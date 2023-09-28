Сутормин о старте «Зенита»: «На троечку. Есть еще две трети пути, мы настроены реабилитироваться»

Алексей Сутормин оценил текущее положение «Зенита» в Мир РПЛ.

После домашнего поражения от «Локомотива» в 9-м туре Мир « » занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В следующем туре питерцы на выезде сыграют с « ».

– Какой настрой сейчас в команде? Забыто ли сейчас поражение от « »?

– Думаю, оно забыто, но о настроении, которое у нас было сразу после матча, надо помнить всегда, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.

Это должно стать для нас дополнительным настроем на следующий матч. Мы настроены реабилитироваться перед болельщиками, выиграть и начать свой победный путь.

– Как бы вы оценили старт сезона? Почти треть чемпионата позади.

– На троечку. Эти домашние поражения на последних минутах сыграли не лучшую роль. Есть еще две трети пути, чтобы исправить ситуацию, – сказал полузащитник «Зенита».

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