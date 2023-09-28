Марио Фернандес: «Хотел только в ЦСКА. Но они не захотели меня выкупать, а «Зенит» был готов. Я ничего ошибочного не делал»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Роман Бабаев Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес заявил, что перешел в «Зенит» из-за отказа ЦСКА его возвращать.

В мае 2022 года защитник, выступавший тогда за ЦСКА, приостановил карьеру. В декабре 2022-го Марио объявил о возобновлении карьеры, перейдя в «Интернасьонал». Летом 2023-го ЦСКА пытался вернуть Фернандеса, но отказался выплачивать 365 тысяч евро отступных «Интернасьоналу». В итоге футболист перешел в «Зенит».

– ЦСКА провалил переговоры по твоему переходу?

– Так, как следовало бы, их действительно не провели. ЦСКА имел право не хотеть возвращать меня, объяснив это как-то так: «Марио уже старый, он не будет отдаваться на полную. Мы нацелены на подписание более молодых игроков».

Не захотели бы моего возвращения по спортивным, физическим показателям – пожалуйста. Но после этого произносить огромное количество нехороших вещей обо мне, на мой взгляд, неправильно.

– Про деньги ясно, а как же джентльменское соглашение? Ясно, что оно не на бумаге, а только на словах – но ты ведь ударил с ЦСКА по рукам. Ты точно никаким образом не подвел клуб?

– Данное слово для меня всегда было важно. Если я что-то обещаю, то выполняю. Абсолютно уверен: ни в один момент переговоров не подвел ЦСКА. Была договоренность: если вернусь в Россию, то только в ЦСКА. Об этом была договоренность с президентом.

Только когда ЦСКА решил не выплачивать эти деньги «Интернасьоналу» и вышел из переговоров, я стал рассматривать предложения других клубов. И только тогда на меня и вышел «Зенит». Получив от него предложение, я еще раз позвонил в ЦСКА.

– Кому именно?

– Всегда общался с Романом Бабаевым, через переводчика Максима Головлева. Тот звонок тоже был гендиректору. Я сказал: «Меня зовет «Зенит». За вами – последнее слово: да или нет». Бабаев ответил: «Нет, мы не будем выкупать. Не будем платить эти деньги».

После этого стало ясно, что у меня нет другого варианта. Я хочу вернуться в Россию, хочу играть в футбол, но ЦСКА не хочет меня выкупать. А «Зенит» готов.

– Летом 2021 года ты говорил: «Никогда не буду играть ни за кого в России, кроме ЦСКА, это мой дом, никогда не пойду в «Зенит». Зачем ты это говорил, Марио? В итоге ты очень себя подставил.

– В каждый момент своей карьеры я был честен. И когда я говорил, что в России буду играть только за ЦСКА, это была абсолютная правда. Вернуться хотел только в ЦСКА. Но меня возвращать не захотели.

Если бы ЦСКА хотел, а я бы выбрал «Зенит» – я бы понял тех, кто говорит обо мне гадости. Это была бы моя ошибка. Но я ничего ошибочного не делал. Каждый знал мои намерения, они чисты. Но все сложилось так, как сложилось, – сказал Фернандес.

Марио о компенсации «Интернасьоналу» за переход: «ЦСКА и другие тратят миллионы на новичков, а здесь всего 365 тысяч евро! Справедливые деньги»

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32 комментария

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Dmitry Orlov
"Данное слово для меня всегда было важно. Если я что-то обещаю, то выполняю. Абсолютно уверен: ни в один момент переговоров не подвел ЦСКА. Была договоренность: если вернусь в Россию, то только в ЦСКА. "
"В каждый момент своей карьеры я был честен. И когда я говорил, что в России буду играть только за ЦСКА, это была абсолютная правда."

И как это всё состыкуется с переходом в Зенит, который ТОЖЕ в России играет, как и ЦСКА? Марио, что, чёрт возьми с тобой не так, как в твоей голове уживаются противоречащие друг другу утверждения, и ты при этом "всегда честен"?
Марио, тебе пора к врачу, лечиться. И, думаю, русский врач тут уже не поможет.
+53
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Гамарджоба Генацвале
Выкупаешь трансфер и играешь за любимый ЦСКА, который отпустил тебя бесплатно!!!!
+33
-8
+25
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Очки Дани Алвеса
Просто святоша, новые иконки бы с ним печатать.
+22
-7
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Alex Korolev
Ответ Dmitry Orlov
"Данное слово для меня всегда было важно. Если я что-то обещаю, то выполняю. Абсолютно уверен: ни в один момент переговоров не подвел ЦСКА. Была договоренность: если вернусь в Россию, то только в ЦСКА. " "В каждый момент своей карьеры я был честен. И когда я говорил, что в России буду играть только за ЦСКА, это была абсолютная правда." И как это всё состыкуется с переходом в Зенит, который ТОЖЕ в России играет, как и ЦСКА? Марио, что, чёрт возьми с тобой не так, как в твоей голове уживаются противоречащие друг другу утверждения, и ты при этом "всегда честен"? Марио, тебе пора к врачу, лечиться. И, думаю, русский врач тут уже не поможет.
Бог благословил. У него все по его воле, ну и агента немного
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Brennet
По сути Фернандес вот что сказал: "Хотел развести на бабки ЦСКА, но они не повелись и это дало мне право наплевать данное мной слово".
И этот человек что-то бормочет про справедливость?
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Сергей Сурков
почему Интернасьонал не выкупал тогда ? ЦСКА пошёл навстречу и отдал бесплатно,почему ЦСКА отдал бесплатно и должен выкупать
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Кирилл
Еще в этом интервью Марио говорит, что Зенит на него вышел в самый первый раз после ЧМ-22, а не как некоторые руководители из Санкт-Петербурга говорили что впервые Зенит с Марио начали общаться после невозможности вернуться в ЦСКА )
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Невский баклан
Приостановил контракт чтобы отдохнуть, договорился что если вернется, то только в ЦСКА, а тут оказывается эту иуду ещё и выкупать надо, Марио предал клуб!
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Brennet
По сути Фернандес вот что сказал: "Хотел развести на бабки ЦСКА, но они не повелись и это дало мне право наплевать данное мной слово". И этот человек что-то бормочет про справедливость?
Все леги хотят нас кинуть на деньги а вы стройте из них героев)) при первой возможности как говорится кумыс в спину
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Жаргал Шадапов
Ответ Dmitry Orlov
"Данное слово для меня всегда было важно. Если я что-то обещаю, то выполняю. Абсолютно уверен: ни в один момент переговоров не подвел ЦСКА. Была договоренность: если вернусь в Россию, то только в ЦСКА. " "В каждый момент своей карьеры я был честен. И когда я говорил, что в России буду играть только за ЦСКА, это была абсолютная правда." И как это всё состыкуется с переходом в Зенит, который ТОЖЕ в России играет, как и ЦСКА? Марио, что, чёрт возьми с тобой не так, как в твоей голове уживаются противоречащие друг другу утверждения, и ты при этом "всегда честен"? Марио, тебе пора к врачу, лечиться. И, думаю, русский врач тут уже не поможет.
Баклажaну помог)))
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Juran
Ответ Гамарджоба Генацвале
Выкупаешь трансфер и играешь за любимый ЦСКА, который отпустил тебя бесплатно!!!!
Может ещё доплачивать за это)))
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Алексей Ненахов
Хрен бы с ним перешёл ты в Зенит , но зачем сразу же признаваться в любви им , желать победы в первой же игре ,и потом так мерзко пуступить праздную гол ? Посидел бы помолчал , все утихло бы
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Black Banana
Кто-нибудь скажите Марио, что ему лучше молчать, а то только закапывает себя
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Антон Абызов
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Хотел денег, и те догнали.... А на самом деле, что человек такого сделал? Даже я с лежачей мамой получаю "ничего", только памперсы хреновые.
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distress of ignorance
Если хотел только в ЦСКА, то играл бы в ЦСКА сейчас, иуда
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Алексей Ненахов
Ответ Alex Korolev
Бог благословил. У него все по его воле, ну и агента немного
Когда агент твой Бог ,а деньги манна небесная , трудно устоять
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BaldFraud
Ответ Dmitry Orlov
"Данное слово для меня всегда было важно. Если я что-то обещаю, то выполняю. Абсолютно уверен: ни в один момент переговоров не подвел ЦСКА. Была договоренность: если вернусь в Россию, то только в ЦСКА. " "В каждый момент своей карьеры я был честен. И когда я говорил, что в России буду играть только за ЦСКА, это была абсолютная правда." И как это всё состыкуется с переходом в Зенит, который ТОЖЕ в России играет, как и ЦСКА? Марио, что, чёрт возьми с тобой не так, как в твоей голове уживаются противоречащие друг другу утверждения, и ты при этом "всегда честен"? Марио, тебе пора к врачу, лечиться. И, думаю, русский врач тут уже не поможет.
Это значит, что он тогда в это верил. А в этом году уже перестал верить в свои старые слова. Как я и предполагал, довольно сильная обида на ЦСКА. Видимо реально хотел туда, но не стали платить деньги. Отсюда и все эти забеги. Обида.
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гилберт
Ответ Dmitry Orlov
"Данное слово для меня всегда было важно. Если я что-то обещаю, то выполняю. Абсолютно уверен: ни в один момент переговоров не подвел ЦСКА. Была договоренность: если вернусь в Россию, то только в ЦСКА. " "В каждый момент своей карьеры я был честен. И когда я говорил, что в России буду играть только за ЦСКА, это была абсолютная правда." И как это всё состыкуется с переходом в Зенит, который ТОЖЕ в России играет, как и ЦСКА? Марио, что, чёрт возьми с тобой не так, как в твоей голове уживаются противоречащие друг другу утверждения, и ты при этом "всегда честен"? Марио, тебе пора к врачу, лечиться. И, думаю, русский врач тут уже не поможет.
Ну ёлы палы, это же просто! Буду только за ЦСКА, значит хочу только за ЦСКА. А если из ЦСКА например выгонят, то буду играть хоть за кого.
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Ivan Petrov
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Хотел в ЦСКА ,но зенит предложил больше
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Brennet
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Все леги хотят нас кинуть на деньги а вы стройте из них героев)) при первой возможности как говорится кумыс в спину
Это они строят из себя преданных футболёров. Весь такой "счастливый" то в одном клубе, то в другом… Конечно мы верим! Потому что болельщик – это не профессия, а состояние души.
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Дата саентист
Ответ Rundatgame
Признается в любви примерно каждый второй новичок любой команды. Желал победы он СВОЕЙ КОМАНДЕ. Ещё раз, если не очень понятно - он желал победы своей текущей команде, которая поверила в него и платит ему зарплату в текущий момент карьеры. Если только за празднование можно предъявить, но и то, по тому как развивался матч и учитывая весь процесс перехода, вполне нормальная реакция. Он же не факи показывал, побежав праздновать.
некоторые игроки, даже забив сами своей бывшей команде - не празднуют гол из уважения к команде, которой забили
миллион таких примеров, все их знают
здесь чел запачкал свой авторитет по уши (ну, никак это иначе не назвать), уже не на поле, гол забил не сам, но праздновать побежал быстрее всех остальных

как бы, ничего противозаконного он не сделал, это факт, но то что это некрасиво выглядит - тоже факт
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