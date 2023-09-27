«Сегодня ВАР для нашего футбола – это зло! Сидит где-то молодой мальчик, которого никто не знает и не видит, и вмешивается». Президент «Урала» о судействе в игре с «Краснодаром»

Президент «Урала» назвал систему ВАР злом для российского футбола.

объяснил, зачем клуб обратился в ЭСК РФС после матча с « » (0:2).

– Григорий Викторович, зачем клуб обратился по спорным эпизодам матча с «Краснодаром» в ЭСК – ведь результат уже не изменить?

– Хочется, чтобы такие эпизоды получали свою оценку. Главное, чего мы хотели бы добиться – это чтобы судьи одинаково трактовали похожие моменты. И если судья ошибся, его нужно наказывать. Ведь обычно как говорят: если офсайд не очевидный, надо доверять лайнсмену. Тем более, сейчас нет офсайдных линий, которые бы давали стопроцентную уверенность.

Да, эпизод с попаданием в руку в штрафной «Краснодара» в конце матча неоднозначный. Но попадание в руку было! Почему не было видеопросмотра – я не понимаю.

Вспомните игру в Казани на Кубок в августе. Там был вопиющий эпизод, когда судья Бобровский не поставил очевидный пенальти на Андрее Егорычеве, и ВАР промолчал. Вердикт по тому случаю был вынесен спустя месяц с лишним: дескать да, судья был не прав. Но почему так долго пришлось ждать, и какое наказание будет? В следующем туре этот же арбитр работает резервным, а в следующем туре Кубка снова судит. Ну это как?

Или взять наш домашний матч против «Факела». Два идентичных эпизода с участием одного и того же игрока [Сильвие Бегича]. Но в одном случае это фол, и отмена гола в ворота «Факела», а в другом – это не фол, и не пенальти в пользу « »! Одинаковые эпизоды, но в одном случае ВАР вмешивается, а в другом – нет.

– Что не так, по вашему мнению, со 2-м голом «Краснодара»?

– Вообще ВАР не должен был вмешиваться в этот эпизод! Сидит где-то молодой мальчик, которого никто не знает и не видит, и вмешивается! Зачем?

Там было чистое положение вне игры. Хотя какие-то эксперты говорят про пятку Эмерсона: дескать она давала ему преимущество перед Кади. Самим-то не смешно? Арбитр гол отменяет, но идет непонятное вмешательство помощника, и решение меняется.

Выходит, что сегодня ВАР для нашего футбола – это зло!

– Скептики скажут: зачем возмущаться, «Краснодар» играл лучше и все равно выиграл бы. Что вы им ответите?

– Это же очевидно: в футболе нет прямой зависимости между игрой и результатом. Да, возможно, «Краснодар» играл лучше. Больше владел мячом и бил по воротам. Но это не означает, что он точно победил бы. Не будь второго гола из положения вне игры, сохранялся бы счет 1:0, а это вопрос одного эпизода.

Благодаря заменам, мы переломили игру и в концовке вполне могли один гол забить – с того же пенальти за игру рукой. Да, в первом тайме мы играли неважно. Может, дорога сказалась, может еще что-то... Я не оправдываю свою команду, но мы сражались и хотели показать достойную игру и достойный результат с лидером чемпионата. Но когда вмешиваются судьи... – сказал Иванов.

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