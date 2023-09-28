Владельцы «Ливерпуля» продали миноритарную долю в клубе за 100-200 млн долларов. Деньги пойдут на погашение долгов и расширение «Энфилда»

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия бизнес деньги Футбол

Владельцы «Ливерпуля» продали долю в клубе инвестиционной компании.

Fenway Sports Group объявила, что инвестиционная компания Dynasty Equity купила миноритарную долю в клубе.

В заявлении мерсисайдцев отмечается, что вырученные деньги в основном пойдут на погашение долгов, возникших из-за последствий пандемии коронавируса, на  расширение «Энфилда», строительство тренировочного центра и на погашение затрат на трансферы, совершенные в минувшее трансферное окно.

По информации The Guardian, Dynasty Equity заплатила за долю в клубе 100-200 млн долларов. Инвестиции не будут направлены на будущие трансферы.

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12 комментариев

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Liverpool_YNWA
Другими словами Генри компенсировал личные расходы!
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Игорь Дидорчук (DIDO)
это сколько 0.0002 % ?
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dino
совсем плохи дела у FSG?
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ta-tosha
Совершенно верно, но точнее - Генри компенсировал не так личные расходы, и не долги, а не дополученную прибыль и профинансировал расширение Энфилда. Долгов у Ливерпуля мягко говоря - нет.
Сумма смешная, доля смешная, но всегда приятнее взять деньги не в банке
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А.В. Бубнов
Ответ Red_Old_Scull
А причём тут арабы ? Вы видели в посте, про Арабов что то ?!
Не увидед, что это не арабы...
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А.В. Бубнов
Это же не арабы?
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Юрий Р.
Вот это я понимаю подвезли деньжат.... Все в клуб: долги, стадион, инфраструктура....Трансферы? Не, не слышал такое
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Red_Old_Scull
Продали бы клуб Саудитам и дела с концом . Не мучали бы они нас болельщиков.
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Подкат Пенальтьевич
Долги клуба перед Генри?
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Daniyar Myrzakhmetov
Финансовая политика у американцев на хорошем уровне. Миноритарные акции не дают право на управление клубом. Владельцы клуба зарабатывают и тратят деньги с умом.
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Red_Old_Scull
Ответ dino
совсем плохи дела у FSG?
Давно . С времен 2010 года .
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Red_Old_Scull
Ответ А.В. Бубнов
Это же не арабы?
А причём тут арабы ? Вы видели в посте, про Арабов что то ?!
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