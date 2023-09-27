«Сегодня ВАР для нашего футбола – это зло! Сидит где-то молодой мальчик, которого никто не знает и не видит, и вмешивается». Президент «Урала» о судействе в игре с «Краснодаром»

Теги Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов Краснодар видеоповторы Футбол

Президент «Урала» назвал систему ВАР злом для российского футбола.

Григорий Иванов объяснил, зачем клуб обратился в ЭСК РФС после матча с «Краснодаром» (0:2). 

– Григорий Викторович, зачем клуб обратился по спорным эпизодам матча с «Краснодаром» в ЭСК – ведь результат уже не изменить?

– Хочется, чтобы такие эпизоды получали свою оценку. Главное, чего мы хотели бы добиться – это чтобы судьи одинаково трактовали похожие моменты. И если судья ошибся, его нужно наказывать. Ведь обычно как говорят: если офсайд не очевидный, надо доверять лайнсмену. Тем более, сейчас нет офсайдных линий, которые бы давали стопроцентную уверенность.

Да, эпизод с попаданием в руку в штрафной «Краснодара» в конце матча неоднозначный. Но попадание в руку было! Почему не было видеопросмотра – я не понимаю.

Вспомните игру в Казани на Кубок в августе. Там был вопиющий эпизод, когда судья Бобровский не поставил очевидный пенальти на Андрее Егорычеве, и ВАР промолчал. Вердикт по тому случаю был вынесен спустя месяц с лишним: дескать да, судья был не прав. Но почему так долго пришлось ждать, и какое наказание будет? В следующем туре этот же арбитр работает резервным, а в следующем туре Кубка снова судит. Ну это как?

Или взять наш домашний матч против «Факела». Два идентичных эпизода с участием одного и того же игрока [Сильвие Бегича]. Но в одном случае это фол, и отмена гола в ворота «Факела», а в другом – это не фол, и не пенальти в пользу «Урала»! Одинаковые эпизоды, но в одном случае ВАР вмешивается, а в другом – нет.

– Что не так, по вашему мнению, со 2-м голом «Краснодара»?

– Вообще ВАР не должен был вмешиваться в этот эпизод! Сидит где-то молодой мальчик, которого никто не знает и не видит, и вмешивается! Зачем?

Там было чистое положение вне игры. Хотя какие-то эксперты говорят про пятку Эмерсона: дескать она давала ему преимущество перед Кади. Самим-то не смешно? Арбитр гол отменяет, но идет непонятное вмешательство помощника, и решение меняется.

Выходит, что сегодня ВАР для нашего футбола – это зло!

– Скептики скажут: зачем возмущаться, «Краснодар» играл лучше и все равно выиграл бы. Что вы им ответите?

– Это же очевидно: в футболе нет прямой зависимости между игрой и результатом. Да, возможно, «Краснодар» играл лучше. Больше владел мячом и бил по воротам. Но это не означает, что он точно победил бы. Не будь второго гола из положения вне игры, сохранялся бы счет 1:0, а это вопрос одного эпизода.

Благодаря заменам, мы переломили игру и в концовке вполне могли один гол забить – с того же пенальти за игру рукой. Да, в первом тайме мы играли неважно. Может, дорога сказалась, может еще что-то... Я не оправдываю свою команду, но мы сражались и хотели показать достойную игру и достойный результат с лидером чемпионата. Но когда вмешиваются судьи... – сказал Иванов. 

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37 комментариев

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Zed_patriot
а нужен старый, зачахлый дедок, который точно знает, что делает
+92
-9
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Marcus-light
Я бы сказал, что судьи вообще зло. Взрослые мужики на поле, могут сами решить, кто прав, кто нет.
+69
-3
+66
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Mikhail 1
Ответ Zed_patriot
а нужен старый, зачахлый дедок, который точно знает, что делает
Уже есть один..
+66
-12
+54
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benjamin92
Толи дело раньше - договорняки с Зенитом и Тереком скатали, деньги поделили 👍
+32
-12
+20
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2vdhrvmmzf
А нужен видимо взрослый дяденька которого видно, с которым можно договориться
+17
-3
+14
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Slavnov
а почему на вар не берут судей,которые закончили,там сидеть и в 60 лет можно и опыта вагон
+9
0
+9
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damondiamond
вот это логическая цепочка! вар это зло, потому что сидит молодой мальчик, которого никто не слышит и не видит))) и этот человек ещё принимает какие-то важные решения
+8
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Мельников Михаил
На ВАРе работают те же самые арбитры, что в другие туры работают в поле.
О чем он говорит, вообще?
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Артём Сергеев
Ответ benjamin92
Толи дело раньше - договорняки с Зенитом и Тереком скатали, деньги поделили 👍
а ещё можно было судеи подкупать пачками. Негреире привет
+8
-2
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Geronimo Good
Если уж пытаешься высосать претензии из пальца, так хоть сделай это вразумительно.
А с такими рассуждениями Иванов себя дураком выставляет.
+6
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Golden Valley
Ответ Mikhail 1
Уже есть один..
одного хватает на всю планету
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-1
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Andrei Cherednichenko
Ответ Marcus-light
Я бы сказал, что судьи вообще зло. Взрослые мужики на поле, могут сами решить, кто прав, кто нет.
И сами в футбол никогда не играли (с) М
+5
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lus
"Там было чистое положение вне игры. Хотя какие-то эксперты говорят про пятку Эмерсона..."
Думаю, если бы все было наоборот, т.е. "Урал" забил бы такой гол и возникли сомнения, а после проверки ВАР гол засчитали бы, то Иванов сказал бы что-то типа: ВАР очень полезен и правда восторжествовала.
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Roon95
сегодня так, а уже завтра, Григорий, в вашу сторону решение будет принято. Григорий, если вы после решения в вашу пользу такое скажете, то тогда можно будет говорить о ваших человеческих качествах и о стремлении к совершенствованию системы судейства. Но я сомневаюсь в вас
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Крыло советов
Ответ Marcus-light
Я бы сказал, что судьи вообще зло. Взрослые мужики на поле, могут сами решить, кто прав, кто нет.
Согласен, интересно будет посмотреть на матчи рпл без судей и плаксивые просьбы вернуть судей))))
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Михаил Панюков
сложнее договорняки что ли катать стало?
чего он возмущаться стал?
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Такие дела
Это тлетворное влияние проклятого запада
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unnamed01
почему не сделают челендж как в теннисе , условно раз за тайм или за матч дать право каждой команде самой звать судью смотреть повтор и вопросов бы не было " явная ошибка , не явная , должен был вар смотреть не должен "
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Rosenbaum
Иванов как обычно несёт пургу. Все решения принимает главный судья. "Мальчики в комнате" могут только советовать ему посмотреть запись эпизода.
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ПавелАвер
ну да ,ВАР зло ,доллар тоже зло ...что там ещё зло?😄
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Кашшай Чакырович
Дело же не в вар, а в людях, вар это система которая помогает не допустить ошибки или исправить ошибки людей, потому что люди склонны ошибаться!
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Ксяоми Ноутов
Ответ Slavnov
а почему на вар не берут судей,которые закончили,там сидеть и в 60 лет можно и опыта вагон
потому что старички себя уже обеспечили, теперь нужно молодым дать заработать)
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Dmitry
Мальчик наверное еще и чеканить не умеет
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Сергей Гаряшин
Ответ Ксяоми Ноутов
потому что старички себя уже обеспечили, теперь нужно молодым дать заработать)
Ничего они себя не обеспечили,год назад интервью было с судьей,12 лет судил,фамилию не помню,обычная 2 ка в Подмосковье,машина,среднего класса,ничего особенного
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Verhovn
Вообще выкинуть ВАР на свалку истории. Без него было зашебись!
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