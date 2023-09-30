Форвард «Урала» Шеттине о 2:2 с «Ростовом»: «Хорошо играли, пока не поставили спорный пенальти, которого не должно было быть»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Урал Гильерме Шеттине Футбол

Гильерме Шеттине оценил пенальти, назначенный в ворота «Урала» в игре с «Ростовом».

Форвард екатеринбуржцев высказался после матча 9-го тура Мир РПЛ (2:2).

— Что сказал тренер после матча?

— Забили два хороших гола, хорошо играли, пока не поставили спорный пенальти, которого не должно было быть. В перерыве тренер просил придерживаться плана.

— Вы забили первый гол за «Урал». Ваши эмоции?

— Счастлив, что сумел забить. То, что сыграли вничью, не так украсило мои эмоции, — сказал Шеттине.

Мегаскандал с судейством в «Ростов» – «Урал»: спорнейший пенальти, неочевидная красная, протест 

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4 комментария

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Axmat Cecenov
Спорный? Там вообще близко небыло пенальти. Это просто подарок для Карпина, чтобы его не уволили
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Ingvar Andreasson
Объективный счёт этого матча - 1:2. Если бы была премия за "самый откровенно левый пенальти", то её бы уже сегодня досрочно забрал галимов и карпен со своей командой. Более левейший пенальти придумать просто невозможно! Даже комментатор просто охерел от беспредела, который устроил РФС, дабы вытянуть эстонского физручеллу настолько, насколько это возможно. Галимова - на кол, ростов - в пердив, карпену - на его законное место в студии матч тв.
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Максим Попов-Максим
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как зарема с Семаком стараются зенит на первое место вывести, все для этого делают, даже судей покупают,Семак молодец,готов ради первого места ноги раздвинуть,и детей своих продать,настоящий мужчина
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Faust Doc
Постоянно тянут за уши Волеру судейки, как никак тренер сборной...
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