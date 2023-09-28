Владельцы «Ливерпуля» продали миноритарную долю в клубе за 100-200 млн долларов. Деньги пойдут на погашение долгов и расширение «Энфилда»

Владельцы «Ливерпуля» продали долю в клубе инвестиционной компании.

Fenway Sports Group объявила, что инвестиционная компания Dynasty Equity купила миноритарную долю в клубе.

В заявлении мерсисайдцев отмечается, что вырученные деньги в основном пойдут на погашение долгов, возникших из-за последствий пандемии коронавируса, на расширение « », строительство тренировочного центра и на погашение затрат на трансферы, совершенные в минувшее трансферное окно.

По информации The Guardian, Dynasty Equity заплатила за долю в клубе 100-200 млн долларов. Инвестиции не будут направлены на будущие трансферы.

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