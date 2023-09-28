Сутормин о старте «Зенита»: «На троечку. Есть еще две трети пути, мы настроены реабилитироваться»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Оренбург Алексей Сутормин Футбол

Алексей Сутормин оценил текущее положение «Зенита» в Мир РПЛ.

После домашнего поражения от «Локомотива» в 9-м туре Мир РПЛ «Зенит» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В следующем туре питерцы на выезде сыграют с «Оренбургом».

– Какой настрой сейчас в команде? Забыто ли сейчас поражение от «Локомотива»? 

– Думаю, оно забыто, но о настроении, которое у нас было сразу после матча, надо помнить всегда, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.

Это должно стать для нас дополнительным настроем на следующий матч. Мы настроены реабилитироваться перед болельщиками, выиграть и начать свой победный путь.

– Как бы вы оценили старт сезона? Почти треть чемпионата позади.

– На троечку. Эти домашние поражения на последних минутах сыграли не лучшую роль. Есть еще две трети пути, чтобы исправить ситуацию, – сказал полузащитник «Зенита».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redmi Note9
Полтинник
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Гаряшин
Так других вариантов нет,а то Мюллер вас всех, в лес вывезет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ Алексей Ненахов
С лавки игра видеться лучше
Видится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ Дмитрий9779
Видится.
Сути не меняет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ s_kapa
Питер с трудом привыкает к новой реальности, в которой он лишь один из претендентов на титул и не более
Какая новая реальность?Ушел лидер Малком,зимой приедет два,в мае поговорим о новой реальности.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий