«Лейпциг» уволил спортивного директора Эберля из-за «отсутствия приверженности к клубу». «Бавария» интересовалась Максом

«Лейпциг» отправил в отставку спортивного директора Макса Эберля.

Немецкий клуб сообщил об увольнении с поста спортивного директора.

В заявлении отмечается, что к такому решению «привело отсутствие приверженности к клубу». Увольнение не связано со спортивными результатами.

Макс Эберль работал в «Лейпциге» с января 2023 года, а до этого – 23 года в «Боруссии» Менхенгладбах.

Ранее сообщалось, что « » интересуется специалистом.

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