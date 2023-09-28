Марио Фернандес: «Хотел только в ЦСКА. Но они не захотели меня выкупать, а «Зенит» был готов. Я ничего ошибочного не делал»
Марио Фернандес заявил, что перешел в «Зенит» из-за отказа ЦСКА его возвращать.
В мае 2022 года защитник, выступавший тогда за ЦСКА, приостановил карьеру. В декабре 2022-го Марио объявил о возобновлении карьеры, перейдя в «Интернасьонал». Летом 2023-го ЦСКА пытался вернуть Фернандеса, но отказался выплачивать 365 тысяч евро отступных «Интернасьоналу». В итоге футболист перешел в «Зенит».
– ЦСКА провалил переговоры по твоему переходу?
– Так, как следовало бы, их действительно не провели. ЦСКА имел право не хотеть возвращать меня, объяснив это как-то так: «Марио уже старый, он не будет отдаваться на полную. Мы нацелены на подписание более молодых игроков».
Не захотели бы моего возвращения по спортивным, физическим показателям – пожалуйста. Но после этого произносить огромное количество нехороших вещей обо мне, на мой взгляд, неправильно.
– Про деньги ясно, а как же джентльменское соглашение? Ясно, что оно не на бумаге, а только на словах – но ты ведь ударил с ЦСКА по рукам. Ты точно никаким образом не подвел клуб?
– Данное слово для меня всегда было важно. Если я что-то обещаю, то выполняю. Абсолютно уверен: ни в один момент переговоров не подвел ЦСКА. Была договоренность: если вернусь в Россию, то только в ЦСКА. Об этом была договоренность с президентом.
Только когда ЦСКА решил не выплачивать эти деньги «Интернасьоналу» и вышел из переговоров, я стал рассматривать предложения других клубов. И только тогда на меня и вышел «Зенит». Получив от него предложение, я еще раз позвонил в ЦСКА.
– Кому именно?
– Всегда общался с Романом Бабаевым, через переводчика Максима Головлева. Тот звонок тоже был гендиректору. Я сказал: «Меня зовет «Зенит». За вами – последнее слово: да или нет». Бабаев ответил: «Нет, мы не будем выкупать. Не будем платить эти деньги».
После этого стало ясно, что у меня нет другого варианта. Я хочу вернуться в Россию, хочу играть в футбол, но ЦСКА не хочет меня выкупать. А «Зенит» готов.
– Летом 2021 года ты говорил: «Никогда не буду играть ни за кого в России, кроме ЦСКА, это мой дом, никогда не пойду в «Зенит». Зачем ты это говорил, Марио? В итоге ты очень себя подставил.
– В каждый момент своей карьеры я был честен. И когда я говорил, что в России буду играть только за ЦСКА, это была абсолютная правда. Вернуться хотел только в ЦСКА. Но меня возвращать не захотели.
Если бы ЦСКА хотел, а я бы выбрал «Зенит» – я бы понял тех, кто говорит обо мне гадости. Это была бы моя ошибка. Но я ничего ошибочного не делал. Каждый знал мои намерения, они чисты. Но все сложилось так, как сложилось, – сказал Фернандес.
Марио о компенсации «Интернасьоналу» за переход: «ЦСКА и другие тратят миллионы на новичков, а здесь всего 365 тысяч евро! Справедливые деньги»
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"В каждый момент своей карьеры я был честен. И когда я говорил, что в России буду играть только за ЦСКА, это была абсолютная правда."
И как это всё состыкуется с переходом в Зенит, который ТОЖЕ в России играет, как и ЦСКА? Марио, что, чёрт возьми с тобой не так, как в твоей голове уживаются противоречащие друг другу утверждения, и ты при этом "всегда честен"?
Марио, тебе пора к врачу, лечиться. И, думаю, русский врач тут уже не поможет.
И этот человек что-то бормочет про справедливость?
миллион таких примеров, все их знают
здесь чел запачкал свой авторитет по уши (ну, никак это иначе не назвать), уже не на поле, гол забил не сам, но праздновать побежал быстрее всех остальных
как бы, ничего противозаконного он не сделал, это факт, но то что это некрасиво выглядит - тоже факт