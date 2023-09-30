Форвард «Урала» Шеттине о 2:2 с «Ростовом»: «Хорошо играли, пока не поставили спорный пенальти, которого не должно было быть»

Гильерме Шеттине оценил пенальти, назначенный в ворота «Урала» в игре с «Ростовом».

Форвард екатеринбуржцев высказался после матча 9-го тура Мир (2:2).

— Что сказал тренер после матча?

— Забили два хороших гола, хорошо играли, пока не поставили спорный пенальти, которого не должно было быть. В перерыве тренер просил придерживаться плана.

— Вы забили первый гол за « ». Ваши эмоции?

— Счастлив, что сумел забить. То, что сыграли вничью, не так украсило мои эмоции, — сказал .

Мегаскандал с судейством в «Ростов» – «Урал»: спорнейший пенальти, неочевидная красная, протест

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