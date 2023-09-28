Беллингем, Левандовски и Кубо – среди претендентов на приз лучшему игроку сентября в Ла Лиге

Джуд Беллингем номинирован на приз лучшему футболисту сентября в Ла Лиге.

Полузащитник «Реала» провел в чемпионате Испании 3 игры за последний месяц и забил 1 гол.

Также на награду претендуют (« », 4 гола и 2 ассиста за 4 игры), Такефуса Кубо (« », 3 гола за 3 игры), Иньяки Уильямс (« », 3 гола и ассист за 4 игры) и Савио Морейра («Жирона», 2 гола и 3 ассиста за 4 игры).

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