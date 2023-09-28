«МЮ» в рекордный 12-й раз подряд получил домашний матч в английских кубках. Вероятность подобного – 0,0244%

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Кубок Англии Кубок английской лиги рекорды Футбол

«Манчестер Юнайтед» установил рекорд страны по итогам жеребьевки Кубка лиги.

Манкунианцам достался домашний матч с «Ньюкаслом» в 4-м раунде турнира.

«МЮ» стал хозяином игры в английских кубковых турнирах в 12-й раз подряд (без учета двухматчевого противостояния в полуфинале прошлого розыгрыша Кубка английской лиги). Это уникальное достижение в рамках страны.

Серия началась в Кубке Англии в сентябре 2021 года. «Юнайтед» проиграл только один матч на этом отрезке – первый («Вест Хэму» в Кубке лиги).

Вероятность проведения 12 домашних игр подряд оценивается Sky Sports в 0,0244% (4096 к 1).

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28 комментариев

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не базарь на Тарасенко
Уэбб жеребьевки проводит?
+53
-15
+38
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Слутск Халлского
После жеребьевки хотели по привычке назначить пенальти в пользу МЮ, но вовремя опомнились
+28
-11
+17
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Ман Сити
Вероятность подобного – 0,00244%
Смешно.
Пока Уэбб у руля - вероятность подобного - 99.99999%

Только не перепутайте по версии болел проекта жеребьевку Сити покупает.
+25
-14
+11
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trav
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
А кто жеребьёвку у них проводит?
Уэбб и Клаттенбург
+16
-5
+11
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андрэ
Ответ не базарь на Тарасенко
Уэбб жеребьевки проводит?
ага и Ньюкасл нагрел....
+7
-1
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Давид Agabekyan
А вы говорите Тен Хаг только антирекорды ставит
+8
-3
+5
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Morning Again
Очередной рекорд!
+6
-3
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Собиратель хаоса
Ответ Любезный Коссутий
херовый Уебб какой-то, раз Ньюкасл дал
Уэбб решил, что Ньюкасл два раза в один Манчестер не падает😄
+1
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#SharkTeam
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален модератором
Ты не понимаешь, в домашнем матче Уеббу проще пенку в наряд выдать.
Нынешний манЮ дома от любого отлететь может, так что пенка надежнее чем выбор соперника
+1
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xoms
Ответ Rustam Vah
А каков процентный шанс того что МЮ попадет в топ4 в этом сезоне? Надеюсь больше чем у Челси
Чуть большее процентов, чем играть 12 раз дома в кубке, но на совсем чуть чуть.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ trav
Уэбб и Клаттенбург
Так значит эта сладкая парочка у МЮ не только на окладе пожизненном, но видимо клуб им ещё и пенсию будет платить(на всякий случай)
+2
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CyberUnited
Ответ llolishe
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Тодд Говард?
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Джони Две Куртки
Ответ Ман Сити
Вероятность подобного – 0,00244% Смешно. Пока Уэбб у руля - вероятность подобного - 99.99999% Только не перепутайте по версии болел проекта жеребьевку Сити покупает.
чтобы нагреть для сити надо сперва выйти в следующий раунд)))

а так неплохо для МЮ нагрели, аж клуб из 5-й лиги полулюбительской Ньюкасл.
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Любезный Коссутий
Ответ не базарь на Тарасенко
Уэбб жеребьевки проводит?
херовый Уебб какой-то, раз Ньюкасл дал
+9
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Borillaz
Это Глэйзер все купил)
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добрый грек
С каждым стулом шансы уве.... стоп, уже 12
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Любезный Коссутий
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Rustam Vah
А каков процентный шанс того что МЮ попадет в топ4 в этом сезоне? Надеюсь больше чем у Челси
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llolishe
Комментарий удален пользователем
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