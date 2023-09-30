Форвард «Локо» Сулейманов о 2:1 с «Зенитом»: «Дзюба завел команду перед матчем. Вышли и сделали свое дело»

Тимур Сулейманов рассказал о победе «Локомотива» над «Зенитом» (2:1) в Мир РПЛ.

— Матч с « », очень хорошая победа. Многие не верили в команду. Как получилось добиться результата?

— Настрой был очень хороший. Во-первых, тренер дал мотивацию. И, во-вторых, завел команду в раздевалке перед матчем.

Ну, и, конечно, все ребята были мотивированы на такой матч, вышли и сделали свое дело, — сказал нападающий « ».

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