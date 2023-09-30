Форвард «Урала» Шеттине о 2:2 с «Ростовом»: «Хорошо играли, пока не поставили спорный пенальти, которого не должно было быть»
Гильерме Шеттине оценил пенальти, назначенный в ворота «Урала» в игре с «Ростовом».
Форвард екатеринбуржцев высказался после матча 9-го тура Мир РПЛ (2:2).
— Что сказал тренер после матча?
— Забили два хороших гола, хорошо играли, пока не поставили спорный пенальти, которого не должно было быть. В перерыве тренер просил придерживаться плана.
— Вы забили первый гол за «Урал». Ваши эмоции?
— Счастлив, что сумел забить. То, что сыграли вничью, не так украсило мои эмоции, — сказал Шеттине.
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