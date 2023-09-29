«Лейпциг» уволил спортивного директора Эберля из-за «отсутствия приверженности к клубу». «Бавария» интересовалась Максом
«Лейпциг» отправил в отставку спортивного директора Макса Эберля.
Немецкий клуб сообщил об увольнении Макса Эберля с поста спортивного директора.
В заявлении отмечается, что к такому решению «Лейпцига» «привело отсутствие приверженности к клубу». Увольнение не связано со спортивными результатами.
Макс Эберль работал в «Лейпциге» с января 2023 года, а до этого – 23 года в «Боруссии» Менхенгладбах.
Ранее сообщалось, что «Бавария» интересуется специалистом.
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