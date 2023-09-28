«Манчестер Юнайтед» установил рекорд страны по итогам жеребьевки Кубка лиги.

Манкунианцам достался домашний матч с «Ньюкаслом» в 4-м раунде турнира.

«МЮ» стал хозяином игры в английских кубковых турнирах в 12-й раз подряд (без учета двухматчевого противостояния в полуфинале прошлого розыгрыша Кубка английской лиги). Это уникальное достижение в рамках страны.

Серия началась в Кубке Англии в сентябре 2021 года. «Юнайтед» проиграл только один матч на этом отрезке – первый («Вест Хэму» в Кубке лиги).

Вероятность проведения 12 домашних игр подряд оценивается Sky Sports в 0,0244% (4096 к 1).

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