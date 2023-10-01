Крылья Советов — Спартак: прогноз на матч 01.10.2023, РПЛ

А ведь многие говорили, что будет скучно и неинтересно, что опять «Зенит» окажется сильнее всех, что весь сезон будем обсуждать, как дела у «Спартака», внимательно наблюдать, что там Дзюба в «Локомотиве». Все это в той или иной степени присутствует, но радует другое. Прошла почти треть чемпионата, а в нем есть серьезная интрига. «Зенит» лишь третий и отстает от «Краснодара», который лидирует, и это приятный сюрприз, на четыре очка. Вторыми, что еще более удивительно, идут самарские «Крылья Советов», а на четвертом месте «Спартак». Получается, что нам предстоит стать свидетелями центрального матча десятого тура. Кроме турнирной таблицы может радовать непредсказуемость. Сегодня одна команда выигрывает у фаворита, а завтра проигрывает аутсайдеру. Может, ну ее эту Европу? Ведь когда-то играли без нее и ничего, стадионы битком, «упрямо едет прямо на «Динамо»… Впрочем, это тема для совершенно другого разговора.

У «Крыльев Советов» в чемпионате пока единственное поражение, и как же хорошо, что удалось удержать главного тренера Игоря Осинькина. У самарцев состав далеко не самый выдающийся, а о финансовых возможностях клуба можно судить по трансферам. В межсезонье удалось приобрести двух игроков общей стоимостью чуть более миллиона евро. «Спартак», например, закупил новичков на 24 миллиона евро. Но сколько раз мы уже убеждались, что играют не деньги, и свидетельством тому положение команд в турнирной таблице. Матч состоится 1 октября на Самара Арене, начало в 15:30 по московскому времени.

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Крылья Советов

Нельзя сказать, что межсезонье самарцы провели активно в трансферном плане. Те самые деньги, о которых шла речь выше были потрачены на трансфер Сергея Бабкина из московского «Локомотива», полузащитник весь прошлый сезон был аренодованым игроком, и на приобретение нападающего Егора Карпицкого из солигорского «Шахтера». Полузащитника Егора Ушакова арендовали у московских армейцев. Те игроки, которые покинули команду, ушли либо в качестве свободных агентов, либо в бесплатную аренду. Наверняка главный тренер был бы не против, чтобы усилить еще пару позиций, но что есть, то есть.

Зато у Осинькина второй год подряд довольно сыгранный состав, и на старте чемпионата это дало свои плоды. Дела пошли хорошо уже с первых туров, когда вначале удалось на выезде обыграть грозненский «Ахмат», а затем в третьем туре разгромить «Ростов». «Крылья Советов» и в прошлом славились своей атакующей комбинационной игрой, а в этом сезоне лишь усилили о себе впечатление. Команда привыкла играть от себя, а не от соперника. Разве что в предстоящем поединке со «Спартаком» нужно будет искать ответы на тактических ходы Гильермо Абаскаля. В прошлом Осинькину и его игрокам это довольно хорошо удавалось.

После единственного поражения в середине августа от казанской команды «Крылья Советов» успели провести в чемпионате четыре матча, выиграли в трех и один раз сыграли вничью. Чуть хуже обстоят дела команды в Кубке России, где она рискует остаться не у дел уже после группового этапа — три поражения и одна победа. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием самарской команды.

Премьер-лига. 23.09.2023, «Крылья Советов» — «Сочи» — 2 : 1

— «Сочи» — : 1 Кубок России. 19.09.2023, «Балтика» — «Крылья Советов» — 1 : 2

— 1 : Премьер–лига. 16.09.2023, ЦСКА — «Крылья Советов» — 2 : 2

Премьер-лига. 02.09.2023, «Крылья Советов» — «Факел» — 3 : 0

— «Факел» — : 0 Кубок России. 30.08.2023, «Ахмат» — «Крылья Советов» — 3 : 1

Факты и цифры

Лучшим достижением «Крыльев Советов» в чемпионатах России является третье место в 2004 году, в прошлом сезоне команда заняла 12 место и избежала стыковых поединков

На своем поле в текущем сезоне самарцы провели 5 матчей, из них 4 победы и одна ничья

Лучший бомбардир команды Никита Салтыков, на его счету 4 забитых мяча

Среди ассистентов лидирует полузащитник Роман Ежов, он отдал партнерам по команде 3 результативных передачи

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Спартак

Большим достижениям «Спартака» стало уже то, что второй год обсуждают игру команды, а не околофутбольные события. В прошлом году москвичи заняли третье место, и многие посчитали, что их новый тренер Гильермо Абаскаль и игроки подготовили плацдарм для штурма новых вершин. Согласитесь, после гегемонии в 1990-е годы и в самом начале века, когда удалось одержать девять побед в чемпионате страны, всего один титул по итогам первенства за 23 последних года, так себе достижение.

К тому же все рекорды красно-белых подпирает питерский «Зенит». Выросло уже новое поколение болельщиков, которые те девяностые в глаза не видели. Так что это ко многому обязывает «Спартак», и команда старается. Постаралась пока на промежуточное третье место с тремя поражениями. Больше проигрывали только команды, находящиеся во второй половине турнирной таблицы. В межсезонье москвичам удалось серьезно усилить состав. Удачно перехватили у ЦСКА полузащитника Хесуса Медину за шесть миллионов евро, у испанского «Кадиса» приобрели нападающего Тео Бонгонда, оба хорошо вписались в состав. Плюс появилось два защитника, из греческого «Олимпиакоса» пришел Олег Рябчук, а из «Альмерии» серб Срджан Бабич.

У Абаскаля появилась возможность творить и варьировать тактические схемы, но от такого хорошего наличия игроков порой случаются перегибы, и эти схемы играют против «Спартака». Впрочем, из трех поражений два было от прямых конкурентов — «Зенита» и «Краснодара». Третье красно-белые потерпели в гостях от «Урала», тогда команда из Екатеринбурга была на ходу. Перед вами результаты пяти последних матчей спартаковцев.

Премьер-лига. 23.09.2023, «Спартак» — «Динамо» — 1 : 0

— «Динамо» — : 0 Кубок России. 19.09.2023, «Пари НН» — «Спартак» — 0 : 3

— 0 : Премьер-лига. 16.09.2023, «Спартак» — «Сочи» — 1 : 0

— «Сочи» — : 0 Премьер-лига. 02.09.2023, «Краснодар» — «Спартак» — 2 : 0

— «Спартак» — : 0 Кубок России. 29.08.2023, «Спартак» — «Динамо» — 4 : 1

Факты и цифры

«Спартаку» принадлежит рекорд по числу побед в чемпионатах России — 10, в чемпионатах СССР команда побеждала 12 раз

Лучший бомбардир «Спартака» в текущем чемпионате Тео Бонгонда, на его счету 4 забитых мяча

Лидер среди ассистентов Квинси Промес, он 4 раза помогал партнерам по команде забивать голы

Самые недисциплинированные игроки красно-белых Даниил Хлусевич и Александр Соболев, на счету обоих игроков по 3 желтые карточки

История личных встреч Крыльев Советов и Спартака

Впервые команды встретились в 1936 году в рамках Высшей лиги, «Спартак» одержал разгромную победу на своем поле со счетом 6 : 1. Предстоящий поединок команд будет 115 по счету, у москвичей безоговорочное более чем четырехкратное преимущество по победам, большая их часть одержана уже в чемпионате России.

Победы «Крыльев Советов» — 18

Победы «Спартака» — 78

Ничьи — 18

Самая крупная победа «Крыльев Советов» — 4 : 0

Самая крупная победа «Спартака» — 7 : 1, 6 : 0

Самую крупную победу над москвичами «Крылья Советов» одержали в 2016 году и потом как отрезало. Девять матчей подряд выиграл «Спартак», но любая серия рано или поздно заканчивается. Самарцы начали свою и выиграли у красно-белых уже дважды кряду. Последний раз вничью команды сыграли десять лет назад. Результаты пяти предыдущих матчей команд друг с другом перед вами.

Премьер-лига. 03.06.2023, «Крылья Советов» — «Спартак» — 1 : 0

— «Спартак» — : 0 Кубок России. 23.11.2022, «Крылья Советов» — «Спартак» — 2 : 1

— «Спартак» — : 1 Премьер-лига. 09.10.2022, «Спартак» — «Крылья Советов» — 5 : 2

— «Крылья Советов» — : 2 Кубок России. 30.08.2022, «Спартак» — «Крылья Советов» — 1 : 0

— «Крылья Советов» — : 0 Премьер-лига. 01.05.2022, «Спартак» — «Крылья Советов» — 2 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Крылья Советов — Спартак

В прошлом году фаворит в поединке этих соперников был бы очевидным, но теперь вполне возможен любой исход. На бумаге «Спартак» сильнее своих оппонентов, состав команды более опытный. Если на старте чемпионата можно было сетовать на несыгранность, то теперь на это не сослаться. Многое будет зависеть от тактики, которую выберет тренер гостей. Одно можно обещать точно — зрелище. В обороне не будут отсиживаться ни те, ни другие. Букмекеры считают, что у красно-белых чуть больше шансов на победу. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Крыльев Советов» — 2,79

Ничья — 3,50

Победа «Спартака» — 2,50

Коэффициенты просто праздник, но и большой риск. На стороне самарцев их болельщики, которые наверняка заполнят стадион по максимуму. Если футболисты хозяев продолжат показывать такую же игру, как в последних матчах чемпионата, то их ждет успех, и все же рекомендую поставить на двойной шанс.

Где смотреть матч Крылья Советов — Спартак

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