«Лейпциг» уволил спортивного директора Эберля из-за «отсутствия приверженности к клубу». «Бавария» интересовалась Максом

Теги Бавария бундеслига Германия отставки РБ Лейпциг Макс Эберль Футбол

«Лейпциг» отправил в отставку спортивного директора Макса Эберля.

Немецкий клуб сообщил об увольнении Макса Эберля с поста спортивного директора.

В заявлении отмечается, что к такому решению «Лейпцига» «привело отсутствие приверженности к клубу». Увольнение не связано со спортивными результатами.

Макс Эберль работал в «Лейпциге» с января 2023 года, а до этого – 23 года в «Боруссии» Менхенгладбах.

Ранее сообщалось, что «Бавария» интересуется специалистом.

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6 комментариев

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Максим Черкашин
В заявлении отмечается, что к такому решению «Лейпцига» «привело отсутствие приверженности к клубу». Отказывался энергетик пить?:)))))
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munchen_fest
Ответ dreamstep
В чем это выразилось интересно? Человек 23 года провёл в Менхенгладбахе, понятно что он за полгода не станет фанатом РБ, но работа есть работа.
Видимо он сказал что хочет перейти в Баварию следующим летом, а руководство Лейпцига решило наверное сыграть на опережение и уволить раньше.
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Игорь Новиков
Странная история.
+1
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dreamstep
В чем это выразилось интересно? Человек 23 года провёл в Менхенгладбахе, понятно что он за полгода не станет фанатом РБ, но работа есть работа.
+1
0
+1
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Temer
Был одним из самых уважаемых специалистов среди болельщиков в Германии, а теперь...
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Артем Алмазов
Охренеть. Ну вообще...
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