«МЮ» в рекордный 12-й раз подряд получил домашний матч в английских кубках. Вероятность подобного – 0,0244%
«Манчестер Юнайтед» установил рекорд страны по итогам жеребьевки Кубка лиги.
Манкунианцам достался домашний матч с «Ньюкаслом» в 4-м раунде турнира.
«МЮ» стал хозяином игры в английских кубковых турнирах в 12-й раз подряд (без учета двухматчевого противостояния в полуфинале прошлого розыгрыша Кубка английской лиги). Это уникальное достижение в рамках страны.
Серия началась в Кубке Англии в сентябре 2021 года. «Юнайтед» проиграл только один матч на этом отрезке – первый («Вест Хэму» в Кубке лиги).
Вероятность проведения 12 домашних игр подряд оценивается Sky Sports в 0,0244% (4096 к 1).
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Смешно.
Пока Уэбб у руля - вероятность подобного - 99.99999%
Только не перепутайте по версии болел проекта жеребьевку Сити покупает.
Нынешний манЮ дома от любого отлететь может, так что пенка надежнее чем выбор соперника
а так неплохо для МЮ нагрели, аж клуб из 5-й лиги полулюбительской Ньюкасл.