Форвард «Локо» Сулейманов о 2:1 с «Зенитом»: «Дзюба завел команду перед матчем. Вышли и сделали свое дело»
Тимур Сулейманов рассказал о победе «Локомотива» над «Зенитом» (2:1) в Мир РПЛ.
— Матч с «Зенитом», очень хорошая победа. Многие не верили в команду. Как получилось добиться результата?
— Настрой был очень хороший. Во-первых, тренер дал мотивацию. И, во-вторых, Дзюба завел команду в раздевалке перед матчем.
Ну, и, конечно, все ребята были мотивированы на такой матч, вышли и сделали свое дело, — сказал нападающий «Локомотива».
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Неплохие движения (неплохо)
Мне нравится очень (очень)
Смогу ли я сделать также? (Также)
Не знаю, возможно
Я могу вот так, вау
Вот так, вау....
Так, стоп.
У Галактионова игровая модель зависит от Дзюбы...
А, ну норм тогда, продолжайте.