллионы на новичков, а здесь всего 365 тысяч евро! Справедливые деньги»

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