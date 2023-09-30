Форвард «Локо» Сулейманов о 2:1 с «Зенитом»: «Дзюба завел команду перед матчем. Вышли и сделали свое дело»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Тимур Сулейманов Футбол

Тимур Сулейманов рассказал о победе «Локомотива» над «Зенитом» (2:1) в Мир РПЛ.

— Матч с «Зенитом», очень хорошая победа. Многие не верили в команду. Как получилось добиться результата?

— Настрой был очень хороший. Во-первых, тренер дал мотивацию. И, во-вторых, Дзюба завел команду в раздевалке перед матчем.

Ну, и, конечно, все ребята были мотивированы на такой матч, вышли и сделали свое дело, — сказал нападающий «Локомотива».

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10 комментариев

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Предраг Ранджелович
Страшно даже представить, как Дзюба заводил команду в раздевалке.
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Гамарджоба Генацвале
Дзюба:
Неплохие движения (неплохо)
Мне нравится очень (очень)
Смогу ли я сделать также? (Также)
Не знаю, возможно
Я могу вот так, вау
Вот так, вау....
+1
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Superkenguroo
Это на дистанции не очень хорошо. Если настрой зависит от Дзюбы, как бы в ловушке не оказаться...
Так, стоп.
У Галактионова игровая модель зависит от Дзюбы...
А, ну норм тогда, продолжайте.
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Faust Doc
Отстукивал ритм рукой
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Isa Babaev
Еще 2 года будут говорить об этой победе
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Ростов-на-Дону
Ответ Предраг Ранджелович
Страшно даже представить, как Дзюба заводил команду в раздевалке.
Ему там надули небось куклы всего состава "зинита" вместе с лавкой!
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