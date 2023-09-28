Беллингем, Левандовски и Кубо – среди претендентов на приз лучшему игроку сентября в Ла Лиге

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетик Реал Сосьедад Ла Лига рейтинги Роберт Левандовски Жирона Иньяки Уильямс Такефуса Кубо Джуд Беллингем Савио Морейра Футбол

Джуд Беллингем номинирован на приз лучшему футболисту сентября в Ла Лиге.

Полузащитник «Реала» провел в чемпионате Испании 3 игры за последний месяц и забил 1 гол.

Также на награду претендуют Роберт ЛевандовскиБарселона», 4 гола и 2 ассиста за 4 игры), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад», 3 гола за 3 игры), Иньяки Уильямс («Атлетик», 3 гола и ассист за 4 игры) и Савио Морейра («Жирона», 2 гола и 3 ассиста за 4 игры).

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27 комментариев

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Ansu Fati
Ответ JENNINGS
Джуд🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - безальтернативно!
Ага, 1 гол за 3 матча - игрок месяца, 4 гола 2 ассиста за 4 матча подождет))
Ну ты поплыл что-то, вроде бы адекватный раньше был🙄
+10
-2
+8
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QWertY
Ответ Михо
Комментарий удален пользователем
По какому влиянию? За один гол в 3 играх? А чем по влиянию хуже условные Кубо и Савио, у которых 3 и 5 результативных действий за этот месяц?🤦🏻‍♂️
+8
-3
+5
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0:4 на спотифай камп ноу
Ну тут Левандовски номер один давайье по чесноку, я хоть и фанат Реала но альтернативы Леве нет
+8
-3
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Lose Yourself
Биллингем как сюда попал в этом месяце?
+13
-9
+4
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Очевидное невероятное
Левандовски.
+12
-10
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benjamin92
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий удален модератором
Как можно жить с 6 аккаунтами - я вот владею пятнадцатью! - воскликнул Агриами
+4
-2
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SaH4r.
Ответ JENNINGS
Джуд🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - безальтернативно!
Нет.
+2
0
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Алексей Марунин
Левандовски
+1
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benjamin92
Вообще все четверо заслуживают, кроме Джуда
+3
-2
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Однажды в Космосе
Левандовски скорее всего
+6
-5
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Tornado S
Ответ Lose Yourself
Биллингем как сюда попал в этом месяце?
тебас фанат судейского реала все просто
+8
-7
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Joe Black
Кубо впечатляюще играет. Выбирал бы между ним и игроком Жироны
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Tristan...
Хде Хоселу?...
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Egor Aleksandrovich
Ответ JENNINGS
Джуд🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - безальтернативно!
даже не смешно
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Aleksey Yashin
Одноклубник Захаряна
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Tornado S
тебас фанат судейского реала все просто
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Tornado S
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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Дедушка, да что 6 ,все 36!!!
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Михо
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