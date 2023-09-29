Аспиликуэта провел 500-й матч в национальных чемпионатах
Защитник «Атлетико» Сесар Аспиликуэта вышел на замену в матче Ла Лиги с «Осасуной» (2:0) на 61-й минуте.
34-летний испанец провел 500-ю игру в национальных чемпионатах.
На счету Аспиликуэты 349 матчей за «Челси» в АПЛ, 99 за «Осасуну» и 5 за «Атлетико» в Примере, а также 47 игр за «Марсель» в Лиге 1.
Подробнее статистика защитника – здесь.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
4 комментария