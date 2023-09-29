Президент «ПСЖ»: «Мбаппе – лучший в мире. Это наш игрок, он любит клуб. И будет у нас!»

Президент «ПСЖ» высказался о том, что контракт Килиана Мбаппе с клубом истекает.

– Контракт Мбаппе истекает. Есть ли шанс, что он останется в «ПСЖ» еще на сезон?

– – игрок « ». Он любит этот клуб. Это фантастический игрок, лучший в мире. Мы счастливы, что он у нас есть. И он будет у нас! – сказал .

У Мбаппе 7 голов в 5 матчах текущего розыгрыша Лиги 1. Полную статистику 24-летнего нападающего сборной Франции можно найти здесь.

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