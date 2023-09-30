Ракитич о 0:1 от «Барсы»: «Тер Стеген – один из лучших вратарей в мире. Показал, насколько он хорош»

Теги Барселона Севилья Ла Лига Иван Ракитич Марк-Андре тер Стеген Футбол

Иван Ракитич назвал Марк-Андре тер Стегена одним из лучших вратарей в мире.

Полузащитник «Севильи» высказался после поражения от «Барселоны» (0:1) в матче Ла Лиги.

«Матч получился достаточно напряженным. Этого мы и ожидали. У нас было достаточно возможностей для того, чтобы забить.

В таких играх все решают детали. «Барселона» обладает высоким индивидуальным мастерством. Мы не лучшим образом защищались и пропустили после автогола.

Марк-Андре тер Стеген – один из лучших вратарей в мире. Голкиперы выигрывают матчи. Тер Стеген показал, насколько он хорош.

«Севилье» есть что улучшать. В этом матче были интересные эпизоды, но я хочу побеждать.

Наша задача – постараться выигрывать в каждом матче», – сказал полузащитник «Севильи» Иван Ракитич.

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11 комментариев

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Экселлент
Ответ Бронислав Каминский
Лигу чемпионов с ним брал))В остальном состав существенно обновился,корешей не осталось)Ну Хави еще
Ну это понятное дело, просто комментарий конкретно за сегодняшний матч был)
А так думаю всё фаны Барсы, с теплотой Ракитича вспоминают
+10
-1
+9
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Игорь Климов
Тер-Стеген - это стена, это вратарь высочайшего мирового уровня!
+10
-3
+7
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Бронислав Каминский
Ответ Экселлент
Странно, что Иван именно МАТША решил выделить, ну да ладно
Лигу чемпионов с ним брал))В остальном состав существенно обновился,корешей не осталось)Ну Хави еще
+7
-1
+6
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Бронислав Каминский
Ответ Экселлент
Ну это понятное дело, просто комментарий конкретно за сегодняшний матч был) А так думаю всё фаны Барсы, с теплотой Ракитича вспоминают
Только так!Очень хорошо играл
+2
-1
+1
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Экселлент
Ответ rej1sta
Они просто после матча интервью вместе давали) https://ibb.co/QmyJSFY
О, теперь всё прояснилось, спасибо 👍
+2
-1
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Паргев Алина
Как он это делает???? Любимая фраза комментарщиков.))))
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0
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Экселлент
Странно, что Иван именно МАТША решил выделить, ну да ладно
0
0
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Rachid
Ракитич похвалил своего старого товарища - тер Штегена
0
0
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rej1sta
Ответ Экселлент
Странно, что Иван именно МАТША решил выделить, ну да ладно
Они просто после матча интервью вместе давали)

https://ibb.co/QmyJSFY
+1
-1
0
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