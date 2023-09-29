Президент «ПСЖ»: «Мбаппе – лучший в мире. Это наш игрок, он любит клуб. И будет у нас!»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Президент «ПСЖ» высказался о том, что контракт Килиана Мбаппе с клубом истекает.

– Контракт Мбаппе истекает. Есть ли шанс, что он останется в «ПСЖ» еще на сезон?

Килиан Мбаппе – игрок «ПСЖ». Он любит этот клуб. Это фантастический игрок, лучший в мире. Мы счастливы, что он у нас есть. И он будет у нас! – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

У Мбаппе 7 голов в 5 матчах текущего розыгрыша Лиги 1. Полную статистику 24-летнего нападающего сборной Франции можно найти здесь.

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46 комментариев

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milky way
Такой фантастический игрок, что целый месяц тренировался в группе "нежелательных" игроков, был снят с предсезонного тура, убран с билбордов, плакатов, стендов Парижа и исключён из клубных упоминаний в соц.сетях.
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Очевидное невероятное
сколько он будет дурачиться?
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Mechel**
Мы купили его любовь с потрохами и убрали всех неудобных ему игроков!
+6
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Очевидное невероятное
Ответ Blaumerc
сколько он будет дурачить Мадрид?
так я не понимаю, почему Реал сколько лет унижается перед Мбаппе с переходом? а он кидает второй год подряд Реал
+8
-3
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Alex Miheev
Ответ milky way
Такой фантастический игрок, что целый месяц тренировался в группе "нежелательных" игроков, был снят с предсезонного тура, убран с билбордов, плакатов, стендов Парижа и исключён из клубных упоминаний в соц.сетях.
От ненависти до любви один шаг )
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Bunyod Turgunov
Аль Хелайфи: Он остаётся
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superbro
Президент «ПСЖ»: «Мбаппе – это наша корова и она нас доит!
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Назар Игорь
Подкиньте мамаше ещë 300 млн. €, и Мбаппе будет ваш навечно.
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Blaumerc
Ответ Очевидное невероятное
сколько он будет дурачиться?
сколько он будет дурачить Мадрид?
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Сергей Перевалов
"будет у нас" - до лета 2024 г.
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Lavinka
Это наша корова и она нас доит (с)
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Nick Nick
В реал три раза не зовут.
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Не любит он этот клуб. ПСЖ невозможно любить. Его место в Реале. Он там как влитой будет, новую эпоху Реала откроет, нечего ему в ПСЖ делать. Говорю, как болельщик Барсы.

А то, что он денбги любит все уже поняли.
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Andrey Ashhabadskiy
черепаха обычно с горы скатывается
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Hi Hi
Ответ Supreme Allah
Потому что Мбаппе нет альтернатив и в ближайшем будущем не предвидится. Нет у него своего Роналду или Месси , да что там даже Азаром не пахнет , Мбаппе на пять голов выше всех игроков, не беря в расчет стариков.
Винисиус. Будущий Неймар
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Очевидное невероятное
Ответ Antonio17
Надо было им не тупить и покупать Кейна, который еще 4-5 лет на высоком уровне играть будет. Даже я, как болельщик Арсенала принимаю, что Кейн один из лучших нападающих современности. А вот так из года в год обсасывать Мбаппе, для Реала должно быть унизительным.
все верно.
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Плевал я
Ответ Экспертное мнение
Запахло двумя пенками в финале ЧМ
Запахло миллиардом евро. Или сколько у него грязными выйдет?
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Supreme Allah
Ответ Очевидное невероятное
так я не понимаю, почему Реал сколько лет унижается перед Мбаппе с переходом? а он кидает второй год подряд Реал
Потому что Мбаппе нет альтернатив и в ближайшем будущем не предвидится. Нет у него своего Роналду или Месси , да что там даже Азаром не пахнет , Мбаппе на пять голов выше всех игроков, не беря в расчет стариков.
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undermail@mail.ru
Будет, только до лета 2024 )).
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Antonio17
Ответ Очевидное невероятное
так я не понимаю, почему Реал сколько лет унижается перед Мбаппе с переходом? а он кидает второй год подряд Реал
Надо было им не тупить и покупать Кейна, который еще 4-5 лет на высоком уровне играть будет. Даже я, как болельщик Арсенала принимаю, что Кейн один из лучших нападающих современности. А вот так из года в год обсасывать Мбаппе, для Реала должно быть унизительным.
0
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ArnoNeputevy
Президент «ПСЖ»: «Мбаппе больше не сыграет за ПСЖ, пока не продлит контракт! Моё слово твёрдо!»
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Алексей Иваненко
Мбаппе очень любит этот парижский клуб-шапито доить,при чем по-полной программе)
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ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Ну на сегодня лучший Холанд. Это 100 %
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Владимир Туаев
Ответ Очевидное невероятное
бензема????)))))))))))
Он имеет ввиду действующего обладателя ЗМ!
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Rufatik
Будь у меня наложницы, я бы так же их нахваливал. 😂
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