Ракитич о 0:1 от «Барсы»: «Тер Стеген – один из лучших вратарей в мире. Показал, насколько он хорош»

Иван Ракитич назвал Марк-Андре тер Стегена одним из лучших вратарей в мире.

Полузащитник «Севильи» высказался после поражения от «Барселоны» (0:1) в матче .

«Матч получился достаточно напряженным. Этого мы и ожидали. У нас было достаточно возможностей для того, чтобы забить.

В таких играх все решают детали. « » обладает высоким индивидуальным мастерством. Мы не лучшим образом защищались и пропустили после автогола.

– один из лучших вратарей в мире. Голкиперы выигрывают матчи. Тер Стеген показал, насколько он хорош.

«Севилье» есть что улучшать. В этом матче были интересные эпизоды, но я хочу побеждать.

Наша задача – постараться выигрывать в каждом матче», – сказал полузащитник «Севильи» .

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