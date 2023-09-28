Изидор о целях: «Взять с «Зенитом» чемпионский титул и Кубок России, забить 20 мячей за сезон»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор рассказал о своих целях в «Зените».

«Я никогда прежде не забивал 20 мячей за один сезон в профессиональном футболе, так что мне бы хотелось попробовать покорить эту планку. Думаю, если это произойдет, это будет означать, что мы с командой занимаем самое высокое место, а это то, к чему мы все стремимся.

Мои ближайшие цели — взять с «Зенитом» главные трофеи: чемпионский титул и Кубок России», – сказал форвард «Зенита».

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3 комментария

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Игорь М.
Ждём включения всей команды, т.к. нужно догонять Краснодар и выходить на 1 место
+2
-2
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Serzhique
По факту - банка, 1,5 гола
0
0
0
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