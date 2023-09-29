Аспиликуэта провел 500-й матч в национальных чемпионатах

Теги Марсель Челси премьер-лига Англия Осасуна Атлетико лига 1 Франция Ла Лига Сесар Аспиликуэта Футбол

Защитник «Атлетико» Сесар Аспиликуэта вышел на замену в матче Ла Лиги с «Осасуной» (2:0) на 61-й минуте.

34-летний испанец провел 500-ю игру в национальных чемпионатах.

На счету Аспиликуэты 349 матчей за «Челси» в АПЛ, 99 за «Осасуну» и 5 за «Атлетико» в Примере, а также 47 игр за «Марсель» в Лиге 1.

Подробнее статистика защитника – здесь.

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4 комментария

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Акира_1
Как говорится: 11 Аспиликуэт могли бы выиграть ЛЧ, но сейчас бы в Челси и один не помешал. Хотя бы как опытный игрок.
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Артем Гладских
поздравляю, хорошее достижение!!!
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Александр Чижов
сесар красавчик не убежал к шейхам а играет в футбол получая удовольствие
0
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0
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