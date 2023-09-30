Ракитич о 0:1 от «Барсы»: «Тер Стеген – один из лучших вратарей в мире. Показал, насколько он хорош»
Иван Ракитич назвал Марк-Андре тер Стегена одним из лучших вратарей в мире.
Полузащитник «Севильи» высказался после поражения от «Барселоны» (0:1) в матче Ла Лиги.
«Матч получился достаточно напряженным. Этого мы и ожидали. У нас было достаточно возможностей для того, чтобы забить.
В таких играх все решают детали. «Барселона» обладает высоким индивидуальным мастерством. Мы не лучшим образом защищались и пропустили после автогола.
Марк-Андре тер Стеген – один из лучших вратарей в мире. Голкиперы выигрывают матчи. Тер Стеген показал, насколько он хорош.
«Севилье» есть что улучшать. В этом матче были интересные эпизоды, но я хочу побеждать.
Наша задача – постараться выигрывать в каждом матче», – сказал полузащитник «Севильи» Иван Ракитич.
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А так думаю всё фаны Барсы, с теплотой Ракитича вспоминают
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