Беллингем, Левандовски и Кубо – среди претендентов на приз лучшему игроку сентября в Ла Лиге
Джуд Беллингем номинирован на приз лучшему футболисту сентября в Ла Лиге.
Полузащитник «Реала» провел в чемпионате Испании 3 игры за последний месяц и забил 1 гол.
Также на награду претендуют Роберт Левандовски («Барселона», 4 гола и 2 ассиста за 4 игры), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад», 3 гола за 3 игры), Иньяки Уильямс («Атлетик», 3 гола и ассист за 4 игры) и Савио Морейра («Жирона», 2 гола и 3 ассиста за 4 игры).
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Ну ты поплыл что-то, вроде бы адекватный раньше был🙄