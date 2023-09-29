Аспиликуэта провел 500-й матч в национальных чемпионатах

Защитник «Атлетико» вышел на замену в матче с «Осасуной» (2:0) на 61-й минуте.

34-летний испанец провел 500-ю игру в национальных чемпионатах.

На счету Аспиликуэты 349 матчей за « » в , 99 за «Осасуну» и 5 за « » в Примере, а также 47 игр за «Марсель» в Лиге 1.

Подробнее статистика защитника – здесь.

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