Президент «ПСЖ»: «Мбаппе – лучший в мире. Это наш игрок, он любит клуб. И будет у нас!»
Президент «ПСЖ» высказался о том, что контракт Килиана Мбаппе с клубом истекает.
– Контракт Мбаппе истекает. Есть ли шанс, что он останется в «ПСЖ» еще на сезон?
– Килиан Мбаппе – игрок «ПСЖ». Он любит этот клуб. Это фантастический игрок, лучший в мире. Мы счастливы, что он у нас есть. И он будет у нас! – сказал Нассер Аль-Хелайфи.
У Мбаппе 7 голов в 5 матчах текущего розыгрыша Лиги 1. Полную статистику 24-летнего нападающего сборной Франции можно найти здесь.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
А то, что он денбги любит все уже поняли.